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İddia : Google, Yahoo'yu satın alabilir

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemlerde teknoloji dünyasının gündeminde olan satın alma iddialarının en güçlüleri bir dönemin popüler arama motoru Yahoo üzerinde dönüyor.

Yahoo'nun, eski CEO Carol Bartz'ın görevine son verilmesinden sonra bazı firmalarla satış görüşmelerine başladığı haberlere konu olmuştu. Özellikle Microsoft'un satın almayla oldukça ilgili olduğu konuşulurken bu iddia henüz doğrulanmadı.

Wall Street Journal gazetesinin kaynaklarına dayanarak verdiği iddiasına göre Google da satın almayla ilgilenen diğer bir arama motoru devi. Google iki farklı firmayla bir konsorsiyum oluşturmak için görüşmeler yapıyor. Eğer görüşmeler başarılı olursa Yahoo için ortak bir teklif verilecek.

Diğer bir iddia ise Yahoo'nun Asya bölümünün ayrı olarak satışa sunulacağı.

Yahoo'nun eski popüler günlerinden oldukça uzak kalması sık sık satılacağı iddialarını gündeme getiriyor. Bugüne kadar resmi bir doğrulama olmadı. Ancak arama motoru devi Google'ın yine bir arama motoru firması olan Yahoo'yu satın alması anti-tekel kurullarını harekete geçirecektir. Hali hazırda Google aleyhine başlatılmış bir çok anti-tekel soruşturması bulunuyor.

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DH Misafiri 7 yıl
Real brain power on dspilay. Thanks for that answer!
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One Day 7 yıl
google internet alemini komple alacak yakında
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Aprowler 7 yıl
Yahoo nun gelirleri düşüyor web based emailda en önde yer almak büyük güç ancak google gibi gelir elde edemedikten sonra bir işe yaramıyor hep derim ve görüyorum dünya devi olsanda localization çok önemli google bu konuda çok akıllı davranıyor ama hala türke yahoo yok derken yahoo.com.tr ye bakım varmış ama belliki yeni sayılır ve kimsenin habei yok
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Besiktask34 7 yıl
google yakında donumuza kadar alıcak ya hadi hayırlısı
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Whisper911 7 yıl
google bizim ülkeyi falan da almasa bari
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Volkanbaba 7 yıl
Alamayacak.
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frkn7 7 yıl
mikrosoft veya apple alsa daha mantıklı olur aslında arama motorları bu kadar google tekeline girmesin.
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LORDTEK 7 yıl
Yehuuu kardeş! 46 milyar dolara Microsoft alıyordu seni de uzlaşamamıştın. Şimdi pişman mısın?
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alpa07 7 yıl
Google tekel olma yolunda bir adım daha atıyor
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Campeón 7 yıl
Live akar.
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ultra_storm 7 yıl
Cep telefonu onay istemiyorum artık o yüzden almasın google
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-Juhziz- 7 yıl
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darkaura 7 yıl
yahoo da ortalik mali gibi bir sey. duzenli olarak bir ona satis haberi cikiyor bir buna. bir ara microsoftun almasina kesin gozuyle bakiliyordu.
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