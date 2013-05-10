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İddia : Apple ve Sony anlaşamadı, iRadio ertelendi

6 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : Apple ve Sony anlaşamadı, iRadio ertelendi

Apple'ın bir süredir çevrimiçi müzik hizmeti verecek iRadio adlı bir platform üzerinde çalıştığı ve plak şirketleriyle lisans anlaşması aşamasında olduğu bir süredir gündemdeydi. Platformun WWDC 2013 konferasında resmi olarak da tanıtılması bekleniyordu.

Ancak projeye yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre, Apple ve Sony Music lisans konusunda bir anlaşmaya varamadı ve iRadio ertelendi. Apple'ın her dinlenen 100 içerik için 6.5 cent lisans ücreti ödemek istemesi Sony Music şirketleri tarafından kabul görmedi. 

Diğer müzik hizmetlerinin yaklaşık 12 cent ödemesi Sony'nin elini güçlendiren faktör oldu. Bu bakımdan Apple teklifini 12.5 cent'e yükseltti. Apple plak şirketlerine lisans bedeli ve reklam gelirlerinden oluşan bir kombinasyonla ödeme teklifi de sundu. Ayrıca iRadio beklenen gelirleri elde edemese de Apple düzenli ödeme yapılacağı garantisi verdi. Ancak lisans konusunda neden anlaşma sağlanamadığı henüz açıklık kazanmadı.

Steve Jobs'ın iTunes müzik mağazasının faaliyete girmesi öncesinde de Sony Music ile lisans konusunda anlaşma sağlayamadığı biliniyor. Apple, iRadio hizmetini ücretsiz olarak kullanıcılarına sunacakken, gelir yöntemini ise reklamcılık üzerine kuracak. 

http://www.phonearena.com/news/Apple-Sony-unable-to-come-to-terms-iRadio-is-delayed_id42838 Yorum Yaz
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kain061 6 yıl en beğenilen dere.beyi
dere.beyi
fm verici olmadığı sürece bi halta yaramaz bu uygulamalar illede radio istiyorum diyen olursa tunein radio dünyadaki bütün kanalları destekliyor bunu beklemeye gerek yok
zaten kotalı sistemlerimiz var bi müzik 5 mb olsa 3 günde kotamız dolar böyle şeylere gerek yok boşuna para tuzağı

kesinlikle haklisin..ayrica iradio cikarsa apple gene sanki online radyo sistemini ilk kendileri bulmus gibi ballandirip tanitacak :) ios kullanicisi olarak sirket mantigi ve reklam tekniklerinden midem bulaniyor artik
dere.beyifm verici olmadığı sürece bi halta yaramaz bu uygulamalar illede radio istiyorum diyen olursatunein radiod...
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umut_baris 6 yıl Lord Melkor
faydasizfasulye

kain061

dere.beyi fm verici olmadığı sürece bi halta yaramaz bu uygulamalar illede radio istiyorum diyen olursa tunein radio dünyadaki bütün kanalları destekliyor bunu beklemeye gerek yok zaten kotalı sistemlerimiz var bi müzik 5 mb olsa 3 günde kotamız dolar böyle şeylere gerek yok boşuna para tuzağı
kesinlikle haklisin..ayrica iradio cikarsa apple gene sanki online radyo sistemini ilk kendileri bulmus gibi ballandirip tanitacak :) ios kullanicisi olarak sirket mantigi ve reklam tekniklerinden midem bulaniyor artik


Tahmin ettiğiniz gibi bi radyo değil bu kanallar olmicak dinlemek istediğini kendin seçiyorsun tarzını yani radyo kanalları var sanmayın günümüzdeki

O dediğin zaten var. Ücretsiz olanı de ücretlisi de var.




Ayrıca sony gibi bir yapım şirketi apple ile anlaşacağını pek sanmıyorum. Apple ın politikası hep sus payı niyetine ödeme yapıp kendi teknolojisiymiş gibi milletin eline vermek.
faydasizfasulyekain061dere.beyifm verici olmadığı sürece bi halta yaramaz bu uygulamalar i...
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dere.beyi 6 yıl
fm verici olmadığı sürece bi halta yaramaz bu uygulamalar illede radio istiyorum diyen olursa tunein radio dünyadaki bütün kanalları destekliyor bunu beklemeye gerek yok
zaten kotalı sistemlerimiz var bi müzik 5 mb olsa 3 günde kotamız dolar böyle şeylere gerek yok boşuna para tuzağı
fm verici olmadığı sürece bi halta yaramaz bu uygulamalar illede radio istiyorum diyen olursatunein radiodünyadaki bütün kanalları dest...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 6 yıl
bigbooss
sony müzik piyasasında dünyada lider konumda. kendi telefonlarına, konsollarına ve tv lerine böyle bir şey yapabilir diye düşünyüorum. zaten tv, konsol ve telefonlarını kullanan bütün kullanıcıları bir çatı altında birleştirme planları uzun zamandır var.

Zaten var sadece Türkiye de kullanımda değil.Video Unlimited ve Music Unlimited...
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Umutcan 6 yıl
Operatörlerin ücretsiz facebook erişimi verdiği gibi buna da özel ücretsiz erişim hizmeti vermesi gerekir. Yoksa 3g kotamızı yedikten sonra bir anlamı yok, eşdeğeri alternatif çok.
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*GameOver* 6 yıl
iradio

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Kaliforniyum 6 yıl
Logo güzelmiş
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DH Misafiri 6 yıl
Normal radyo uygulaması değil;spotify gibi ama itunes'a entegre bir sistem olacak.Yapılan yorumlardan sanki radio app i yapılacakmış gibi anlaşıldığı görülüyor.
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bigbooss 6 yıl
sony müzik piyasasında dünyada lider konumda. kendi telefonlarına, konsollarına ve tv lerine böyle bir şey yapabilir diye düşünyüorum.
zaten tv, konsol ve telefonlarını kullanan bütün kullanıcıları bir çatı altında birleştirme planları uzun zamandır var.
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CmSandman 6 yıl
iyi olmuş apple aa yarın bir gün sony aynı sistemi kuracak da ondan anlaşamadılar.
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murdocklawless 6 yıl
"on demand" şeklinde olacaktır, fizzy gibi yani.
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Smile75 6 yıl
iRadyo net tabanlıysa gerek yok ki zaten. Çok çok iyi radyo App.'leri mevcut. Net tabanlı radyo yaparsa kendi cebine zarar verir çünkü AppStore'da ki radyolar indirilmez ve bu bir zarar olur.
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Lord Melkor 6 yıl
kain061
dere.beyi fm verici olmadığı sürece bi halta yaramaz bu uygulamalar illede radio istiyorum diyen olursa tunein radio dünyadaki bütün kanalları destekliyor bunu beklemeye gerek yok zaten kotalı sistemlerimiz var bi müzik 5 mb olsa 3 günde kotamız dolar böyle şeylere gerek yok boşuna para tuzağı
kesinlikle haklisin..ayrica iradio cikarsa apple gene sanki online radyo sistemini ilk kendileri bulmus gibi ballandirip tanitacak :) ios kullanicisi olarak sirket mantigi ve reklam tekniklerinden midem bulaniyor artik

Tahmin ettiğiniz gibi bi radyo değil bu kanallar olmicak dinlemek istediğini kendin seçiyorsun tarzını yani radyo kanalları var sanmayın günümüzdeki
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umut_baris 6 yıl Lord Melkor
faydasizfasulye

kain061

dere.beyi fm verici olmadığı sürece bi halta yaramaz bu uygulamalar illede radio istiyorum diyen olursa tunein radio dünyadaki bütün kanalları destekliyor bunu beklemeye gerek yok zaten kotalı sistemlerimiz var bi müzik 5 mb olsa 3 günde kotamız dolar böyle şeylere gerek yok boşuna para tuzağı
kesinlikle haklisin..ayrica iradio cikarsa apple gene sanki online radyo sistemini ilk kendileri bulmus gibi ballandirip tanitacak :) ios kullanicisi olarak sirket mantigi ve reklam tekniklerinden midem bulaniyor artik


Tahmin ettiğiniz gibi bi radyo değil bu kanallar olmicak dinlemek istediğini kendin seçiyorsun tarzını yani radyo kanalları var sanmayın günümüzdeki

O dediğin zaten var. Ücretsiz olanı de ücretlisi de var.




Ayrıca sony gibi bir yapım şirketi apple ile anlaşacağını pek sanmıyorum. Apple ın politikası hep sus payı niyetine ödeme yapıp kendi teknolojisiymiş gibi milletin eline vermek.
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dere.beyi 6 yıl
fm verici olmadığı sürece bi halta yaramaz bu uygulamalar illede radio istiyorum diyen olursa tunein radio dünyadaki bütün kanalları destekliyor bunu beklemeye gerek yok
zaten kotalı sistemlerimiz var bi müzik 5 mb olsa 3 günde kotamız dolar böyle şeylere gerek yok boşuna para tuzağı
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kain061 6 yıl dere.beyi
dere.beyi
fm verici olmadığı sürece bi halta yaramaz bu uygulamalar illede radio istiyorum diyen olursa tunein radio dünyadaki bütün kanalları destekliyor bunu beklemeye gerek yok
zaten kotalı sistemlerimiz var bi müzik 5 mb olsa 3 günde kotamız dolar böyle şeylere gerek yok boşuna para tuzağı

kesinlikle haklisin..ayrica iradio cikarsa apple gene sanki online radyo sistemini ilk kendileri bulmus gibi ballandirip tanitacak :) ios kullanicisi olarak sirket mantigi ve reklam tekniklerinden midem bulaniyor artik
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a1g0rithm 6 yıl
İkon fena görünmüyor. Haber ise mp3 sabit diskinde olmalı mantığıyla yaşadığım için şimdilik beni üzmedi.
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