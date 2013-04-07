İddia : Google, WhatsApp'ı satın almak istiyor





Teknoloji dünyasında satın alma haberlerine sık sık rastlıyoruz. Bugüne kadar sayısız satın almaya imza atmış Google'ın çok ses getirecek bir hamle yaptığı iddia edildi.





Bağımsız kaynakların verdiği bilgiye göre Google yaklaşık 4 haftadır WhatsApp ile satın alma görüşmeleri yapıyor. Masaya konan bedelin ise bir milyar dolara yakın olduğu dile getiriliyor.





Fotoğraf paylaşım trendinin revaçta olduğu geçen sene Facebook, 1 milyar dolara Instagram'ı stan almıştı. Bu yıl ise mesajlaşma trendi revaçta ve WhatsApp 200 milyon civarında kullanıcısı ile 100 ülkede en çok indirilen ücretli uygulama konumunda. Sadece bir günde 18 milyar mesaj trafiğine ulaşabiliyor. Firma operatörlerle ortaklık yaparak ücretsiz mesaj paketleri sunuyor. Dünyada SMS trafiğine tek başına büyük darbe vuran bir uygulama kabul edilen WhatsApp, yılda 100 milyon dolar gelir elde ediyor.





Bunun dışında LINE, WeChat, MessageMe, Kakao Talk gibi pek çok örnek de yüz milyonlarca kullanıcıya hitap ediyor.





Google'ın Babble adında ortak bir mesajlaşma platformu üzerinde çalıştığı bir süredir dile getiriliyor. Ancak pazara çok geç girmiş olması nedeniyle hızlı yeniliklere ihtiyacı var ve WhatsApp da bu ihtiyacı karşılayacak teknolojiler sunuyor. Konu ile ilgili taraflardan gelen resmi bir doğrulama henüz yok. Ancak doğruysa bu yılın en dikkat çekici satın almalarından birisi olacaktır.





http://www.digitaltrends.com/social-media/google-acquiring-whatsapp/