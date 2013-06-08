İddia : BlackBerry'nin yeni amiral gemi modeli A10 olacak

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Ocak ayının sonunda teknoloji dünyasına merhaba diyen BlackBerry 10 işletim sistemi tamamen dokunmatik Z10 modeli sonrasında fiziksel klavyeli Q10 ve orta seviye Q5 modeli ile yoluna devam etmişti.
Firmanın bu yıl 6 model piyasaya çıkaracağına ilişkin iddialar sık sık gündeme gelirken, yıl sonuna doğru yeni bir amiral gemi modelinin görücüye çıkacağı iddiası ortaya atıldı.
Firma içerisindeki kaynaklara dayanarak verilen haberde Z10 ile aynı boyutta dokunmatik ekrana sahip olacak model yıl sona ermeden piyasaya çıkacak.
Firmanın patronu Thorsten Heins heyecan duyduğu yeni bir ürünleri olduğunu ve bunun ne olduğunu paylaşamayacağını kısa süre önce dile getirmişti. Bahse konu modelin A10 olduğu ifade ediliyor.
A10 modeline dair diğer bir dayanak ise henüz BlackBerry ile bir anlaşması olmayan Sprint operatörünün tamamen dokunmatik bir modeli portföyüne alacak olması. Operatörün Kasım ayında BlackBerry 10 satışına başlaması bekleniyor.
Modelin ne tür bir donanımla geleceği bilinmiyor ancak Galaxy S4 ve iPhone 5S gibi rakipleriyle mücadele edecek seviyede olacağı tahmin ediliyor.
http://news.cnet.com/8301-1035_3-57587829-94/blackberrys-next-flagship-phone-the-all-touchscreen-a10/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1-2 aya BBM zaten iPhone ve Android'e gelecek. BlackBerry resmi olarak duyurdu.
Videoya bakarsak yeni 10 numaralı işletim sistemine hız ve stabilite açısından güvenilebilir ama uygulama ve oyun açısından güvenmek tabikide bir facia olur.
Gidin blackberryinin 10 nolu işletim sisteminin videolarına bakın çok güzel gerçektende. Ama tabikide uygulama, oyun ve arkasında destek olmadıktan sonra, s4 gibi bir telefon piyasada varken benzer paraları verip blackberry almak ölü bir yatırım olur. Blackberry aklını çalıştırıp bu işletim sistemine yatırım yaparda uygulama ve oyun sıkıntısı çektirmezse wp8in bir türlü android ve ios ile rakip olmak için gelemediği seviyeye gelebilir.
yinede alternatiflerin olması elbetde güzel bir şey ...
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