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İddia : Amazon Android tabanlı bir oyun konsolu üzerinde çalışıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : Amazon Android tabanlı bir oyun konsolu üzerinde çalışıyor

Kickstarter platformu üzerinde rekor bağış ile gerçek hayata geçme şansı bulan OUYA adlı Android işletim sistemli oyun konsolu, beraberinde yeni fırsatlar da getirdi. Konsol kavramı bugüne kadar PS veya Xbox gibi kavramlarla sınırlıyken, artık akıllı telefon veya tabletlerde gördüğümüz donanımın Android işletim sistemiyle birlikte konsol adı altında sunulduğuna şahit oluyoruz.

Android işletim sistemli oyun konsolu trendine son katılan ise Amazon olabilir. E-kitap okuyucu ve tablet pazarında kendi ürünleri ile büyük başarı yakalayan Amazon iddialara göre bir konsol cihazı üzerinde çalışıyor.
Amazon bir süredir kendi oyun stüdyosunda oyun geliştirmeye de başlamıştı. Bu açıdan oyun dünyasına çok da uzak sayılmıyor.  

Kasım-Aralık döneminde piyasaya çıkacak olan oyun konsolu bir de kontrolcüye sahip olacak. Konsolun ne tür bir donanımla geleceği bilinmiyor. Ancak aynı dönemde piyasaya sürülecek yeni Kindle Fire tabletleriyle aynı donanıma sahip olacağı tahmin ediliyor. Böylece geliştiricilerin tüm cihazlara aynı oyunları geliştirebilmesinin sağlanması amaçlanıyor.  


http://www.androidheadlines.com/2013/08/rumor-amazon-may-be-working-on-an-android-based-gaming-console-too.html Yorum Yaz
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okan_cehapelioglu 6 yıl
yapımcıların desteğini arkadasına almazsa tutmaz
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peters 6 yıl
Zaten adam akıllı telefonunu tv ye bağlayıp android oyunlarını oynayabiliyor hatta bazıları yardımcı programlarla kol bağlayıp konsol gibi kullanabiliyor.
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r4deon 6 yıl
Scourgeofgod28
Kutu açılışını ve incelemesini teknoseyir yaptı bile...Yotube üzerinden izleyebilirsiniz.250 küsür oyunu var şuan ouyanınTegra 3 maalesef takılmalar yaşatıyor.Ve en büyük çaptaki oyunu Shadowgun

sen ne diyon değişik arkadaşım daha üzerinde çalısmalar yapıyor adamlar ?
ne teknoseyir incelemesi kindle ile karıştırdın galiba biraz araştır
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murat08e 6 yıl
Şu an için ek mantıklı olmasa da ileriki zamanlarda olabilir
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LilTunechi 6 yıl
tutmaz
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EddyCue 6 yıl
ouya tam bir hayal kirikligi ki bu hayal kirikliginin gerekcelerine baktigimizda cok sasirmiyoruz.

ancak amazon bu ise girerse kesinlikle basarili olur. ouya nin en buyuk eksikligi olan app marketin kalitesizligi sorunnu ortadan kaldirir. kendi marketleri zaten var, ayrica soz konusu amazon oldugunda gelistiriciler de sallayamaz. cunku potansiyel var.

umarim girerler bu ise.
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Master_Evil 6 yıl
tutmuyor amazon boşuna uğraşma
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sangokudbgt 6 yıl
ouya benzeri bir şey çıkacak demek, arkasında amazon olduğuna göre yine çok başarılı olacaktır. xbox satışlarını etkilemez aam ps4 ne yapar bilmiyorum adamlar zaten zor durumda bütün firmalar üstlerine gidecek demek artık..
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Guest-F8946C419 6 yıl
Ps3 ve xbox 360 seviyesine gelince android isteyeceği donanımı hayal edemiyorum.
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Dangerousx 6 yıl
Chrono Blade çok iyi görünüyor. Mobil platformda bulamadım, çıkarmı sizce ?
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hollowman_ 6 yıl
tegra 4 ile bir konsol yapabilirse ve market dışı platform oyunlarınıda resmi olarak port edebilirse tadından yenmez.
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Nokia Specialist 6 yıl
Android daha stabil çalışmıyor oyunlarda birde üstüne oyun konsolu yapıyorlar. Allah akıl fikir versin. Tutmaz
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casperfriendly 6 yıl
Ekrem 71 ve yine bir iddia
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Scourgeofgod28 6 yıl
Kutu açılışını ve incelemesini teknoseyir yaptı bile...Yotube üzerinden izleyebilirsiniz.
250 küsür oyunu var şuan ouya'nın
Tegra 3 maalesef takılmalar yaşatıyor.
Ve en büyük çaptaki oyunu Shadowgun
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shadowtr 6 yıl Scourgeofgod28
Haber OUYA ile ilgili değil.

"Android işletim sistemli oyun konsolu trendine son katılan ise Amazon olabilir."
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