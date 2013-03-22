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İddia: ABD Savunma Bakanlığı, 650,000 adet iOS'li cihaz satın alacak. (Güncellendi)

6 yıl
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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Güvenlik kaygılarından ötürü yaygın olarak kapalı sistemlere sahip akıllı cihazların kullanıldığı Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın 650,000 adet iOS'li cihaz almayı planladığı iddia edildi.

Electronista'nın kaynaklarının ifadelerine göre Savunma Bakanlığı bünyesinde şu anda yaklaşık 470,000 adet Blackberry kullanılıyor, ancak bu telefonların yeni Blackberry 10'a destek vermiyor oluşu sebebiyle bakanlık, yüklü miktarda iOS cihazı satın alma fikrini uygulamaya geçirmek üzere.

Blackberry cihazlarının yenilenmesi kapsamında bakanlığının alacağı iOS cihazlarının 120,000 tanesi iPad, 120,000 tanesi iPad Mini, 200,000 tanesi iPod Touch ve 210,000 tanesi ise iPhone olacağı belirtilirken; cihazların yaklaşık %50'sinin kara ve açık denizlerdeki operasyonlar gibi çeşitli vakalarda; geri kalanının ise Pentagon'daki ofislerde kullanılacağını iddia edildi.
Güncelleme: ABD Savunma Bakanlığı'nın PC Mag'e konuyla ilgili yaptığı açıklamada bakanlığın Blackberry'den iOS'e geçiş gibi bir planı şimdilik olmadığı belirtilerek, iddiayı reddetti. Bakanlık ayrıca, bünyesinde aktif olarak 600,000 adet mobil cihaz kullanıldığını ve bunların 470,000 adetinin Blackberry, 41,000 adetinin iOS ve 8,700 adetinin Android'li olduğunu belirtti..

http://www.electronista.com/articles/13/03/20/sequester.holding.up.purchase.intended.to.replace.failing.devices/ Yorum Yaz
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celo68 6 yıl en beğenilen
İyi tamam haber yapıyorsunuzda Pentagon'un hangi telefonu aldığından daha önemli olduğunu düşündüğüm gelişmelerde var.
ntvmsnbc.com/...
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Turkforce 6 yıl
Pentagon kurumsal olarak 200,000 tane iPod Touch alıp ne yapacak merak ettim.
Haberin yalan olduğu daha burdan belli. Ofiste çalışanların canı sıkılmasın müzik dinlesinler diye iyilik mi düşündüler.
Pentagon kurumsal olarak 200,000 tane iPod Touch alıp ne yapacak merak ettim.Haberin yalan olduğu daha burdan belli. Ofiste çalışanların canı sıkılmasın müz...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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beksipeys 6 yıl
ABD savunma bakani sonra foruma uye olup telefonum yamuldu konulari acmaya baslar..
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Turkforce 6 yıl
Pentagon kurumsal olarak 200,000 tane iPod Touch alıp ne yapacak merak ettim.
Haberin yalan olduğu daha burdan belli. Ofiste çalışanların canı sıkılmasın müzik dinlesinler diye iyilik mi düşündüler.
1 Yanıt Yanıtla +4
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__Nikolaus__ 6 yıl Turkforce
Turkforce
Pentagon kurumsal olarak 200,000 tane iPod Touch alıp ne yapacak merak ettim.
Haberin yalan olduğu daha burdan belli. Ofiste çalışanların canı sıkılmasın müzik dinlesinler diye iyilik mi düşündüler.

Aynisini yazacaktım :) pembe yesil mavi ipod touchlarla multiplayer oyun oynayacaklar habere göre :)
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haymatloshan 6 yıl
celo68
İyi tamam haber yapıyorsunuzda Pentagonun hangi telefonu aldığından daha önemli olduğunu düşündüğüm gelişmelerde var.http://www.ntvmsnbc.com/id/25430496/

Bu tarz haberlerde görmek istiyoruz buralarda,NTV'nin teknoloji ve bilim konusundaki haberleri ufuk açıcı yönde.
Habere gelince,Apple'ın ordu için yaptığı uygulamalar vardı diye hatırlıyorum,şimdi büyük bir alım içinde anlaşmışlar bravo.
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k@l-el 6 yıl
Shady'nin artık bu aşırı taraflı haber seçimleri ve düzeltmede de küçük punto kullanması bilmiyorum objektif olduğunu iddia eden bir site için ne kadar doğru. Apple firması ile ilgili dedikodulardan, finansal durumuna, olumlu raporlardan yine kullanım oranlarını rakiplerine göre daha iyi durumda sunan bütün haberler shady tarafından siteye sunulurken, Apple ilgili olumsuz haberler, ne bileyim en basitinden ios 6.1.3 ile tam kapanamayan güvenlik açığı bile shady tarafından haber olarak sunulmamakta. heralde shady'nin apple ilgili yaptığı olumsuz haber sayısı iki elin parmaklarını geçmez. bunu da açıkçası donanım haber sitesine yakıştıramıyorum.
1 Yanıt Yanıtla +1
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celo68 6 yıl en beğenilen
İyi tamam haber yapıyorsunuzda Pentagon'un hangi telefonu aldığından daha önemli olduğunu düşündüğüm gelişmelerde var.
ntvmsnbc.com/...
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tolgatelli 6 yıl
"...Electronista'nın kaynaklarının ifadelerine göre Savunma Bakanlığı bünyesinde şu anda yaklaşık 470,000 adet Blackberry kullanılıyor, ancak bu telefonların yeni Blackberry 10'a destek vermiyor oluşu sebebiyle bakanlık, yüklü miktarda iOS cihazı satın alma fikrini uygulamaya geçirmek üzere...."
bir programcı olarak neremle güleceğime şaşırdım, "Blackberry 10'a destek vermiyor oluşu sebebiyle bakanlık" ya baktıkça gülüyorum, dünyanın en gelişmiş ordusu telefon işletim sistemine mi bağlı?
haberi verirken haberin içeriğini iyice okusalar keşke editörler,gerçi belki de polemik yapmak içindir,o da olur,sonuçta hepimiz para kazanıyoruz değil mi:))
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12 Angry Men 6 yıl
Bizler için çok önemli bir haberdi, Teşekkür ederiz.

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cagataykoroglu 6 yıl
Bu haberin yalan olduğu resmi kurumlarca açıklandı. Keşke az haber okuyup haber yapsanız.
2 Yanıt Yanıtla +2
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Guest-0DECB8E5A 6 yıl
bizim icin cok onemli bir haber buu!! burdan cikaracagimiz sonuc ne olmali? amerikada zaten iOS kullanimi 1nci sirada
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Be All My Sins Remembered 6 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu

Bu haberin yalan olduğu resmi kurumlarca açıklandı. Keşke az haber okuyup haber yapsanız.

Altta küçüçük puntonla yazmışlar doğru olmadığını
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Holy Templar 6 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu

Bu haberin yalan olduğu resmi kurumlarca açıklandı. Keşke az haber okuyup haber yapsanız.

editörler için apple yazısı içeren her konu haber yapılmalı başka bir açıklaması olamaz.
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