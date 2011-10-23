İddia : Google, Yahoo'yu satın alabilir

Son dönemlerde teknoloji dünyasının gündeminde olan satın alma iddialarının en güçlüleri bir dönemin popüler arama motoru Yahoo üzerinde dönüyor.





Yahoo'nun, eski CEO Carol Bartz'ın görevine son verilmesinden sonra bazı firmalarla satış görüşmelerine başladığı haberlere konu olmuştu. Özellikle Microsoft'un satın almayla oldukça ilgili olduğu konuşulurken bu iddia henüz doğrulanmadı.





Wall Street Journal gazetesinin kaynaklarına dayanarak verdiği iddiasına göre Google da satın almayla ilgilenen diğer bir arama motoru devi. Google iki farklı firmayla bir konsorsiyum oluşturmak için görüşmeler yapıyor. Eğer görüşmeler başarılı olursa Yahoo için ortak bir teklif verilecek.





Diğer bir iddia ise Yahoo'nun Asya bölümünün ayrı olarak satışa sunulacağı.





Yahoo'nun eski popüler günlerinden oldukça uzak kalması sık sık satılacağı iddialarını gündeme getiriyor. Bugüne kadar resmi bir doğrulama olmadı. Ancak arama motoru devi Google'ın yine bir arama motoru firması olan Yahoo'yu satın alması anti-tekel kurullarını harekete geçirecektir. Hali hazırda Google aleyhine başlatılmış bir çok anti-tekel soruşturması bulunuyor.