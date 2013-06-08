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İddia : BlackBerry'nin yeni amiral gemi modeli A10 olacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : BlackBerry'nin yeni amiral gemi modeli A10 olacak

Ocak ayının sonunda teknoloji dünyasına merhaba diyen BlackBerry 10 işletim sistemi tamamen dokunmatik Z10 modeli sonrasında fiziksel klavyeli Q10 ve orta seviye Q5 modeli ile yoluna devam etmişti.

Firmanın bu yıl 6 model piyasaya çıkaracağına ilişkin iddialar sık sık gündeme gelirken, yıl sonuna doğru yeni bir amiral gemi modelinin görücüye çıkacağı iddiası ortaya atıldı.

Firma içerisindeki kaynaklara dayanarak verilen haberde Z10 ile aynı boyutta dokunmatik ekrana sahip olacak model yıl sona ermeden piyasaya çıkacak.

Firmanın patronu Thorsten Heins heyecan duyduğu yeni bir ürünleri olduğunu ve bunun ne olduğunu paylaşamayacağını kısa süre önce dile getirmişti. Bahse konu modelin A10 olduğu ifade ediliyor.

A10 modeline dair diğer bir dayanak ise henüz BlackBerry ile bir anlaşması olmayan Sprint operatörünün tamamen dokunmatik bir modeli portföyüne alacak olması. Operatörün Kasım ayında BlackBerry 10 satışına başlaması bekleniyor.

Modelin ne tür bir donanımla geleceği bilinmiyor ancak Galaxy S4 ve iPhone 5S gibi rakipleriyle mücadele edecek seviyede olacağı tahmin ediliyor.

http://news.cnet.com/8301-1035_3-57587829-94/blackberrys-next-flagship-phone-the-all-touchscreen-a10/ Yorum Yaz
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General. 6 yıl en beğenilen
Kutlar sofrasında kazık fiyat politikasıyla BB'nin işi zor
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xmasx 6 yıl
9360 kullaniyorum , bundan sonra alacagim telefon bu olacak.. Hem samsung alacak kadar zengin degilim . Iphonedan hic mi hic haz almiyorum, kuru madde billdigin uzayda yer kapliyor o kadar, .. Ben bu teli beklicem zaten yakinda tum android uygulamalamarini calistiracak yani isteyenler icin uygulama eksikligi tarihe gomulmus olacak .. Blackberry is ROCK!!!!!!!!!...
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emre_fan_club 6 yıl
İnsallah satmaz da akillari baslarina gelir
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okan_cehapelioglu 6 yıl
blackberry diğer ülkelerdeki refah düzeyini kendi anavatanındaki gibi sanıyor herhalde
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cartographer 6 yıl
Tam dokunmatik bir telefonun yanında yine bir QWERTY klavyeli versiyona yer vermeliler. Ayrıca BlackBerry'yi 2003-2009 arası alanlar hiç de BBM için falan almadılar ben de dahil. O zamanın en kullanışlı telefonları BlackBerry modelleriydiler. Şimdi tekrar eskisi kadar domine edemeyecek de olsa iyi bir pazar payı yakalayacaktır.
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nedensiz07 6 yıl
zamanında diğer üreticiler uygun fiyatlara tonlarca cihaz satarken BB sadece klavyeye dünyanın parasını istiyordu.. nokia E6 700 tl iken BB bold9900 dünyanın parasıydı.. bunu gören bunu yaşayan kullanıcı yaklaşırmı sana birdaha.. şimdide türlü taklalar atarak itelemeye çalışıyorlar.. tek tutundukları nokta yıllarca BBM oldu..kim takar BBM'i artık watsapp dururken..
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Onuncu Köyü Arıyorum 6 yıl nedensiz07
nedensiz07

zamanında diğer üreticiler uygun fiyatlara tonlarca cihaz satarken BB sadece klavyeye dünyanın parasını istiyordu.. nokia E6 700 tl iken BB bold9900 dünyanın parasıydı.. bunu gören bunu yaşayan kullanıcı yaklaşırmı sana birdaha.. şimdide türlü taklalar atarak itelemeye çalışıyorlar.. tek tutundukları nokta yıllarca BBM oldu..kim takar BBM'i artık watsapp dururken..

1-2 aya BBM zaten iPhone ve Android'e gelecek.
BlackBerry resmi olarak duyurdu.
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Citizen'in Pengueni 6 yıl
Bunlar daha batmadı mı yav
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gokhans19 6 yıl
Başka bir sitede blackberry z10 video incelemesini izlemiştim ve yeni işletim sistemini beğenmiştim. Son derece hızlı. Wp8e bin basar androidi andıran bir işletim sistemi.

Videoya bakarsak yeni 10 numaralı işletim sistemine hız ve stabilite açısından güvenilebilir ama uygulama ve oyun açısından güvenmek tabikide bir facia olur.

Gidin blackberryinin 10 nolu işletim sisteminin videolarına bakın çok güzel gerçektende. Ama tabikide uygulama, oyun ve arkasında destek olmadıktan sonra, s4 gibi bir telefon piyasada varken benzer paraları verip blackberry almak ölü bir yatırım olur. Blackberry aklını çalıştırıp bu işletim sistemine yatırım yaparda uygulama ve oyun sıkıntısı çektirmezse wp8in bir türlü android ve ios ile rakip olmak için gelemediği seviyeye gelebilir.
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K.can.tas 6 yıl
Tutmaz
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HeilStewie 6 yıl
bu kadar hızlı amiral gemisi çıkararak sonları htc gibi olursa şaşmam
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Doanc4n 6 yıl
Böyle giderse hiç şansı yok.
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SystemApps 6 yıl
bb almak için pek bir neden yok açıkcası.ne donanım ne fiyat nede özellik olarak hiç rekabetci bulamadım.kaldıki yeni bir platform sunarken bunun tanıtımı felan da pek olmadı.donanımhabere girmeyen birinin bb10 işletim sisteminden haberi olduğunu pek sanmıyorum açıkcası...
yinede alternatiflerin olması elbetde güzel bir şey ...
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