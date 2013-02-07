İddia : Microsoft, Linux için Office yazılımına sıcak bakıyor





Yıllarca PC ve Mac sistemlerinde yer aldıktan sonra Microsoft'un kendi mobil işletim sisteminde boy göstermeye başlayan Office yazılımı, iOS işletim sistemi için de hazırlıklarını sürdürüyor. Ancak bunun dışında Microsoft'un yıllardır karşısında yer alan Linux tabanlı sistemler için de bir Office sürümü hazırladığı konuşuluyor.





Açık kaynak gönüllüsü Michael Larabel tarafından Brüksel'de düzenlenen Açık Kaynak Geliştirici toplantısı esnasında isimsiz bir kaynaktan elde edilen bilgilere göre, Microsoft Linux sistemlerinin işletim sistemi pazarında artık önemli bir oyuncu haline gelmeye başladığına inanıyor ve Linux için Office sürümüne sıcak bakıyor.





Microsoft'un planladığı zaman dilimi ise 2014 yılı içerisinde. Kaynağından emin olan ve daha önce Linux için Steam iddiasını da ortaya atan Larabel, itiraz eden takipçilerine ise beklemeleri ve görmeleri konusunda tavsiyede bulunuyor. Android için Office dedikoduları da bu iddianın dayanak noktalarından birisi.





Şimdilik bu konuda herhangi bir resmi açıklama veya başka bir kaynaktan gelmiş bilgiler yok. Bu bakımdan ne kadar gerçeğe yakın olduğu hakkında bir tahminde bulunmak zor. Ancak Linux için bir Office sürümü mutlaka bu sistemlere olan ilgiyi artıracaktır.

https://mobile.twitter.com/michaellarabel/status/298830932943724545