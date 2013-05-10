İddia : Apple ve Sony anlaşamadı, iRadio ertelendi





Apple'ın bir süredir çevrimiçi müzik hizmeti verecek iRadio adlı bir platform üzerinde çalıştığı ve plak şirketleriyle lisans anlaşması aşamasında olduğu bir süredir gündemdeydi. Platformun WWDC 2013 konferasında resmi olarak da tanıtılması bekleniyordu.





Ancak projeye yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre, Apple ve Sony Music lisans konusunda bir anlaşmaya varamadı ve iRadio ertelendi. Apple'ın her dinlenen 100 içerik için 6.5 cent lisans ücreti ödemek istemesi Sony Music şirketleri tarafından kabul görmedi.





Diğer müzik hizmetlerinin yaklaşık 12 cent ödemesi Sony'nin elini güçlendiren faktör oldu. Bu bakımdan Apple teklifini 12.5 cent'e yükseltti. Apple plak şirketlerine lisans bedeli ve reklam gelirlerinden oluşan bir kombinasyonla ödeme teklifi de sundu. Ayrıca iRadio beklenen gelirleri elde edemese de Apple düzenli ödeme yapılacağı garantisi verdi. Ancak lisans konusunda neden anlaşma sağlanamadığı henüz açıklık kazanmadı.





Steve Jobs'ın iTunes müzik mağazasının faaliyete girmesi öncesinde de Sony Music ile lisans konusunda anlaşma sağlayamadığı biliniyor. Apple, iRadio hizmetini ücretsiz olarak kullanıcılarına sunacakken, gelir yöntemini ise reklamcılık üzerine kuracak.

http://www.phonearena.com/news/Apple-Sony-unable-to-come-to-terms-iRadio-is-delayed_id42838