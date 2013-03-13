İddia : Alüminyum gövdeli ve Xenon flaşlı Lumia 928 Verizon tarafından satışa sunulacak





Nokia'nın MWC 2103 etkinliğinde üst seviye yeni Lumia modellerini tanıtması beklenirken, firma giriş ve orta seviye iki yeni Lumia modeli duyururak beklentileri boşa çıkarmıştı. Bununla birlikte yeni Lumia modelleri için bazı iddialar gündeme gelmeye devam ediyor.





İddialara göre yeni seri içerisinde Lumia 920 modelinin alüminyum kasaya sahip bir versiyonu bulunuyor. Ancak bilgiler bu modelin operatöre özel bir ürün olacağı şeklindeydi. The Verge tarafından projeye yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, ABD'li Verizon operatörü bu modeli Nisan ayında satışa sunmayı planlıyor.





Lumia 920 versiyonu olsa da yapılacak önemli değişikliklerle model bağımsız bir Lumia cihazı haline gelecek. Laser kod adına sahip olan cihazda en önemli değişiklik kasa yapısında, kamerada ve ekranda olacak.





Cihazın kasa yapısı beklendiği gibi alüminyumdan imal edilecek ve kullanıcıda premium bir kullanım hissi uyandıracak. Cihazın kalınlığı en ince yerinde 10.2mm olurken, ağırlığı da hissedilir derecede azalacak. Tasarım olarak cihazın Lumia 720'ye benzer şekilde biraz daha kare görünüme sahip olacağı belirtiliyor.





Cihazın kamerası PureView teknolojisini devam ettirse de LED flaş yanına Xenon flaş eklenecek. Böylece birleşik bir flaş tasarımı ile daha kaliteli görüntüler elde edilebilecek.





Diğer bir farklılık da panel teknolojisinde. Modelin 4.5 inçlik ekranında bu kez OLED bir panele yer verileceği belirtiliyor. Bunun dışında donanım olarak Lumia 928 modelinin Lumia 920 modelinden bir farkı olmayacak. Modelin uluslararası bir versiyonunun olup olmayacağı ise bilinmiyor.

http://www.theverge.com/2013/3/12/4093350/nokia-lumia-928-verizon-specifications