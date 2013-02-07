İddia : Microsoft, Linux için Office yazılımına sıcak bakıyor

Haber Editörü
Yıllarca PC ve Mac sistemlerinde yer aldıktan sonra Microsoft'un kendi mobil işletim sisteminde boy göstermeye başlayan Office yazılımı, iOS işletim sistemi için de hazırlıklarını sürdürüyor. Ancak bunun dışında Microsoft'un yıllardır karşısında yer alan Linux tabanlı sistemler için de bir Office sürümü hazırladığı konuşuluyor.
Açık kaynak gönüllüsü Michael Larabel tarafından Brüksel'de düzenlenen Açık Kaynak Geliştirici toplantısı esnasında isimsiz bir kaynaktan elde edilen bilgilere göre, Microsoft Linux sistemlerinin işletim sistemi pazarında artık önemli bir oyuncu haline gelmeye başladığına inanıyor ve Linux için Office sürümüne sıcak bakıyor.
Microsoft'un planladığı zaman dilimi ise 2014 yılı içerisinde. Kaynağından emin olan ve daha önce Linux için Steam iddiasını da ortaya atan Larabel, itiraz eden takipçilerine ise beklemeleri ve görmeleri konusunda tavsiyede bulunuyor. Android için Office dedikoduları da bu iddianın dayanak noktalarından birisi.
Şimdilik bu konuda herhangi bir resmi açıklama veya başka bir kaynaktan gelmiş bilgiler yok. Bu bakımdan ne kadar gerçeğe yakın olduğu hakkında bir tahminde bulunmak zor. Ancak Linux için bir Office sürümü mutlaka bu sistemlere olan ilgiyi artıracaktır.
https://mobile.twitter.com/michaellarabel/status/298830932943724545 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
katılıyorum.Windows eğer böyle bir şey yaparsa kimse kullanmaz.Çogu insanın linux kullanma sebebi zaten windows'un güvensizliği bide linux'e windows programları yüklemekmi :) asla :)
http://www.webupd8.org/2013/02/libreoffice-40-available-for-download.html
Donanım Haber editörlerinden MS Linux için ofis sürümü çıkaracak haberleri yerine, Libre Office benzeri uygulamaları tanıtıp destek verici nitelikte yazılar ve haberler bekliyoruz.
bu dediğine kendin inanıyormusun
Aynı mantıkla Windows a da bir dünya kişi para vermiyordur. Şimdi durup onu mu konuşalım? Sonuçta Windows da bile ofise para verilmiyorken legal olarak ücretsiz olan bir sistemde para verilmesi daha zor. Yani senin dediğin benim dediğimi destekliyor aslında ;)
Belki herşeyin aslında kullanıcı alışkanlıkları ve tercihleri olduğunun çoktan farkına varmıştır ve aslında Windows 8 de bunun için yapılmış bir ince ayardır.
Linux microsoftun alternatifi değildir mantığı doğru değil Linux bugün cep telefonu dahil tüm platformlara girecek esnekliğe sahip gelişmiş ve geliştirilmeye açık bir sistemdir. Aslında tek bir şey değil Linux dediğimiz sadece işletim sisteminin çekirdeği geri kalan kısımlar bunun üzerinde çalışan ücretsiz uygulama ve uyarlamalar. Cep telefonlarına dahi girip performans sağlayan bir sistem neden Windows'un alternatifi olmasın.
Linux çekirdeği şu anda android'in de kullandığı şey.
Sahip olduğu masaüstü ortamlarının bir çoğu Windows 8 e göre bile daha performanslı pratik hatta birçok kişiye göre Windows 8 den daha kolay adapte olunabilir yapıda.
Linux sürümlerinin hepsinde yıllardır donanımlar otomatik olarak algılanıp çalıştırılıyor, hemen hemen hepsinde Google play türü bir market uygulaması zaten vardı, default uygulamaların bir çoğu (microsofttan tanıdığımız browser, media oynatıcı, resim düzenleme video editleme, ofis..) programlarıyla ya aynı yada çok benzeri.
Microsoft tablet pazarına girerken tablet pazarının lideri ios ve android'e benzer ama Microsoft'a özgü de olan bir masa üstü ile var olan alışkanlıkları aynen koruyarak kullanıcıları yeni işletim sistemine alıştırmak istedi çünkü tablet ve phablet pazarı büyüyor ve büyüyecek çünkü hafif taşınabilir performanslı mobil ürünlere talep artıyor. Bu talebi android ve Linux zaten karşılıyor ve ucuz tabletlerin içine ücretsiz bir işletim sistemi koymak mantıklı. Bu da demek oluyor ki yavaş yavaş tüketici alışkanlıkları Linux ve androide kayacak. Bu durumda Microsoft eskiden olduğu gibi kullanıcıları özellikle iş dünyasının alışkın olduğu ofis uygulamalarından koparmamak ve bilgisayarla ilk tanışma döneminden beri benimsenen alışkanlıkların değişmemesi için kendi uygulamasını Linux platformlara uyarlamayı planlamış. Pazarını kaybetmeye başlayan dev bir firmanın bunu engellemek için yaptığı hamleler elbette ki üzerinde uzun uzun düşünülmüş hamlelerdir ve yanlış olamaz heleki kendi rakibinin menfaatine yönelik böyle bir hamleyi yapıyorsa mutlaka birşeyleri feda etmesi gerektiğini düşünüp hesaplayarak yapmıştır.
linux, unix alternatifi bir sistemdir.
ticari politika açısından MS ile linux ters köşelerdedir ama asla rakip değillerdir.
çünkü aynı kulvarda yarışmıyorlar. tabi bazı linux fanboyu yazar ve çizerlerin
MS a rakip olarak insanların aklında ve zihninde linuzu bir donkişot gibi anlatmasının sonucu
insanlar bunu bu şekilde algıladı. aslında açık kaynak kodu uygulaması açıkca bir noktada yazılabilinecek tüm doğru içerikli kaynakların bilinenin aksine var olan kodların üzerine ipotek konulması gibidir.
yani yarın bir gün ticari bir yazılım şirketi bir kodun yazılmasının 100 farklı şekli linux gibi açık kod içeriği tarafından 99 farklı şekilde kullanılması sonucu ticari açıdan açık kaynak kodlu ticari yazılım sektörü
gerçek özgür yazılım açısından bir çok açıdan özgürlüğü değilde esaretin ne olduğunu gösterecek gibi bir çok durum ortaya çıkacak ! tabi bu sürece MS dahil olursa tüm açık kaynak kodu geliştirenler aslında
bir noktada açık kaynak kodu tekeli açıdan MS yeni bir pazara hükmetmesi olası !
yani açık kaynak kodlu demek bir noktada o programın ücretsiz olacağı anlamına asla gelmez !
buna en iyi örnek idsoftware q3a kaynak kodlarını dağıttı ! ama tüm ticari kullanım hakları kendinde !
Windows kullanan herkeste Ofis e para veriyor sanki :)
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