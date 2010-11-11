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IDC: AMD ve VIA üçüncü çeyrekte pazar paylarını arttırdı, Intel'in liderliği sürüyor

8 yıl
8,6b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Piyasa analizleri yapan bağımsız araştırma kuruluşu IDC, işlemci pazarının üçüncü çeyrek profilini çıkardığını yeni çalışmasını yayınladı. Yaz dönemini kapsayan üçüncü çeyrek dilimde büyüme hızının beklentilerin altında kaldığını belirten IDC, adet ve gelir artışının sırasıyla %2.1 ve %2.5 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

İkinci çeyrek ile kıyaslandığında en büyük sıçramayı %4.1'lik satış artışı ile sunucu işlemcileri gerçekleştirirken, masaüstü işlemcilerinde artış %2.4, mobil işlemcilerde ise %1.6 oldu. Üreticilerin pazar paylarına baktığımızda ise AMD'nin %0.2 artış ile payını %19.2'ye, VIA'nın ise %0.1 artış ile payını %0.4'e yükselttiğini görüyoruz.

Intel'de ise %0.3'lük kayıp yaşanmakla birlikte, %80.4 olarak kaydedilen üçüncü çeyrek pazar payı ile firmanın baskın liderliği devam ediyor. Üçüncü çeyrekte yapılan satış oranlarına baktığımızda ise Intel'in sunucu/mobil/masaüstü için %93.7, %85.9, AMD'de ise aynı sırayla %6.3, %13.7 ve %27.8 olduğu bildiriliyor.


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vidoko 8 yıl
amd sunucuda artık aşması laım intelle hemen hemen yarı yarıya paylaşmas lazım pazarı ..
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Yerbay. 8 yıl
Amd intel arasında ki görünmez kavgada, amd üstünlüğü sağlayacak gibi...
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ContEmpor4ry 8 yıl
AMD 2011 de budozerle 20 çekirdege ulaşılabilecegini söylüyor % oranı seneye en az 3 4 artar.
bastır AMD :D
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abdulmusavvir 8 yıl
Önümüzdeki ay Via NanoDC işlemcili sistemler de satışa başlıyor, demekki Via ciddi bir satış patlamasının eşiğinde, özellikle kullanıcılar kasalarını küçültmeye başladıkça Via sistem satışları gün be gün artacaktır. Yan faktörler de var, mini-ITX kulplu kasalar her yerde olmuyor. Sistemi nerden alırsanız alın, kasa için ayreten bir gezintiye çıkmanız gerekiyor.
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Tolgá 8 yıl
inşallah amd güzel işler yapar yeni mimari ile
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car_26 8 yıl
intelin i9 serisi hazırdır bile amd bulldozeri çıkardığı zaman indirir amd ye gibime geliyor.umarım amd artık iyi işler yapar
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Batuist 8 yıl
AMD önümüzdeki yıl pazar payını ciddi ölçüde artırabilir.. çok sağlam geliyor ama tabi intelde boş durmuyor bu arada..
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_Dominic_Toretto_ 8 yıl
AMD nin sunucu ve mobil de yükselmesi gerekiyor.
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WinteR 8 yıl
Keşkle Intel ve AMD %40, Via 'da %20 olsaydı. AMD'de yapılacak pek birşey yok, bundan sonrası pazarlama,reklam vs.., bilmiyorum bir çabaları varmı ama Mac'lerde de AMD görmek istiyorum.
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