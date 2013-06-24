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İddia : HTC, One modelinin Windows Phone versiyonunu hazırlıyor

5 yıl
801
1
42
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : HTC, One modelinin Windows Phone versiyonunu hazırlıyor


Bu yıl HTC One olarak tek amiral gemi modeli piyasaya süreceğini ve modeli Windows Phone için sunmayacağını açıklayan HTC, bununla birlikte benzer bir ürünü WP ekosistemine sunabilir.

Firmaya yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre firma, amiral gemi modelinin Windows Phone versiyonu üzerinde çalışıyor. Ancak bu versiyon birebir olarak One modelini temel almıyor, bazı özellikleri ile farklılaşıyor.

Kaynaklar yeni modelin daha büyük veya daha küçük bir ekrana sahip olabileceğini belirtiyor. Yani model muhtemelen One modelinin HTC One Mini adındaki 4.3 inçlik ekrana sahip versiyonunu temel alacak veya 5 inç civarında bir ekranla gelecek.

Bunun dışında alüminyum alaşımlı gövde, Beats Audio ses teknolojisi, UltraPixel kamera da Windows Phone versiyonunda yer alacak özellikler arasında.

Kaynaklar yeni modelin Windows Phone GDR3 adlı güncelleme ile geleceğini belirtiyor ki bu güncelleme Full HD ekran ve 4 çekirdekli işlemcilere izin veriyor. Modelin Windows Phone Blue güncellemesinin tanıtılması ile görücüye çıkması ve yıl sonunda da satışa sunulması bekleniyor.


http://www.phonearena.com/news/Rumor-says-HTC-may-produce-a-Windows-Phone-version-of-the-One_id44371 Yorum Yaz
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lj94 5 yıl en beğenilen
WP daha stabil olacaktır tabiki. ancak androidin sunduğu özgürlük şuanda hiç bi mobil os de yok.
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Zaidax 5 yıl
DH Misafiri
ALOOOOO..KİMSE HTC ALMASIN.....SİZ SAMSUNG VE I_PHONE KULLANIN....HTC BİZE KALSIN...SAMSUNG VE I_PHONU HERKES KULLANIR HTC Yİ BİLEN KULLANIR...ÖLE HERKES KULLANIRSA FARKIMIZ OLMAZ...HTC BU DÜNYADKİ EN İYİ....TEL...2007 DE İLK PARMAĞA HASSASİYETLİ DÜNYADA TELEFONU YAPAN İLK FİRMA....AMELE İŞİ SAMSUNGA DEVAM EDİN..2000 LİRA VERİN VE DONSUN HER MODELİ DONMA PROBLEMLİ...:)EY TÜKİYEEMİN CAHİL İNSNALARI..NEYSE BYEEEEEE

HTC'den soğudum yeminlen
DH MisafiriALOOOOO..KİMSE HTC ALMASIN.....SİZ SAMSUNG VE I_PHONE KULLANIN....HTC BİZE KALSIN...SAMSUNG VE I_PHONU HERKES KULLANIR HTC Yİ BİLEN ...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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Guest-F8946C419 5 yıl
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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Bu renklerde bir windows phone gelirse şahane olur.
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TILSIMTR 5 yıl
Arkadaşlar
4.2.2 sens 5.1 yalan mı oldu haber var mı :(
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Zaidax 5 yıl
DH Misafiri
ALOOOOO..KİMSE HTC ALMASIN.....SİZ SAMSUNG VE I_PHONE KULLANIN....HTC BİZE KALSIN...SAMSUNG VE I_PHONU HERKES KULLANIR HTC Yİ BİLEN KULLANIR...ÖLE HERKES KULLANIRSA FARKIMIZ OLMAZ...HTC BU DÜNYADKİ EN İYİ....TEL...2007 DE İLK PARMAĞA HASSASİYETLİ DÜNYADA TELEFONU YAPAN İLK FİRMA....AMELE İŞİ SAMSUNGA DEVAM EDİN..2000 LİRA VERİN VE DONSUN HER MODELİ DONMA PROBLEMLİ...:)EY TÜKİYEEMİN CAHİL İNSNALARI..NEYSE BYEEEEEE

HTC'den soğudum yeminlen
2 Yanıt Yanıtla +6
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1tiger1 5 yıl Zaidax
-Rampage-
DH Misafiri
ALOOOOO..KİMSE HTC ALMASIN.....SİZ SAMSUNG VE I_PHONE KULLANIN....HTC BİZE KALSIN...SAMSUNG VE I_PHONU HERKES KULLANIR HTC Yİ BİLEN KULLANIR...ÖLE HERKES KULLANIRSA FARKIMIZ OLMAZ...HTC BU DÜNYADKİ EN İYİ....TEL...2007 DE İLK PARMAĞA HASSASİYETLİ DÜNYADA TELEFONU YAPAN İLK FİRMA....AMELE İŞİ SAMSUNGA DEVAM EDİN..2000 LİRA VERİN VE DONSUN HER MODELİ DONMA PROBLEMLİ...:)EY TÜKİYEEMİN CAHİL İNSNALARI..NEYSE BYEEEEEE

HTC'den soğudum yeminlen






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1tiger1 5 yıl Zaidax
-Rampage-
DH Misafiri
ALOOOOO..KİMSE HTC ALMASIN.....SİZ SAMSUNG VE I_PHONE KULLANIN....HTC BİZE KALSIN...SAMSUNG VE I_PHONU HERKES KULLANIR HTC Yİ BİLEN KULLANIR...ÖLE HERKES KULLANIRSA FARKIMIZ OLMAZ...HTC BU DÜNYADKİ EN İYİ....TEL...2007 DE İLK PARMAĞA HASSASİYETLİ DÜNYADA TELEFONU YAPAN İLK FİRMA....AMELE İŞİ SAMSUNGA DEVAM EDİN..2000 LİRA VERİN VE DONSUN HER MODELİ DONMA PROBLEMLİ...:)EY TÜKİYEEMİN CAHİL İNSNALARI..NEYSE BYEEEEEE

HTC'den soğudum yeminlen






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İnsan Çakması 5 yıl
bence iyi. hem daha ucuz olur.
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Led Zeppelin 5 yıl İnsan Çakması
Standart Adam

bence iyi. hem daha ucuz olur.

Hocam Windows a ekstradan lisans parası da verecekler bence daha pahalı olur...
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.:asci:. 5 yıl
weneorn
1 yılın 6 aydan oluştuğunu zanneden bir firmadan neler beklenebilir ki?(anlayan anladı
)

nerede satışa çıkacağını bilip bilmeden böyle diyosan adamların senin gibilerle işi var.
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weneorn 5 yıl .:asci:.
.:asci:.

weneorn

1 yılın 6 aydan oluştuğunu zanneden bir firmadan neler beklenebilir ki?(anlayan anladı
)


nerede satışa çıkacağını bilip bilmeden böyle diyosan adamların senin gibilerle işi var.

Satışa çıkacağı yerde one da satılıyorsa(ki satılıyor) evet benim gibilerle işi var çünkü orada da benim gibiler olacaktır. Senin ülkende satışa çıkarmamaları geneli kapsayan yalan söylemleri çürütemiyor...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
bi türlü düzenini oturtamadı htc
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furkann20 5 yıl
artık her telefonun wp, üretici android, saf android modeli çıkacak herhalde.. çeşitlilik her zaman iyidir..
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ByKodhan 5 yıl
acaba kaç kişi wp8 kullanıyor geleceği nedir merak ederim.dh mesala çok kullanan var mıdır ? analiz yapabilecek
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twkadir 5 yıl
Samsung un yerini tutmaz.2 tane sensor koymaktan aciz bir firma htc.
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TILSIMTR 5 yıl
Cihaz on numara birde 4.2.2 çıksa süper olur
Telefonu alalı yaklaşık 1 ay oldu daha bir kere donma olmadı cihazı hiç kapatmadım. Samsung sadece update olarak basıyor gerisi fıssssss
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DH Misafiri 5 yıl
ALOOOOO..KİMSE HTC ALMASIN.....SİZ SAMSUNG VE I_PHONE KULLANIN....HTC BİZE KALSIN...SAMSUNG VE I_PHONU HERKES KULLANIR HTC Yİ BİLEN KULLANIR...ÖLE HERKES KULLANIRSA FARKIMIZ OLMAZ...HTC BU DÜNYADKİ EN İYİ....TEL...2007 DE İLK PARMAĞA HASSASİYETLİ DÜNYADA TELEFONU YAPAN İLK FİRMA....AMELE İŞİ SAMSUNGA DEVAM EDİN..2000 LİRA VERİN VE DONSUN HER MODELİ DONMA PROBLEMLİ...:)EY TÜKİYEEMİN CAHİL İNSNALARI..NEYSE BYEEEEEE
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umtkrhn 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
ALOOOOO..KİMSE HTC ALMASIN.....SİZ SAMSUNG VE I_PHONE KULLANIN....HTC BİZE KALSIN...SAMSUNG VE I_PHONU HERKES KULLANIR HTC Yİ BİLEN KULLANIR...ÖLE HERKES KULLANIRSA FARKIMIZ OLMAZ...HTC BU DÜNYADKİ EN İYİ....TEL...2007 DE İLK PARMAĞA HASSASİYETLİ DÜNYADA TELEFONU YAPAN İLK FİRMA....AMELE İŞİ SAMSUNGA DEVAM EDİN..2000 LİRA VERİN VE DONSUN HER MODELİ DONMA PROBLEMLİ...:)EY TÜKİYEEMİN CAHİL İNSNALARI..NEYSE BYEEEEEE

yaş kaç çocuğum
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