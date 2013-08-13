İddia : Amazon Android tabanlı bir oyun konsolu üzerinde çalışıyor





Kickstarter platformu üzerinde rekor bağış ile gerçek hayata geçme şansı bulan OUYA adlı Android işletim sistemli oyun konsolu, beraberinde yeni fırsatlar da getirdi. Konsol kavramı bugüne kadar PS veya Xbox gibi kavramlarla sınırlıyken, artık akıllı telefon veya tabletlerde gördüğümüz donanımın Android işletim sistemiyle birlikte konsol adı altında sunulduğuna şahit oluyoruz.





Android işletim sistemli oyun konsolu trendine son katılan ise Amazon olabilir. E-kitap okuyucu ve tablet pazarında kendi ürünleri ile büyük başarı yakalayan Amazon iddialara göre bir konsol cihazı üzerinde çalışıyor.

Amazon bir süredir kendi oyun stüdyosunda oyun geliştirmeye de başlamıştı. Bu açıdan oyun dünyasına çok da uzak sayılmıyor.





Kasım-Aralık döneminde piyasaya çıkacak olan oyun konsolu bir de kontrolcüye sahip olacak. Konsolun ne tür bir donanımla geleceği bilinmiyor. Ancak aynı dönemde piyasaya sürülecek yeni Kindle Fire tabletleriyle aynı donanıma sahip olacağı tahmin ediliyor. Böylece geliştiricilerin tüm cihazlara aynı oyunları geliştirebilmesinin sağlanması amaçlanıyor.





http://www.androidheadlines.com/2013/08/rumor-amazon-may-be-working-on-an-android-based-gaming-console-too.html