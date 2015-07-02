İddia: Apple Watch 2, ilk model ile aynı ekranı taşıyacak

Apple'ın hakkında ortaya çıkan bilgiler doğrultusunda şimdiden konuşmaya başladığımız akıllı saati Watch 2, Güney Kore merkezli son dedikodulara göre ilk versiyon ile aynı ekranla kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Bu doğrultuda Apple Watch 2, yuvarlak beklentileri ortadan kaldıran köşeli ekran ve 33.5 mm 272×340 piksel ile 39 mm 312×390 piksel boyut / çözünürlük değerlerini korumaya devam edecek. Daha önce duyduklarımızın aksine P-OLED tedariği noktasında LG dışında Samsung'dan da yardım alacağı söylenen şirket, tasarımsal olarak da ilk versiyon ile benzer bir çizgi tercih edecek.

Apple'ın 1,000$ ile 10,000$ arasına yeni modeller yerleştirebileceği de söylenen Watch 2, daha bağımsız olarak çalışma gösterebilecek ve böylece iPhone olmadan da birçok işlemi yerine getirebilecek.

http://www.gforgames.com/gadgets/apple-watch-2-display-no-changes-47692/