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İddia : Google, WhatsApp'ı satın almak istiyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : Google, WhatsApp'ı satın almak istiyor

 Teknoloji dünyasında satın alma haberlerine sık sık rastlıyoruz. Bugüne kadar sayısız satın almaya imza atmış Google'ın çok ses getirecek bir hamle yaptığı iddia edildi.

Bağımsız kaynakların verdiği bilgiye göre Google yaklaşık 4 haftadır WhatsApp ile satın alma görüşmeleri yapıyor. Masaya konan bedelin ise bir milyar dolara yakın olduğu dile getiriliyor.

Fotoğraf paylaşım trendinin revaçta olduğu geçen sene Facebook, 1 milyar dolara Instagram'ı stan almıştı. Bu yıl ise mesajlaşma trendi revaçta ve WhatsApp 200 milyon civarında kullanıcısı ile 100 ülkede en çok indirilen ücretli uygulama konumunda. Sadece bir günde 18 milyar mesaj trafiğine ulaşabiliyor. Firma operatörlerle ortaklık yaparak ücretsiz mesaj paketleri sunuyor. Dünyada SMS trafiğine tek başına büyük darbe vuran bir uygulama kabul edilen WhatsApp, yılda 100 milyon dolar gelir elde ediyor.

Bunun dışında LINE, WeChat, MessageMe, Kakao Talk gibi pek çok örnek de yüz milyonlarca kullanıcıya hitap ediyor.

Google'ın Babble adında ortak bir mesajlaşma platformu üzerinde çalıştığı bir süredir dile getiriliyor. Ancak pazara çok geç girmiş olması nedeniyle hızlı yeniliklere ihtiyacı var ve WhatsApp da bu ihtiyacı karşılayacak teknolojiler sunuyor. Konu ile ilgili taraflardan gelen resmi bir doğrulama henüz yok. Ancak doğruysa bu yılın en dikkat çekici satın almalarından birisi olacaktır.


http://www.digitaltrends.com/social-media/google-acquiring-whatsapp/ Yorum Yaz
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swat882 6 yıl en beğenilen
alırsa süper olur... google mühendisleri çok hılzı bir şekilde geliştireceklerdir uygulamayı
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eP_362 6 yıl
İnşallah almaz. Nasıl Google Play Store'de sonradan, yorum yapmak için Google+ açtırmak zorunlu kıldıysa buna da aynısını yapar.
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FRAPS 6 yıl
Bu elemanlar milletin yazışmalarına bakarak , reklamdan parayı kazanmak istiyor. Google kadar insanların özelini kurcalayan onu pazarlayan şirket yok. Zaten ürünlerinin bedava olmasının nedeni budur
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LightningRaven 6 yıl
Almasın bence
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Srcn81 6 yıl
Alsın tabi.
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kdrcnrbyrm 6 yıl
Alsınlarda ilk güncellemeleri androide getirirler artık
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DH Misafiri 6 yıl
google gibi bir firmanin eline gecmesini istemem.
guzelim uygukamanin icine edecekler.
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darkaura 6 yıl
psyshock

1 yil ucretsiz sonra parali


basta oyleydi ama degiseli cok oldu. 2 senedir ayni hesabi ucretsiz kullaniyorum.
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darkest earth 6 yıl darkaura
darkaura

psyshock

1 yil ucretsiz sonra parali


basta oyleydi ama degiseli cok oldu. 2 senedir ayni hesabi ucretsiz kullaniyorum.


Hala öyle fakat silip yükleyince sıfırlanıyor mu noluyor. ben de senelerdir kullanıyorum
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darkaura 6 yıl
saylia
bu haberi, ekrem71in ( ekrem cukurca) yaptigi belli diye diye paranoyak yaptiniz beni de :) .ben de bi kulp bulayim, haber googledan bahsediyor (android) ama ekrem bey iphone resmi koymus.(bi ekrem71 haberi daha) diyelim mi ? :)

"WhatsApp 200 milyon civarında kullanıcısı ile 100 ülkede en çok indirilen ücretli uygulama konumunda." sadece su cumlesi bile Ekrem beyin tek platforma hapsolmus, her seyi tek acidan yorumlayan bir !editor! oldugunu acik ediyor. google play'de whatsapp ucretsiz.
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psyshock 6 yıl darkaura
darkaura

saylia

bu haberi, ekrem71in ( ekrem cukurca) yaptigi belli diye diye paranoyak yaptiniz beni de :) .ben de bi kulp bulayim, haber googledan bahsediyor (android) ama ekrem bey iphone resmi koymus.(bi ekrem71 haberi daha) diyelim mi ? :)


"WhatsApp 200 milyon civarında kullanıcısı ile 100 ülkede en çok indirilen ücretli uygulama konumunda." sadece su cumlesi bile Ekrem beyin tek platforma hapsolmus, her seyi tek acidan yorumlayan bir !editor! oldugunu acik ediyor. google play'de whatsapp ucretsiz.

1 yil ucretsiz sonra parali
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saylia 6 yıl
Burn in Hell
mehmetfahriguven
sayliabu haberi, ekrem71in ( ekrem cukurca) yaptigi belli diye diye paranoyak yaptiniz beni de :) .ben de bi kulp bulayim, haber googledan bahsediyor (android) ama ekrem bey iphone resmi koymus.(bi ekrem71 haberi daha) diyelim mi ? :)
Hocam bence sen kendi yorumunu sil, önce. Google sadece Android demek mi? Görsel gayet yerinde. Heleki WhatsApp dediğimiz ilk önce iOSe çıkmış ve iPhonela ünlenmiş bir uygulamanın haberi iken, bu yazı. Ekrem71e takıntı durumu bitmek bilmiyor, anlaşılan. Bu adam millete ne yaptı da bu kadar lafı ediliyor? Üstelik hiç bir şey yokken ortada!
Ya cok var boyle eleman alintilamaya bile degmez, maksatlari bari bu platformda dikkat cekebilelim sayilabilelim. Cunku cok tutarsizlar, en iyisi gul gec.

suursuzca futursuzca yine yorum yazmis bazi demegoglar. evet arkadasim google deyince eger whats app dan bahis ediliyor ise android akla geliyor. neyin kafasindasiniz.
@burn in hell, sana gelince, senin gibi el aman da cok var bu ortamlarda. su fanatikligi birakamadiniz gitti. bu platformda dikkat ceksem ne cekmesem ne. niyetci misin. insanlarin niyetini okuyorsun.
kusura bak(may)in, sizler gibi laf salatasi yapmak icin yer aramiyoruz, ey gereksiz fanatiklik yapan iphone gencleri.
sizin en fazla yazabileceginiz sey " arkadasim, bilincli secmemistir o resmi" olur. kaldi ki bi ciddiyet yükleyerek yazmadim ilk yorumu.zira öyle yazanlara bende tebessüm ediyorum.
selametle gencler, alinmayin.
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.Supremacy. 6 yıl
Alırsa çok iyi olur, google elini her attığı işi hakkıyla yapıyor. Bunuda yapar.
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xconnect 6 yıl
Bir android kullanıcısı olarak yüzümde limon yalamış bebek ifadesi belirdi. Bu habere sevindim mi bilemedim!
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MCErgun 6 yıl
google ios u falan da almaya kalkarsa yakında şaşmamak lazım
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OverClocK1ng 6 yıl
Saiki
almaz umarım, o iğrenç google reklamlarıyla dolar google a geçerse whatsapp.

İşte sizin gibi fikrini yazan arkadaşlar yüzünden millet de Google kötü, kaka sanacak.
Normalde paralı uygulamalarda zaten şirketler para kazanıyorlar.
Fakat ücretsiz uygulamalarda "Babasının Hayrına" yapmayacağı için tabi ki reklamlardan kazanacak. Reklam gösteren uygulamada, para ödeyip satın alırsan da, para kazanacağı için reklam göstermeyecektir.
Normali de, olacağı da budur. Sana hem uygulamayı satıp hem de reklam niye göstersin ki? Veya reklam da göstermeyecekse, satın almadığın bir şeyde niye sana bedava hizmet versin ki?
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