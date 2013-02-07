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İddia : Microsoft, Linux için Office yazılımına sıcak bakıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : Microsoft, Linux için Office yazılımına sıcak bakıyor

Yıllarca PC ve Mac sistemlerinde yer aldıktan sonra Microsoft'un kendi mobil işletim sisteminde boy göstermeye başlayan Office yazılımı, iOS işletim sistemi için de hazırlıklarını sürdürüyor. Ancak bunun dışında Microsoft'un yıllardır karşısında yer alan Linux tabanlı sistemler için de bir Office sürümü hazırladığı konuşuluyor.

Açık kaynak gönüllüsü Michael Larabel tarafından Brüksel'de düzenlenen Açık Kaynak Geliştirici toplantısı esnasında isimsiz bir kaynaktan elde edilen bilgilere göre, Microsoft Linux sistemlerinin işletim sistemi pazarında artık önemli bir oyuncu haline gelmeye başladığına inanıyor ve Linux için Office sürümüne sıcak bakıyor.

Microsoft'un planladığı zaman dilimi ise 2014 yılı içerisinde. Kaynağından emin olan ve daha önce Linux için Steam iddiasını da ortaya atan Larabel, itiraz eden takipçilerine ise beklemeleri ve görmeleri konusunda tavsiyede bulunuyor. Android için Office dedikoduları da bu iddianın dayanak noktalarından birisi. 

Şimdilik bu konuda herhangi bir resmi açıklama veya başka bir kaynaktan gelmiş bilgiler yok. Bu bakımdan ne kadar gerçeğe yakın olduğu hakkında bir tahminde bulunmak zor. Ancak Linux için bir Office sürümü mutlaka bu sistemlere olan ilgiyi artıracaktır.

https://mobile.twitter.com/michaellarabel/status/298830932943724545 Yorum Yaz
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savinelli 6 yıl en beğenilen
açık kaynak ve ücretsiz bir işletim sistemi üzerinde açık kaynak ve ücretsiz birçok alternatif varken her ne kadar ms ofis kullanım olarak en yatkın olduğum ofis çözümü olsa da para verip alanı çok olacağını sanmam. millet microsoft a lisans parası vermemek için açık kaynağa yönelirken neden ofis çözümünde tersi yolu izlesin?
açık kaynak ve ücretsiz bir işletim sistemi üzerinde açık kaynak ve ücretsiz birçok alternatif varken her ne kadar ms ofis kullanım olarak en yatkın olduğum ofi...
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CONTAGIOUS 6 yıl
Sworn
Linuxun kendine has uygulamaları yeter de artar bile, bir Linux kullanıcısı olarak Microsoftun uygulamalarına ihtiyacım yok. Linuxun pazar payı bilmeyen veya kullanmayanlara az gelebilir ama tamamen ücretsiz ve geliştiriciler ile ayakta duran bir sistem tabiki bir anda para ile saltanat kurmuş büyük sistemlerin önüne geçemez. Zamanla insanlar Linux kullandıkça ve öğrendikçe kimin daha iyi olduğunu anlayacaktır.

katılıyorum.Windows eğer böyle bir şey yaparsa kimse kullanmaz.Çogu insanın linux kullanma sebebi zaten windows'un güvensizliği bide linux'e windows programları yüklemekmi :) asla :)
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DH Misafiri 6 yıl
@oktayakgoz macosx'in de payı yüzde 5 yok ama office sürümü var.
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1963bursa 6 yıl
İşi çok zor, Windowsda bile bir çok insan MS ofisi bıraktı, çevrem Libre Ofis kullanıyor, androidde de Office Suite Pro aldı başını yürüdü, ms geç ayıkmış.
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kelebekx3 6 yıl
Libre Office 4.0 final sürümü çıktı. Artık docx ve rtf dökümanlar ile dha fazla çalışabilirlik sunuyor.

http://www.webupd8.org/2013/02/libreoffice-40-available-for-download.html

Donanım Haber editörlerinden MS Linux için ofis sürümü çıkaracak haberleri yerine, Libre Office benzeri uygulamaları tanıtıp destek verici nitelikte yazılar ve haberler bekliyoruz.

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oktayakgoz 6 yıl 1963bursa
1963bursa

İşi çok zor, Windowsda bile bir çok insan MS ofisi bıraktı, çevrem Libre Ofis kullanıyor, androidde de Office Suite Pro aldı başını yürüdü, ms geç ayıkmış.

bu dediğine kendin inanıyormusun
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savinelli 6 yıl
acbold
ahmetaktasaçık kaynak ve ücretsiz bir işletim sistemi üzerinde açık kaynak ve ücretsiz birçok alternatif varken her ne kadar ms ofis kullanım olarak en yatkın olduğum ofis çözümü olsa da para verip alanı çok olacağını sanmam. millet microsoft a lisans parası vermemek için açık kaynağa yönelirken neden ofis çözümünde tersi yolu izlesin?
Windows kullanan herkeste Ofis e para veriyor sanki :)

Aynı mantıkla Windows a da bir dünya kişi para vermiyordur. Şimdi durup onu mu konuşalım? Sonuçta Windows da bile ofise para verilmiyorken legal olarak ücretsiz olan bir sistemde para verilmesi daha zor. Yani senin dediğin benim dediğimi destekliyor aslında ;)
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-mehmet- 6 yıl
Sıcak bakmaktan daha fazla efor harcamaları gerekecek.
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DH Misafiri 6 yıl
Belki de Microsoft biraz daha geniş bakabiliyordur olaylara belki bizim bakmadığımız pencereden bakmaya çalışıyordur.
Belki herşeyin aslında kullanıcı alışkanlıkları ve tercihleri olduğunun çoktan farkına varmıştır ve aslında Windows 8 de bunun için yapılmış bir ince ayardır.
Linux microsoftun alternatifi değildir mantığı doğru değil Linux bugün cep telefonu dahil tüm platformlara girecek esnekliğe sahip gelişmiş ve geliştirilmeye açık bir sistemdir. Aslında tek bir şey değil Linux dediğimiz sadece işletim sisteminin çekirdeği geri kalan kısımlar bunun üzerinde çalışan ücretsiz uygulama ve uyarlamalar. Cep telefonlarına dahi girip performans sağlayan bir sistem neden Windows'un alternatifi olmasın.
Linux çekirdeği şu anda android'in de kullandığı şey.
Sahip olduğu masaüstü ortamlarının bir çoğu Windows 8 e göre bile daha performanslı pratik hatta birçok kişiye göre Windows 8 den daha kolay adapte olunabilir yapıda.
Linux sürümlerinin hepsinde yıllardır donanımlar otomatik olarak algılanıp çalıştırılıyor, hemen hemen hepsinde Google play türü bir market uygulaması zaten vardı, default uygulamaların bir çoğu (microsofttan tanıdığımız browser, media oynatıcı, resim düzenleme video editleme, ofis..) programlarıyla ya aynı yada çok benzeri.
Microsoft tablet pazarına girerken tablet pazarının lideri ios ve android'e benzer ama Microsoft'a özgü de olan bir masa üstü ile var olan alışkanlıkları aynen koruyarak kullanıcıları yeni işletim sistemine alıştırmak istedi çünkü tablet ve phablet pazarı büyüyor ve büyüyecek çünkü hafif taşınabilir performanslı mobil ürünlere talep artıyor. Bu talebi android ve Linux zaten karşılıyor ve ucuz tabletlerin içine ücretsiz bir işletim sistemi koymak mantıklı. Bu da demek oluyor ki yavaş yavaş tüketici alışkanlıkları Linux ve androide kayacak. Bu durumda Microsoft eskiden olduğu gibi kullanıcıları özellikle iş dünyasının alışkın olduğu ofis uygulamalarından koparmamak ve bilgisayarla ilk tanışma döneminden beri benimsenen alışkanlıkların değişmemesi için kendi uygulamasını Linux platformlara uyarlamayı planlamış. Pazarını kaybetmeye başlayan dev bir firmanın bunu engellemek için yaptığı hamleler elbette ki üzerinde uzun uzun düşünülmüş hamlelerdir ve yanlış olamaz heleki kendi rakibinin menfaatine yönelik böyle bir hamleyi yapıyorsa mutlaka birşeyleri feda etmesi gerektiğini düşünüp hesaplayarak yapmıştır.
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SEO-Uzmanı 6 yıl
aslında linux ms alternatifi bir sistem değil
linux, unix alternatifi bir sistemdir.
ticari politika açısından MS ile linux ters köşelerdedir ama asla rakip değillerdir.
çünkü aynı kulvarda yarışmıyorlar. tabi bazı linux fanboyu yazar ve çizerlerin
MS a rakip olarak insanların aklında ve zihninde linuzu bir donkişot gibi anlatmasının sonucu
insanlar bunu bu şekilde algıladı. aslında açık kaynak kodu uygulaması açıkca bir noktada yazılabilinecek tüm doğru içerikli kaynakların bilinenin aksine var olan kodların üzerine ipotek konulması gibidir.
yani yarın bir gün ticari bir yazılım şirketi bir kodun yazılmasının 100 farklı şekli linux gibi açık kod içeriği tarafından 99 farklı şekilde kullanılması sonucu ticari açıdan açık kaynak kodlu ticari yazılım sektörü
gerçek özgür yazılım açısından bir çok açıdan özgürlüğü değilde esaretin ne olduğunu gösterecek gibi bir çok durum ortaya çıkacak ! tabi bu sürece MS dahil olursa tüm açık kaynak kodu geliştirenler aslında
bir noktada açık kaynak kodu tekeli açıdan MS yeni bir pazara hükmetmesi olası !
yani açık kaynak kodlu demek bir noktada o programın ücretsiz olacağı anlamına asla gelmez !
buna en iyi örnek idsoftware q3a kaynak kodlarını dağıttı ! ama tüm ticari kullanım hakları kendinde !
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Sworn 6 yıl
Linux'un kendine has uygulamaları yeter de artar bile, bir Linux kullanıcısı olarak Microsoft'un uygulamalarına ihtiyacım yok. Linux'un pazar payı bilmeyen veya kullanmayanlara az gelebilir ama tamamen ücretsiz ve geliştiriciler ile ayakta duran bir sistem tabiki bir anda para ile saltanat kurmuş büyük sistemlerin önüne geçemez. Zamanla insanlar Linux kullandıkça ve öğrendikçe kimin daha iyi olduğunu anlayacaktır.
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SystemApps 6 yıl
iyi olan kazansın yani sonuç itibariyle açık yada kapalı bi şekilde hepsini kullanıyoruz zaten...
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Doanc4n 6 yıl
Sıcak bakmak değil sıcak paradır o :)
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acbold 6 yıl
ahmetaktas
açık kaynak ve ücretsiz bir işletim sistemi üzerinde açık kaynak ve ücretsiz birçok alternatif varken her ne kadar ms ofis kullanım olarak en yatkın olduğum ofis çözümü olsa da para verip alanı çok olacağını sanmam. millet microsoft a lisans parası vermemek için açık kaynağa yönelirken neden ofis çözümünde tersi yolu izlesin?

Windows kullanan herkeste Ofis e para veriyor sanki :)
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