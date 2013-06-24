İddia : HTC, One modelinin Windows Phone versiyonunu hazırlıyor









Bu yıl HTC One olarak tek amiral gemi modeli piyasaya süreceğini ve modeli Windows Phone için sunmayacağını açıklayan HTC, bununla birlikte benzer bir ürünü WP ekosistemine sunabilir.





Firmaya yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre firma, amiral gemi modelinin Windows Phone versiyonu üzerinde çalışıyor. Ancak bu versiyon birebir olarak One modelini temel almıyor, bazı özellikleri ile farklılaşıyor.





Kaynaklar yeni modelin daha büyük veya daha küçük bir ekrana sahip olabileceğini belirtiyor. Yani model muhtemelen One modelinin HTC One Mini adındaki 4.3 inçlik ekrana sahip versiyonunu temel alacak veya 5 inç civarında bir ekranla gelecek.





Bunun dışında alüminyum alaşımlı gövde, Beats Audio ses teknolojisi, UltraPixel kamera da Windows Phone versiyonunda yer alacak özellikler arasında.





Kaynaklar yeni modelin Windows Phone GDR3 adlı güncelleme ile geleceğini belirtiyor ki bu güncelleme Full HD ekran ve 4 çekirdekli işlemcilere izin veriyor. Modelin Windows Phone Blue güncellemesinin tanıtılması ile görücüye çıkması ve yıl sonunda da satışa sunulması bekleniyor.





http://www.phonearena.com/news/Rumor-says-HTC-may-produce-a-Windows-Phone-version-of-the-One_id44371