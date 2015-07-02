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İddia: Apple Watch 2, ilk model ile aynı ekranı taşıyacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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iPod / iPod Touch
Can Tunçer
Haber Editörü
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İddia: Apple Watch 2, ilk model ile aynı ekranı taşıyacak
 
Apple'ın hakkında ortaya çıkan bilgiler doğrultusunda şimdiden konuşmaya başladığımız akıllı saati Watch 2, Güney Kore merkezli son dedikodulara göre ilk versiyon ile aynı ekranla kullanıcıların beğenisine sunulacak.
Bu doğrultuda Apple Watch 2, yuvarlak beklentileri ortadan kaldıran köşeli ekran ve 33.5 mm 272×340 piksel ile 39 mm 312×390 piksel boyut / çözünürlük değerlerini korumaya devam edecek. Daha önce duyduklarımızın aksine P-OLED tedariği noktasında LG dışında Samsung'dan da yardım alacağı söylenen şirket, tasarımsal olarak da ilk versiyon ile benzer bir çizgi tercih edecek.
Apple'ın 1,000$ ile 10,000$ arasına yeni modeller yerleştirebileceği de söylenen Watch 2, daha bağımsız olarak çalışma gösterebilecek ve böylece iPhone olmadan da birçok işlemi yerine getirebilecek.

http://www.gforgames.com/gadgets/apple-watch-2-display-no-changes-47692/ Yorum Yaz
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Guest-D77D2DE34 4 yıl
joven
son derece gereksiz bir alet

senin gibi
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WB 4 yıl
Dördüncü nesil bekliyoruz, iphone'un da ilk üç versiyonu kötüydü
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knnolg 4 yıl
Ulan biri gelmedi millet ikinciyi konuşuyo
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ounomaus 4 yıl
şuan hangi firmanın ki çıksa boş balon ürün niye çünkü telefondan devşirme işle olmaz telefonlar bile hala şarj konusunda yetersizken bu nasıl iyi olsun ki 2006 2007 beri akıllı telefonlar üzerine işlemciler yenileniyor 6 ayda bir tabi özel yazılımlar özel piller vs gidiyor en az 5 6 yıl ihtiyacı var bu ürünlerin çünkü bunlar için güç tüketimi çok sorun ekranlar hep açık kalmalı şuanki paneller yetersiz bu konuda tabi kullanılan pillerin baya gelişmesi lazım
akıllı bileklikler daha başarılı bu konuda
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alp0007 4 yıl
Aynı ekranı taşıyacaksa Apple WatchS ismi verilmesi lazım.
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