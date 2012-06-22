İddia: HTC One XXL, dört çekirdekli işlemci, Adreno 320 GPU ve 2 GB RAM ile gelecek

Haber Editörü
Tayvan merkezli akıllı telefon ve tablet üreticisi HTC, Smartphonetech cephesinden gelen bilgilere göre yepyeni bir amiral gemisi üzerinde çalışma yürütüyor. HTC One XXL'a (nam-ı diğer One Closurexxl) ait olduğu öne sürülen ekran görüntüleri bugün itibarıyla internete sızdırıldı.
28 nm fabrikasyon süreciyle geliştirilen ve 1.6 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 (Krait) platformunun ve Adreno 320 grafik biriminin güç vereceği dile getirilen One XXL, 2 GB RAM'e sahip olacak. LG Mobile ve Samsung'un ardından HTC de RAM çıtasını 2 GB'a yükseltiyor.
Ön yüzünde 1.8 megapiksel çözünürlüğünde, arka yüzünde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera konumlandırılacak olan akıllı telefonun ekranı 4.7-inç boyutunda ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde. Bu bilgilere ek olarak akıllı telefon bünyesinde Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n gibi teknolojileri barındırıyor.
HTC cephesinde farklı gelişmeler yaşandıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Elimize ulaşan bilgilerin tutarlı çıkmasını diliyoruz.
http://www.smartphonetech.de/android/htc-one-xxl-snapdragon-s4-quad-core-cpu-mit-2gb-und-lte-screenshot Yorum Yaz Paylaş Tweetle
çok çekirdekli işlemci ne şekilde fayda eder ? ya ilgili uygulama çok parçalı iş mantığına uygun geliştirilmiştir ve işleri çekirdeklere bölerek performansı katlar,
yada tek parçalı birden fazla uygulama çalıştırırken genel sistem performansında düşme olmaz.
Şimdi biri bana desin ki; Ben android işletim sisteminde şu programı kullanıyorum ve çok çekirdekli işlemcilerden faydalanıyor. Ve işlemci çok çekirdekli olmazsa program sıkıntılı biçimde yavaş çalışıyor....
Yada bana deyin ki; ben android telefonumda bir çok programı aynı anda çalıştırıyorum ve telefonumun işlemcisi çok çekirdekli olmazsa telefonum yavaşlıyor ve sıkıntı veriyor.... ki zaten böyle bir şey yaptığınızda işlemciden önce batarya sizi yarı yolda bırakır zaten...
Bugün android daha dual-core ölçeklemesinde sınıfta kalırken, üzerindeki çok çekirdek destekli uygulama sayısı parmakla sayılırken gerek müşterilerde gerekse firmalardaki bu donanım çılgınlığını anlamak cidden zor.
Bugün sizin tabirinizle amiral gemisi denen bir telefona dual core krait'den başka bir şey koymak gereksiz. Ciddi şekilde gereksiz hemde.
Zaten dikkat edin, telefonların ekranlarıda sürekli büyüme halinde. Bunun asıl sebebi bence telefon üreticilerinin kuvvetli donanımıda arkalarına alıp cihazları bir nevi oyun konsolu haline getirme çabasından ileri geliyor.
İyi ama müşteriler gerçekten bunu istiyor mu ? İlk başlarda heve vesairede, adam akıllı oyunlar telefonu ısındırıyor ve pili sömürüyorlar. E bu alet telefon değilmi ? öncelikli görevi iletişim değil mi ? Bu aletin oyunla yada işlemci canavarı bir uygulama ile pili bittiğinde ne olacak ? Hani nerde benim mobilitem vesairem ?
Bence bu işin suyu çıkmış durumda. Üreticiler gözleri para hırsıyla sağa sola saldırıyorlar. Her gün başka telefon her gün yeni entegre vesaire. Eskiden bir ihtiyaca cevap oalrak bir ürün yada buluş yapılırdı. şimdi ilk önce icat/ürün sunuluyor sonra biz ona ihtiyaç arıyoruz....
Delirmiş gitmiş dünya arkadaş.... bir yanda açlık susuzlukla kırılan insanlar bir yanda bu tüketim çılgınlığına kapılmış bizler...
sizi bilmem ama ben Allah'a inanıyorum, ve bunun hesabını hiçbirimizin veremeyeceğinden ciddi endişe içindeyim arkadaşlar. Arzularımızın kölesi olduk gidiyoruz.. gidiyoruz da lakin nereye ?...
Saygılar.
Size katılıyorum ve eklemek istiyorum,
HTC One X sahibi biri olarak diğer telefonlarda hatta Iphone 'da bile karşılaşmadığım kadar iyi bir video performansı ile tanıştım.
Internetten indirdiğiniz HD videoyu convert problemi olmadan telefonunuza yükleyerek izliyebildiğiniz gibi görüntü kalitesi ve akıcılıkta gerçekten çok tatmin edici.
Fakat cihazın mikrafonunda ve hoparlöründeki arıza nedeni ile servise gitti ve şuanda değişim yapıldı yenisi gönderilecek.
Şahsen cihazı teslim almayı düşünmüyorum, bunun nedeni kullandığım bir hafta içerisinde şarj probleminin çok büyük olduğunu gözlemlemem.
İşlemci ve ekran kartı bakımından üstün nitelikli olduğu için diğer telefonlara nazararn video performansı daha başarılı.
Özellikle SIII bu konuda sınıfta kalırken Iphone 4S de ekranı ufak olduğu için rakip çıkamıyor.
Büyük ve geniş bir ekranda bu kadar kaliteli görüntü elde etmek için bu tip donanımlar sanırım şart.
Fakat bir cep telefonun mobil kullanımı HTC One X için pek düşünülmemiş gibi.
PDA olduğu için şarjın çabuk tükenebileceğini göz önünde bulundurarak almış olduğum halde şarj olma süresi nedeni ile bu telefonu geri vermeyi düşünüyorum.
Gün içerisinde telefonu kullanmaz, uyku modunda tutarsanız 2 gün kadar gidebilir bunu kabul ediyorum fakat elbet kullanmak gerekicek.
Go Power ile her tuş kilidi açışımda altta çalışan uygulamaları kapattığım,
Wifi Bluetooth kapalı, ekran ışığı kısıkken,
Prizde saat başı %23-24-26, USB de saat başı %14 dolum gerçekleşiyor.
Bu durumda prizde 4 saatin altında şarj olmazken USB 'de bu süre 8 saate kadar uzuyabiliyor.
Ayrıca bu değerler Safe Mode uygulandıktan sonra alınan değerler olup ilk aldığımda Prizde 5 saatin altına indiremezken daha da uzun sürede şarj oluyordu.
Pili çabuk biten bir telefon olmasa bu durum kabullenilebilir ya da tam aksine pili hızlı şarj olabilse yine bu durum kabullenilebilir
Fakat verdiği kaliteli özelliklerin şarj ömrü nedeni ile kullanılamaması ve şarj olurkende aşırı ısınması nedeniyle şarjda kullanımını da güçleştiren bu durum sonucunda
Bu yüksek satış fiyatlarını hak ettiğini düşünmüyorum.