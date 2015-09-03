İddia: Apple, 4K ekranlı 21.5 iMac modellerini Ekim ayında duyuracak

Şuan için 9 Eylül etkinliğine hazırlanan teknoloji devi Apple, 9to5Mac sitesinin son haberine göre yeni 21.5-inç iMac modelleri üzerinde de çalışma göstermeye devam ediyor.

n Apple, söylentiler doğru çıkarsa 4K (4096 x 2304) çözünürlükte ekrana sahip yeni 21.5-inç iMac modellerini Ekim ayında satışa sunmayı planlıyor. Şuan 21.5-inç iMac modellerinde Full HD çözünürlük sunan şirket, 27-inç ailesinde ise 5K çözünürlük seviyesine çıkmış durumda. Bu konuda daha önce de bazı sızıntılar ile karşı karşıya kala Apple, söylentiler doğru çıkarsa 4K (4096 x 2304) çözünürlükte ekrana sahip yeni 21.5-inç iMac modellerini Ekim ayında satışa sunmayı planlıyor. Şuan 21.5-inç iMac modellerinde Full HD çözünürlük sunan şirket, 27-inç ailesinde ise 5K çözünürlük seviyesine çıkmış durumda.

OSX El Capitan kodlarından elde edilen bazı bilgilere göre gücünü Intel Broadwell işlemciler ve Intel Iris Pro Graphics 6200 dahili ile AMD Radeon M380 - M395X harici grafik kartlarında alacağı söylenen yeni 21.5-inç iMac serisi, teknik altyapıları nedeniyle hatırı sayılır bir miktarda fiyat artışı yaşayabilir.

Yeni iMac'lerin ayrıca "KSF" olarak isimlendirilen LED fosfor malzemesi kullanacağını ve bu sayede eskiye oranla çok daha yüksek renk doygunluğu sunabileceği de KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo'nun verdiği bilgiler arasında yer alıyor.

http://9to5mac.com/2015/09/03/4k-imac-october-november/