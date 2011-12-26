İddia : Apple, Steve Jobs'un doğum gününde yeni iPad modelini tanıtabilir

Apple'ın tanıtması beklenen sıradaki cihazı yeni iPad modeli için boyutları veya donanımıyla ilgili pek çok iddia gündeme geliyor. Ancak Focus Taiwan sitesi daha ilginç bir iddia ortaya attı.





Sitenin Tayvanlı tedarik zincirindeki kaynaklara dayandırarak verdiği haberine göre Apple, yeni iPad modelini Steve Jobs'un doğum günü anısında 24 Şubat'ta tanıtacak.





Ancak bu tanıtmaktan ziyade satışa başlanacak gün olacak. Çünkü Apple ürünlerinin satışını Cuma günü başlatıyor ve 24 Şubat da Cuma gününe denk geliyor.





Genelde yeni Apple modellerinden önce tedarik zincirindeki üretici firmalar yoğun bir çalışma temposu içine girer ve izinler kesilir. Apple'ın Asyalı tedarikçilerinde de şu an yoğun bir üretim süreci başlamış durumda ve Noel tatili için çalışanlara sadece 5 gün izin veriliyor.





Örneğin en popüler ortak olan Foxconn, iPad üretim bölümündeki işçilerden 5 günden fazla izin kullanmamasını istiyor. Yeni iPad'in kılıf üretim ortağı olduğu iddia edilen Catcher Technology ise bazı çalışanlarını Noel tatili boyunca da mesai için ayırmış durumda. Batarya tedarikçisi Simplo Technology, konnektör üreticisi Amer International Group ve optik lens sağlayıcı Genius Electronic Optical firmaları çalışanlarından tatillerini kısa tutmalarını istiyor.





Bunun yanında Apple, eski CEO'sunun doğum günlerinde bazı ürünlerin lansmanını yapmıştı. Thunderbolt destekli MacPro'lar bu yıl, Safari 4 ise 2009 yılının 24 Şubat'ında kullanıcılar ile buluşmuştu. Haberler şimdilik iddia olsa da gerçeğe oldukça yakın ve 24 Şubat tarihi yeni iPad modelinin lansmanı için hiç de erken bir zaman sayılmaz.