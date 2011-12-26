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İddia : Apple, Steve Jobs'un doğum gününde yeni iPad modelini tanıtabilir

7 yıl
4b
1
38
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın tanıtması beklenen sıradaki cihazı yeni iPad modeli için boyutları veya donanımıyla ilgili pek çok iddia gündeme geliyor. Ancak Focus Taiwan sitesi daha ilginç bir iddia ortaya attı.

Sitenin Tayvanlı tedarik zincirindeki kaynaklara dayandırarak verdiği haberine göre Apple, yeni iPad modelini Steve Jobs'un doğum günü anısında 24 Şubat'ta tanıtacak. 

Ancak bu tanıtmaktan ziyade satışa başlanacak gün olacak. Çünkü Apple ürünlerinin satışını Cuma günü başlatıyor ve 24 Şubat da Cuma gününe denk geliyor. 

Genelde yeni Apple modellerinden önce tedarik zincirindeki üretici firmalar yoğun bir çalışma temposu içine girer ve izinler kesilir. Apple'ın Asyalı tedarikçilerinde de şu an yoğun bir üretim süreci başlamış durumda ve Noel tatili için çalışanlara sadece 5 gün izin veriliyor.

Örneğin en popüler ortak olan Foxconn, iPad üretim bölümündeki işçilerden 5 günden fazla izin kullanmamasını istiyor. Yeni iPad'in kılıf üretim ortağı olduğu iddia edilen Catcher Technology ise bazı çalışanlarını Noel tatili boyunca da mesai için ayırmış durumda. Batarya tedarikçisi Simplo Technology, konnektör üreticisi Amer International Group ve optik lens sağlayıcı Genius Electronic Optical firmaları çalışanlarından tatillerini kısa tutmalarını istiyor.

Bunun yanında Apple, eski CEO'sunun doğum günlerinde bazı ürünlerin lansmanını yapmıştı. Thunderbolt destekli MacPro'lar bu yıl, Safari 4 ise 2009 yılının 24 Şubat'ında kullanıcılar ile buluşmuştu. Haberler şimdilik iddia olsa da gerçeğe oldukça yakın ve 24 Şubat tarihi yeni iPad modelinin lansmanı için hiç de erken bir zaman sayılmaz.

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m.t.y. 7 yıl
yalan oldu
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SuspectT 7 yıl
gokhan tepeden yalan olur şarkısı benden armağan.
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speedman 7 yıl m.t.y.
m.t.y.

yalan oldu


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nisanci2140 7 yıl
4 gözle bekliyoruz....
flyintime.com/...
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sertacarslan 7 yıl
iPad 2s(iri)
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arz talep meselesi 7 yıl
Bence sadece iddia ile kalacaktır.
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DH Misafiri 7 yıl
İPAD 2S OLMAZ İNŞALLAH
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zultaran 7 yıl
iİdda'mı apple iddaa'ya dava açmasın :)
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The Last Beerbender 7 yıl
Umrarım doğrudur, açıkçası benim beklediğimden daha yakın bir tarih bu. Bazı arkadaşlar Retina ekranın fiyatı yükselteceğini yazmışlar doğrumudur ki acaba?
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Guest-F8946C419 7 yıl zultaran
zultaran

iİdda'mı apple iddaa'ya dava açmasın :)

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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CanAkyüz 7 yıl
Donanım Özelliklerini Maximum Seviyeye Kadar Geliştirsinler yeter sınırları zorlasın alet :)
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römercan 7 yıl
Ocak ayının sonlarına doğru iPad 2 yi koyarım sahibinden'e.3 çıkınca da üstüne biraz koyar alırım.Ama bu sefer fiyatlar baya yüksek olucağa benziyor :(
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clearskies 7 yıl
insallah bekledigimize deger.
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DH Misafiri 7 yıl
Thunderbolt destekli MacPro'lar bu yıl??
Nerede bu thunderbolt destekli MacPro?
apple.com/...
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