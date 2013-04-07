İddia : Google, WhatsApp'ı satın almak istiyor

Haber Editörü
Teknoloji dünyasında satın alma haberlerine sık sık rastlıyoruz. Bugüne kadar sayısız satın almaya imza atmış Google'ın çok ses getirecek bir hamle yaptığı iddia edildi.
Bağımsız kaynakların verdiği bilgiye göre Google yaklaşık 4 haftadır WhatsApp ile satın alma görüşmeleri yapıyor. Masaya konan bedelin ise bir milyar dolara yakın olduğu dile getiriliyor.
Fotoğraf paylaşım trendinin revaçta olduğu geçen sene Facebook, 1 milyar dolara Instagram'ı stan almıştı. Bu yıl ise mesajlaşma trendi revaçta ve WhatsApp 200 milyon civarında kullanıcısı ile 100 ülkede en çok indirilen ücretli uygulama konumunda. Sadece bir günde 18 milyar mesaj trafiğine ulaşabiliyor. Firma operatörlerle ortaklık yaparak ücretsiz mesaj paketleri sunuyor. Dünyada SMS trafiğine tek başına büyük darbe vuran bir uygulama kabul edilen WhatsApp, yılda 100 milyon dolar gelir elde ediyor.
Bunun dışında LINE, WeChat, MessageMe, Kakao Talk gibi pek çok örnek de yüz milyonlarca kullanıcıya hitap ediyor.
Google'ın Babble adında ortak bir mesajlaşma platformu üzerinde çalıştığı bir süredir dile getiriliyor. Ancak pazara çok geç girmiş olması nedeniyle hızlı yeniliklere ihtiyacı var ve WhatsApp da bu ihtiyacı karşılayacak teknolojiler sunuyor. Konu ile ilgili taraflardan gelen resmi bir doğrulama henüz yok. Ancak doğruysa bu yılın en dikkat çekici satın almalarından birisi olacaktır.
http://www.digitaltrends.com/social-media/google-acquiring-whatsapp/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
guzelim uygukamanin icine edecekler.
basta oyleydi ama degiseli cok oldu. 2 senedir ayni hesabi ucretsiz kullaniyorum.
Hala öyle fakat silip yükleyince sıfırlanıyor mu noluyor. ben de senelerdir kullanıyorum
"WhatsApp 200 milyon civarında kullanıcısı ile 100 ülkede en çok indirilen ücretli uygulama konumunda." sadece su cumlesi bile Ekrem beyin tek platforma hapsolmus, her seyi tek acidan yorumlayan bir !editor! oldugunu acik ediyor. google play'de whatsapp ucretsiz.
1 yil ucretsiz sonra parali
suursuzca futursuzca yine yorum yazmis bazi demegoglar. evet arkadasim google deyince eger whats app dan bahis ediliyor ise android akla geliyor. neyin kafasindasiniz.
@burn in hell, sana gelince, senin gibi el aman da cok var bu ortamlarda. su fanatikligi birakamadiniz gitti. bu platformda dikkat ceksem ne cekmesem ne. niyetci misin. insanlarin niyetini okuyorsun.
kusura bak(may)in, sizler gibi laf salatasi yapmak icin yer aramiyoruz, ey gereksiz fanatiklik yapan iphone gencleri.
sizin en fazla yazabileceginiz sey " arkadasim, bilincli secmemistir o resmi" olur. kaldi ki bi ciddiyet yükleyerek yazmadim ilk yorumu.zira öyle yazanlara bende tebessüm ediyorum.
selametle gencler, alinmayin.
İşte sizin gibi fikrini yazan arkadaşlar yüzünden millet de Google kötü, kaka sanacak.
Normalde paralı uygulamalarda zaten şirketler para kazanıyorlar.
Fakat ücretsiz uygulamalarda "Babasının Hayrına" yapmayacağı için tabi ki reklamlardan kazanacak. Reklam gösteren uygulamada, para ödeyip satın alırsan da, para kazanacağı için reklam göstermeyecektir.
Normali de, olacağı da budur. Sana hem uygulamayı satıp hem de reklam niye göstersin ki? Veya reklam da göstermeyecekse, satın almadığın bir şeyde niye sana bedava hizmet versin ki?
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