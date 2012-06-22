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İddia: HTC One XXL, dört çekirdekli işlemci, Adreno 320 GPU ve 2 GB RAM ile gelecek

6 yıl
8,1b
1
94
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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İddia: HTC One XXL, dört çekirdekli işlemci, Adreno 320 GPU ve 2 GB RAM ile gelecek
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Tayvan merkezli akıllı telefon ve tablet üreticisi HTC, Smartphonetech cephesinden gelen bilgilere göre yepyeni bir amiral gemisi üzerinde çalışma yürütüyor. HTC One XXL'a (nam-ı diğer One Closurexxl) ait olduğu öne sürülen ekran görüntüleri bugün itibarıyla internete sızdırıldı.
28 nm fabrikasyon süreciyle geliştirilen ve 1.6 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 (Krait) platformunun ve Adreno 320 grafik biriminin güç vereceği dile getirilen One XXL, 2 GB RAM'e sahip olacak. LG Mobile ve Samsung'un ardından HTC de RAM çıtasını 2 GB'a yükseltiyor.
Ön yüzünde 1.8 megapiksel çözünürlüğünde, arka yüzünde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera konumlandırılacak olan akıllı telefonun ekranı 4.7-inç boyutunda ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde. Bu bilgilere ek olarak akıllı telefon bünyesinde Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n gibi teknolojileri barındırıyor.
HTC cephesinde farklı gelişmeler yaşandıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Elimize ulaşan bilgilerin tutarlı çıkmasını diliyoruz.

İddia: HTC One XXL, dört çekirdekli işlemci, Adreno 320 GPU ve 2 GB RAM ile gelecek
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http://www.smartphonetech.de/android/htc-one-xxl-snapdragon-s4-quad-core-cpu-mit-2gb-und-lte-screenshot Yorum Yaz
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symbiat 6 yıl en beğenilen
Kimse kusura bakmasın ama, bir telefon için quad core abartı. Yani düşünün bir kere,
çok çekirdekli işlemci ne şekilde fayda eder ? ya ilgili uygulama çok parçalı iş mantığına uygun geliştirilmiştir ve işleri çekirdeklere bölerek performansı katlar,
yada tek parçalı birden fazla uygulama çalıştırırken genel sistem performansında düşme olmaz.
Şimdi biri bana desin ki; Ben android işletim sisteminde şu programı kullanıyorum ve çok çekirdekli işlemcilerden faydalanıyor. Ve işlemci çok çekirdekli olmazsa program sıkıntılı biçimde yavaş çalışıyor....
Yada bana deyin ki; ben android telefonumda bir çok programı aynı anda çalıştırıyorum ve telefonumun işlemcisi çok çekirdekli olmazsa telefonum yavaşlıyor ve sıkıntı veriyor.... ki zaten böyle bir şey yaptığınızda işlemciden önce batarya sizi yarı yolda bırakır zaten...
Bugün android daha dual-core ölçeklemesinde sınıfta kalırken, üzerindeki çok çekirdek destekli uygulama sayısı parmakla sayılırken gerek müşterilerde gerekse firmalardaki bu donanım çılgınlığını anlamak cidden zor.
Bugün sizin tabirinizle amiral gemisi denen bir telefona dual core krait'den başka bir şey koymak gereksiz. Ciddi şekilde gereksiz hemde.
Zaten dikkat edin, telefonların ekranlarıda sürekli büyüme halinde. Bunun asıl sebebi bence telefon üreticilerinin kuvvetli donanımıda arkalarına alıp cihazları bir nevi oyun konsolu haline getirme çabasından ileri geliyor.
İyi ama müşteriler gerçekten bunu istiyor mu ? İlk başlarda heve vesairede, adam akıllı oyunlar telefonu ısındırıyor ve pili sömürüyorlar. E bu alet telefon değilmi ? öncelikli görevi iletişim değil mi ? Bu aletin oyunla yada işlemci canavarı bir uygulama ile pili bittiğinde ne olacak ? Hani nerde benim mobilitem vesairem ?
Bence bu işin suyu çıkmış durumda. Üreticiler gözleri para hırsıyla sağa sola saldırıyorlar. Her gün başka telefon her gün yeni entegre vesaire. Eskiden bir ihtiyaca cevap oalrak bir ürün yada buluş yapılırdı. şimdi ilk önce icat/ürün sunuluyor sonra biz ona ihtiyaç arıyoruz....
Delirmiş gitmiş dünya arkadaş.... bir yanda açlık susuzlukla kırılan insanlar bir yanda bu tüketim çılgınlığına kapılmış bizler...
sizi bilmem ama ben Allah'a inanıyorum, ve bunun hesabını hiçbirimizin veremeyeceğinden ciddi endişe içindeyim arkadaşlar. Arzularımızın kölesi olduk gidiyoruz.. gidiyoruz da lakin nereye ?...
Saygılar.
Kimse kusura bakmasın ama, bir telefon için quad core abartı. Yani düşünün bir kere,çok çekirdekli işlemci ne şekilde fayda eder ? ya ilgili uygulama çok...
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3 Yanıt Yanıtla +91
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DH Misafiri 6 yıl
Bu bana büyük geldi XL bedeni yok mu acaba
1 Yanıt Yanıtla +23
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iGroN 6 yıl symbiat
symbiat

Kimse kusura bakmasın ama, bir telefon için quad core abartı. Yani düşünün bir kere,

çok çekirdekli işlemci ne şekilde fayda eder ? ya ilgili uygulama çok parçalı iş mantığına uygun geliştirilmiştir ve işleri çekirdeklere bölerek performansı katlar,

yada tek parçalı birden fazla uygulama çalıştırırken genel sistem performansında düşme olmaz.


Şimdi biri bana desin ki; Ben android işletim sisteminde şu programı kullanıyorum ve çok çekirdekli işlemcilerden faydalanıyor. Ve işlemci çok çekirdekli olmazsa program sıkıntılı biçimde yavaş çalışıyor....

Yada bana deyin ki; ben android telefonumda bir çok programı aynı anda çalıştırıyorum ve telefonumun işlemcisi çok çekirdekli olmazsa telefonum yavaşlıyor ve sıkıntı veriyor.... ki zaten böyle bir şey yaptığınızda işlemciden önce batarya sizi yarı yolda bırakır zaten...



Bugün android daha dual-core ölçeklemesinde sınıfta kalırken, üzerindeki çok çekirdek destekli uygulama sayısı parmakla sayılırken gerek müşterilerde gerekse firmalardaki bu donanım çılgınlığını anlamak cidden zor.

Bugün sizin tabirinizle amiral gemisi denen bir telefona dual core krait'den başka bir şey koymak gereksiz. Ciddi şekilde gereksiz hemde.

Zaten dikkat edin, telefonların ekranlarıda sürekli büyüme halinde. Bunun asıl sebebi bence telefon üreticilerinin kuvvetli donanımıda arkalarına alıp cihazları bir nevi oyun konsolu haline getirme çabasından ileri geliyor.

İyi ama müşteriler gerçekten bunu istiyor mu ? İlk başlarda heve vesairede, adam akıllı oyunlar telefonu ısındırıyor ve pili sömürüyorlar. E bu alet telefon değilmi ? öncelikli görevi iletişim değil mi ? Bu aletin oyunla yada işlemci canavarı bir uygulama ile pili bittiğinde ne olacak ? Hani nerde benim mobilitem vesairem ?

Bence bu işin suyu çıkmış durumda. Üreticiler gözleri para hırsıyla sağa sola saldırıyorlar. Her gün başka telefon her gün yeni entegre vesaire. Eskiden bir ihtiyaca cevap oalrak bir ürün yada buluş yapılırdı. şimdi ilk önce icat/ürün sunuluyor sonra biz ona ihtiyaç arıyoruz....

Delirmiş gitmiş dünya arkadaş.... bir yanda açlık susuzlukla kırılan insanlar bir yanda bu tüketim çılgınlığına kapılmış bizler...

sizi bilmem ama ben Allah'a inanıyorum, ve bunun hesabını hiçbirimizin veremeyeceğinden ciddi endişe içindeyim arkadaşlar. Arzularımızın kölesi olduk gidiyoruz.. gidiyoruz da lakin nereye ?...

Saygılar.



Size katılıyorum ve eklemek istiyorum,

HTC One X sahibi biri olarak diğer telefonlarda hatta Iphone 'da bile karşılaşmadığım kadar iyi bir video performansı ile tanıştım.
Internetten indirdiğiniz HD videoyu convert problemi olmadan telefonunuza yükleyerek izliyebildiğiniz gibi görüntü kalitesi ve akıcılıkta gerçekten çok tatmin edici.
Fakat cihazın mikrafonunda ve hoparlöründeki arıza nedeni ile servise gitti ve şuanda değişim yapıldı yenisi gönderilecek.
Şahsen cihazı teslim almayı düşünmüyorum, bunun nedeni kullandığım bir hafta içerisinde şarj probleminin çok büyük olduğunu gözlemlemem.
İşlemci ve ekran kartı bakımından üstün nitelikli olduğu için diğer telefonlara nazararn video performansı daha başarılı.
Özellikle SIII bu konuda sınıfta kalırken Iphone 4S de ekranı ufak olduğu için rakip çıkamıyor.
Büyük ve geniş bir ekranda bu kadar kaliteli görüntü elde etmek için bu tip donanımlar sanırım şart.
Fakat bir cep telefonun mobil kullanımı HTC One X için pek düşünülmemiş gibi.
PDA olduğu için şarjın çabuk tükenebileceğini göz önünde bulundurarak almış olduğum halde şarj olma süresi nedeni ile bu telefonu geri vermeyi düşünüyorum.
Gün içerisinde telefonu kullanmaz, uyku modunda tutarsanız 2 gün kadar gidebilir bunu kabul ediyorum fakat elbet kullanmak gerekicek.
Go Power ile her tuş kilidi açışımda altta çalışan uygulamaları kapattığım,
Wifi Bluetooth kapalı, ekran ışığı kısıkken,
Prizde saat başı %23-24-26, USB de saat başı %14 dolum gerçekleşiyor.
Bu durumda prizde 4 saatin altında şarj olmazken USB 'de bu süre 8 saate kadar uzuyabiliyor.
Ayrıca bu değerler Safe Mode uygulandıktan sonra alınan değerler olup ilk aldığımda Prizde 5 saatin altına indiremezken daha da uzun sürede şarj oluyordu.

Pili çabuk biten bir telefon olmasa bu durum kabullenilebilir ya da tam aksine pili hızlı şarj olabilse yine bu durum kabullenilebilir
Fakat verdiği kaliteli özelliklerin şarj ömrü nedeni ile kullanılamaması ve şarj olurkende aşırı ısınması nedeniyle şarjda kullanımını da güçleştiren bu durum sonucunda
Bu yüksek satış fiyatlarını hak ettiğini düşünmüyorum.
symbiatKimse kusura bakmasın ama, bir telefon için quad core abartı. Yani düşünün bir kere,çok çekirdekli işlemci ne şekil...
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1 Avatar
Ed - 6 yıl
öyle demeyin, teknoloji hızlı gelişiyor, arz oluyor talep oliuor, siz çok gerici düşünüyorsunuz, artık çift çekirdek yetersiz, sizin gibiler yüzünden teknoloji gelişmiyor diye eleştiriler tekrar gelir şimdi
çok bilgili arkadaşlardan.
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This is it 6 yıl
windows 7 kurup crysis de oynayabilecek miyiz ?




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Protechnology 6 yıl
One X yeterli. Ayrıca Tegra Zone desteğini 2 GB Ram'e tercih ederim.
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DH Misafiri 6 yıl
android fanıyım gerek rootlama ,gerek recovery yükleme, gerek rom kişileştirme gibi özelliklerini a'dan z'ye kadar biliyorum. Buraya kadar herşey normal fakat sürekli zırt pırt bişeyler yeni cihazlar yazılımlar çıkarıyorlar ve benim gördüğüm şu stabilite sıfır yanlış duymadınız. Stabilite kocaman bir sıfır. Bir desire s kullanıcısı olarak artık apple'a terfi etmenin vakti geldi diye düşünüyorum. Sebebi belli arkadaşlar artık boya boya sat değil giderim ios'a talim olurum. 1 sene öncesinden bunları yazan ben miyim diye tokat atardım kendime fakat durum bu. Sürekli para sayacağıma bir kere alırım adam akıllı bir ios platformlu cihaz kullanırım. Android cephesinde çoook önemli bir değişiklik olmayacak bana kalırsa böyle devam edecekler. Android'de hep birşeyler yarım kalacak çünkü açık kaynaklı bir projedir.
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wehrmacht 6 yıl
iyiki satılığa çıkarttık y0ksa 6 ay s0ra elimizde kalacak makina hayret bişey htc bat git artık


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Lady Gagalayan 6 yıl
bıktırdın htc bi rahat dur
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hakanyurtseven 6 yıl
android in
RAM CANAVARI
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Ed - 6 yıl
Talebe göre arz konusu doğru. ama bu malesef ihtiyaç olduğu anlamına gelmiyor. Tüketicinin gözünü boyamak çok kolay; bunda daha çok X var diye reklam yaptığın zaman yeni statü simgesi belirmiş oluyor zaten. Yapacak tek şey kalıyor; kısa sürede sahip olmak. Sonra da kafede masaya koymak :)

Media markt'ta çakışan bir arkadaşım dün anlattı. Cep reyonunda görevli kendisi. Sgslll'ün çıktığı gün telefon saat sabah 10'da gelmiş, ve saat 10:03'te 4 tanesi satılmış.

Yani talep var ama bu talebin niteliği de önemli. Apple store'un önünde çadır kurarak iphone4'ün çıkışını bekleyen adamın, android'de 4 çekirdek olmalı diyen adamın talebi bu işin mantığını değiştiremez. Sadece smartphone alanındaki tüketim çılgınlığının devam etmesine ve şirketlerin zengin olmasına yarar. Bilmem anlatabildim mi.

Yani tüketim çılgınlığının geldiği noktaya bakarak "teknolojinin sınırı yok" demek yanlış temeller üzerinden yola çıkmaktır. Bir örnek daha vereyim; kanser hastalarının tedavisinde yeni, ve tedaviyi kolaylaştırıp etkin hale getirecek bir yöntem bulunduğunu düşünün. Buna kimsenin itirazı olmaz, çünkü bu alanda ihtiyaç var; yani talep var. Ve arz da geliyor bunun üstüne. Cep telefonlarına NFC özelliğinin gelmesi, DSLR makinalara kablosuz iletişim özelliği gelmesi, ses sistemlerine DLNA özelliğinin gelmesi hep çeşitli sebeplerle talep sonucunda gelen şeyler. Ama ihtiyaç duyanın işine yarayacak olan şeyler.

5-6 sene önce nokia 7610'dan e-maillerime bakarken anlamayan gözlerle bakan insanlar şimdi çekirdek hastası oldular. Feysbuklu tivitırlı telefonları standart oldu. Ben de sonra "hala o takozu mu kullanıyosun yaa" oldum :)

Tüketim çılgınlığı ve bu çılgınlığın avukatları ilginç vakalar.
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DH Misafiri 6 yıl
İnsan htc almaya korkuyor arkadaş. Bir hafta sonra yeni modeli çıkıyor. Apple Samsung gibi bir amiral gemi ile bir yıl idare edemiyor. hatice işte bu yüzden kaybediyor bence
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TearsForFears 6 yıl
symbiat ; sonuna kadar haklısın fakat tüketiciler buna ilgi gösterince üreticilerde sürekli çekirdek , ram , ekran büyütme gib donanımlar üzerinde duruyorlar.Bugün bir SGS 3 10 milyon satıyorsa adamlar doğru yolda olduğunu düşünüyor ve sürekli çekirdek bazında geliştirmeler yapıyorlar.Herkes performans delisi olmuş çıkmış.Hiçbir markadan hayır gelmez artık diye düşünüyorum.Motorola XT910 istiyordum fakat ülkemizdeki model 1700 civarı pille geldi.3300 civarı pilli versiyonu gelse idi sgs 2 satıp onu alabilirdim.
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ZZ RAT 6 yıl
talep varsa arz da vardir,
sen uretmezsen bir baskasi uretir ve senin musterini calar.
bu kadar basit.

Konunun dunyani kirletmekle alakasi yok, dogrudan kapitalist sistemle alakali.
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Kasatka 6 yıl
Sizin gibi tipler sony ps3 e hdmi koyduginda blu ray la sirdugunde de ne gerek var dedi. Ne oldu simdi bi adim ileriyi goremeyen agzi aciklar nerde.
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Pardus Linux 6 yıl
Qualcomm'un 4 çekirdeği ve Adreno 320 muhteşem bir performans getirecektir hakikaten XXL olmuş taş gibi telefon, tabi fiyatlarda taş gibi olup kafamızı yarmazsa iyi...
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