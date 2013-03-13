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İddia : Alüminyum gövdeli ve Xenon flaşlı Lumia 928 Verizon tarafından satışa sunulacak

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : Alüminyum gövdeli ve Xenon flaşlı Lumia 928 Verizon tarafından satışa sunulacak

Nokia'nın MWC 2103 etkinliğinde üst seviye yeni Lumia modellerini tanıtması beklenirken, firma giriş ve orta seviye iki yeni Lumia modeli duyururak beklentileri boşa çıkarmıştı. Bununla birlikte yeni Lumia modelleri için bazı iddialar gündeme gelmeye devam ediyor.

İddialara göre yeni seri içerisinde Lumia 920 modelinin alüminyum kasaya sahip bir versiyonu bulunuyor. Ancak bilgiler bu modelin operatöre özel bir ürün olacağı şeklindeydi. The Verge tarafından projeye yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, ABD'li Verizon operatörü bu modeli Nisan ayında satışa sunmayı planlıyor.

Lumia 920 versiyonu olsa da yapılacak önemli değişikliklerle model bağımsız bir Lumia cihazı haline gelecek. Laser kod adına sahip olan cihazda en önemli değişiklik kasa yapısında, kamerada ve ekranda olacak. 

Cihazın kasa yapısı beklendiği gibi alüminyumdan imal edilecek ve kullanıcıda premium bir kullanım hissi uyandıracak. Cihazın kalınlığı en ince yerinde 10.2mm olurken, ağırlığı da hissedilir derecede azalacak. Tasarım olarak cihazın Lumia 720'ye benzer şekilde biraz daha kare görünüme sahip olacağı belirtiliyor. 

Cihazın kamerası PureView teknolojisini devam ettirse de LED flaş yanına Xenon flaş eklenecek. Böylece birleşik bir flaş tasarımı ile daha kaliteli görüntüler elde edilebilecek. 

Diğer bir farklılık da panel teknolojisinde. Modelin 4.5 inçlik ekranında bu kez OLED bir panele yer verileceği belirtiliyor. Bunun dışında donanım olarak Lumia 928 modelinin Lumia 920 modelinden bir farkı olmayacak. Modelin uluslararası bir versiyonunun olup olmayacağı ise bilinmiyor.

http://www.theverge.com/2013/3/12/4093350/nokia-lumia-928-verizon-specifications Yorum Yaz
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SystemApps 6 yıl
41mp lumia gelemedi bi gitti
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iclever 6 yıl
bence çok güzel bir telefon olacak zaten 920 de cok güzel bir cihaz seleflerine göre biraz ağır ama güzel diyebilirim hiç yoktan bu cihaz gelince 920 düşer bende alırım
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MIKROP DOGAN 6 yıl
aşağı yukarı 1500lira verip görüntülü konuşma için program yükleme gereği duyacaksam...
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KayhanKaan 6 yıl
Bu şekilde gelirse sırf kasa kalitesi için tercih edilebilir bence.
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safüzyon 6 yıl
Su nokianın Kasa tasarımlarıda albenisi cok oluyor elde cok iyi duruyor be
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Herkes 41 mp sensörlü lumiayı bekliyor ama nokianın yaptığına bak
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FreeRun 6 yıl
41 mp li phone8 telefon çıkarsınlar koştura koştura gidicem almaya.
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acmtncy 6 yıl
alüminyum kasadan ziyade incelik ve hafiflik lumia920'nin ana problemleri. hafifletmeleri iyi olmuş keşke bir de inceltseler. pureview bunu zorlaştırıyor ama incelik de çok önemli.
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sweatcan 6 yıl
Ya cihaz çıkaracağına var olanı adam etse l920 tonla eksik var
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onsos1100 6 yıl
bence nokia windows phone da harcanmak istemiyorsa " nokia market " ile windows phone da etkili olmalı.. Nokia böylece hem kendi farklılık oluşturur hemde windows phone platformunu zenginleştirir.
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flexii_87 6 yıl
cin versiyonu 920t deki gibi adreona 320 grafik birimi kullanırlar inşallah
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Oberyn 6 yıl
İşlemci ve ram aynı olursa umrumda değil, l920
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seven44 6 yıl
kim nederse desin win8..
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