İddia: HTC One XXL, dört çekirdekli işlemci, Adreno 320 GPU ve 2 GB RAM ile gelecek

Tayvan merkezli akıllı telefon ve tablet üreticisi HTC, Smartphonetech cephesinden gelen bilgilere göre yepyeni bir amiral gemisi üzerinde çalışma yürütüyor. HTC One XXL'a (nam-ı diğer One Closurexxl) ait olduğu öne sürülen ekran görüntüleri bugün itibarıyla internete sızdırıldı.



28 nm fabrikasyon süreciyle geliştirilen ve 1.6 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 (Krait) platformunun ve Adreno 320 grafik biriminin güç vereceği dile getirilen One XXL, 2 GB RAM'e sahip olacak. LG Mobile ve Samsung'un ardından HTC de RAM çıtasını 2 GB'a yükseltiyor.



Ön yüzünde 1.8 megapiksel çözünürlüğünde, arka yüzünde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera konumlandırılacak olan akıllı telefonun ekranı 4.7-inç boyutunda ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde. Bu bilgilere ek olarak akıllı telefon bünyesinde Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n gibi teknolojileri barındırıyor.

HTC cephesinde farklı gelişmeler yaşandıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Elimize ulaşan bilgilerin tutarlı çıkmasını diliyoruz.





http://www.smartphonetech.de/android/htc-one-xxl-snapdragon-s4-quad-core-cpu-mit-2gb-und-lte-screenshot