İddia : Apple ve Sony anlaşamadı, iRadio ertelendi

Haber Editörü
Apple'ın bir süredir çevrimiçi müzik hizmeti verecek iRadio adlı bir platform üzerinde çalıştığı ve plak şirketleriyle lisans anlaşması aşamasında olduğu bir süredir gündemdeydi. Platformun WWDC 2013 konferasında resmi olarak da tanıtılması bekleniyordu.
Ancak projeye yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre, Apple ve Sony Music lisans konusunda bir anlaşmaya varamadı ve iRadio ertelendi. Apple'ın her dinlenen 100 içerik için 6.5 cent lisans ücreti ödemek istemesi Sony Music şirketleri tarafından kabul görmedi.
Diğer müzik hizmetlerinin yaklaşık 12 cent ödemesi Sony'nin elini güçlendiren faktör oldu. Bu bakımdan Apple teklifini 12.5 cent'e yükseltti. Apple plak şirketlerine lisans bedeli ve reklam gelirlerinden oluşan bir kombinasyonla ödeme teklifi de sundu. Ayrıca iRadio beklenen gelirleri elde edemese de Apple düzenli ödeme yapılacağı garantisi verdi. Ancak lisans konusunda neden anlaşma sağlanamadığı henüz açıklık kazanmadı.
Steve Jobs'ın iTunes müzik mağazasının faaliyete girmesi öncesinde de Sony Music ile lisans konusunda anlaşma sağlayamadığı biliniyor. Apple, iRadio hizmetini ücretsiz olarak kullanıcılarına sunacakken, gelir yöntemini ise reklamcılık üzerine kuracak.
http://www.phonearena.com/news/Apple-Sony-unable-to-come-to-terms-iRadio-is-delayed_id42838 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
kesinlikle haklisin..ayrica iradio cikarsa apple gene sanki online radyo sistemini ilk kendileri bulmus gibi ballandirip tanitacak :) ios kullanicisi olarak sirket mantigi ve reklam tekniklerinden midem bulaniyor artik
O dediğin zaten var. Ücretsiz olanı de ücretlisi de var.
Ayrıca sony gibi bir yapım şirketi apple ile anlaşacağını pek sanmıyorum. Apple ın politikası hep sus payı niyetine ödeme yapıp kendi teknolojisiymiş gibi milletin eline vermek.
zaten kotalı sistemlerimiz var bi müzik 5 mb olsa 3 günde kotamız dolar böyle şeylere gerek yok boşuna para tuzağı