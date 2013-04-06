İddia : Microsoft da kendi giyilebilir bilgisayar teknolojisini geliştiriyor





Günümüzde icad edilen trendlerin çok hızlı bir biçimde yaygınlaştığına ve benimsendiğine şahit oluyoruz. Geçen yıl Google'ın teknoloji dünyasına tanıttığı Google Glass pek çok fikrin de önünü açtı.





Aslında giyilebilir ekranlar uzun süredir geliştirme aşamasında ve özellikle monitör olarak tercih edilerek oyunlardan alınan tecrübenin artmasını sağlıyor. Ancak Google Glass ses veya farklı yöntemler ile kontrol edilebilen ve kendi donanımı ile harici bir kaynağa gerek bırakmayan bir gözlük konseptini göz önüne serdi.





Geçen yıldan bu yana giyilebilir bilgisayarlar konusunda çalışmalar yapan firmaların sayısı artıyor. Çinli Baidu'nun son olarak Eye adında bir giyilebilir bilgisayar gözlük geliştirdiği ortaya çıkmıştı. Bu kez gündeme Microsoft'un da trende katıldığı iddiası oturdu.





Topeka sermaye firması tarafından yapılan analize göre Microsoft, muhtemelen gelecek yıl kendi giyilebilir bilgisayar gözlük modelini görücüye çıkaracak. Ancak nasıl bir konsept olduğu veya farklı olarak tüketiciye ne sunacağı bilinmiyor. İddianın en büyük desteği ise Microsoft'un bir süre önce ism tescili yaptığı Monocles markası. Bazı kaynaklar çift camlı gözlükten ziyade kafaya giyilen ve tek cama sahip bir gözlük konsepti olabileceğine değiniyor.





Giyilebilir bilgisayar konsepti artık ilgi gören bir konu ve teknoloji devlerinin bundan uzak duracağını düşünmek mümkün değil. Firmalar bir şekilde bu teknolojiye dahil olmaya çalışıyor.





http://m.androidauthority.com/microsoft-google-glass-competitor-185712/