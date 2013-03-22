İddia: ABD Savunma Bakanlığı, 650,000 adet iOS'li cihaz satın alacak. (Güncellendi)

Güvenlik kaygılarından ötürü yaygın olarak kapalı sistemlere sahip akıllı cihazların kullanıldığı Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın 650,000 adet iOS'li cihaz almayı planladığı iddia edildi.

Electronista'nın kaynaklarının ifadelerine göre Savunma Bakanlığı bünyesinde şu anda yaklaşık 470,000 adet Blackberry kullanılıyor, ancak bu telefonların yeni Blackberry 10'a destek vermiyor oluşu sebebiyle bakanlık, yüklü miktarda iOS cihazı satın alma fikrini uygulamaya geçirmek üzere.

Blackberry cihazlarının yenilenmesi kapsamında bakanlığının alacağı iOS cihazlarının 120,000 tanesi iPad, 120,000 tanesi iPad Mini, 200,000 tanesi iPod Touch ve 210,000 tanesi ise iPhone olacağı belirtilirken; cihazların yaklaşık %50'sinin kara ve açık denizlerdeki operasyonlar gibi çeşitli vakalarda; geri kalanının ise Pentagon'daki ofislerde kullanılacağını iddia edildi.

Güncelleme: ABD Savunma Bakanlığı'nın PC Mag'e konuyla ilgili yaptığı açıklamada bakanlığın Blackberry'den iOS'e geçiş gibi bir planı şimdilik olmadığı belirtilerek, iddiayı reddetti. Bakanlık ayrıca, bünyesinde aktif olarak 600,000 adet mobil cihaz kullanıldığını ve bunların 470,000 adetinin Blackberry, 41,000 adetinin iOS ve 8,700 adetinin Android'li olduğunu belirtti..

http://www.electronista.com/articles/13/03/20/sequester.holding.up.purchase.intended.to.replace.failing.devices/