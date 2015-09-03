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İddia: Apple, 4K ekranlı 21.5 iMac modellerini Ekim ayında duyuracak

3 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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İddia: Apple, 4K ekranlı 21.5 iMac modellerini Ekim ayında duyuracak
 
Şuan için 9 Eylül etkinliğine hazırlanan teknoloji devi Apple, 9to5Mac sitesinin son haberine göre yeni 21.5-inç iMac modelleri üzerinde de çalışma göstermeye devam ediyor.
Bu konuda daha önce de bazı sızıntılar ile karşı karşıya kalan Apple, söylentiler doğru çıkarsa 4K (4096 x 2304) çözünürlükte ekrana sahip yeni 21.5-inç iMac modellerini Ekim ayında satışa sunmayı planlıyor. Şuan 21.5-inç iMac modellerinde Full HD çözünürlük sunan şirket, 27-inç ailesinde ise 5K çözünürlük seviyesine çıkmış durumda.
OSX El Capitan kodlarından elde edilen bazı bilgilere göre gücünü Intel Broadwell işlemciler ve Intel Iris Pro Graphics 6200 dahili ile AMD Radeon M380 - M395X harici grafik kartlarında alacağı söylenen yeni 21.5-inç iMac serisi, teknik altyapıları nedeniyle hatırı sayılır bir miktarda fiyat artışı yaşayabilir.
Yeni iMac'lerin ayrıca "KSF" olarak isimlendirilen LED fosfor malzemesi kullanacağını ve bu sayede eskiye oranla çok daha yüksek renk doygunluğu sunabileceği de KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo'nun verdiği bilgiler arasında yer alıyor.

http://9to5mac.com/2015/09/03/4k-imac-october-november/ Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
gelsin bakalım en çok fiyatını merak ediyom....
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mementopolis 3 yıl
piyasada kan cikacak hazir olun.
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javaprof 3 yıl
yav vestel venüs 3 haberi niye gelmedi hala ekşi ile sdn yıkılıyor dh da soluk yok bize ne 4k apple dan türkiyede alacak kişi saysı en fazla 2000 kişidir.
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Grkwnxs 3 yıl javaprof
javaprof

yav vestel venüs 3 haberi niye gelmedi hala ekşi ile sdn yıkılıyor dh da soluk yok bize ne 4k apple dan türkiyede alacak kişi saysı en fazla 2000 kişidir.

Yıkılıyor derken ortalığı yıkacak bir telefon yok ortada Smart 6 nın üstünde Venüs yazan versiyonu olmuş 1000 lira altı geleceğini de sanmıyorum
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