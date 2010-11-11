IDC: AMD ve VIA üçüncü çeyrekte pazar paylarını arttırdı, Intel'in liderliği sürüyor

Piyasa analizleri yapan bağımsız araştırma kuruluşu IDC, işlemci pazarının üçüncü çeyrek profilini çıkardığını yeni çalışmasını yayınladı. Yaz dönemini kapsayan üçüncü çeyrek dilimde büyüme hızının beklentilerin altında kaldığını belirten IDC, adet ve gelir artışının sırasıyla %2.1 ve %2.5 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

İkinci çeyrek ile kıyaslandığında en büyük sıçramayı %4.1'lik satış artışı ile sunucu işlemcileri gerçekleştirirken, masaüstü işlemcilerinde artış %2.4, mobil işlemcilerde ise %1.6 oldu. Üreticilerin pazar paylarına baktığımızda ise AMD'nin %0.2 artış ile payını %19.2'ye, VIA'nın ise %0.1 artış ile payını %0.4'e yükselttiğini görüyoruz.

Intel'de ise %0.3'lük kayıp yaşanmakla birlikte, %80.4 olarak kaydedilen üçüncü çeyrek pazar payı ile firmanın baskın liderliği devam ediyor. Üçüncü çeyrekte yapılan satış oranlarına baktığımızda ise Intel'in sunucu/mobil/masaüstü için %93.7, %85.9, AMD'de ise aynı sırayla %6.3, %13.7 ve %27.8 olduğu bildiriliyor.