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İddia : Microsoft da kendi giyilebilir bilgisayar teknolojisini geliştiriyor

6 yıl
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : Microsoft da kendi giyilebilir bilgisayar teknolojisini geliştiriyor

 Günümüzde icad edilen trendlerin çok hızlı bir biçimde yaygınlaştığına ve benimsendiğine şahit oluyoruz. Geçen yıl Google'ın teknoloji dünyasına tanıttığı Google Glass pek çok fikrin de önünü açtı.

Aslında giyilebilir ekranlar uzun süredir geliştirme aşamasında ve özellikle monitör olarak tercih edilerek oyunlardan alınan tecrübenin artmasını sağlıyor. Ancak Google Glass ses veya farklı yöntemler ile kontrol edilebilen ve kendi donanımı ile harici bir kaynağa gerek bırakmayan bir gözlük konseptini göz önüne serdi. 

Geçen yıldan bu yana giyilebilir bilgisayarlar konusunda çalışmalar yapan firmaların sayısı artıyor. Çinli Baidu'nun son olarak Eye adında bir giyilebilir bilgisayar gözlük geliştirdiği ortaya çıkmıştı. Bu kez gündeme Microsoft'un da trende katıldığı iddiası oturdu.

Topeka sermaye firması tarafından yapılan analize göre Microsoft, muhtemelen gelecek yıl kendi giyilebilir bilgisayar gözlük modelini görücüye çıkaracak. Ancak nasıl bir konsept olduğu veya farklı olarak tüketiciye ne sunacağı bilinmiyor. İddianın en büyük desteği ise Microsoft'un bir süre önce ism tescili yaptığı Monocles markası. Bazı kaynaklar çift camlı gözlükten ziyade kafaya giyilen ve tek cama sahip bir gözlük konsepti olabileceğine değiniyor.

Giyilebilir bilgisayar konsepti artık ilgi gören bir konu ve teknoloji devlerinin bundan uzak duracağını düşünmek mümkün değil. Firmalar bir şekilde bu teknolojiye dahil olmaya çalışıyor.


http://m.androidauthority.com/microsoft-google-glass-competitor-185712/ Yorum Yaz
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umutarslan.com 6 yıl en beğenilen
DH Misafiri
Ben de kendi bilgisayar teknolojimi geliştiriyorum!! Yeter artık D:

biraz büyük geliştir.seneye de giyersin :)
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aydemir__black 6 yıl
Ne kadar çok rakip, kullanıcı için o kadar uygun fiyat.
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1 Avatar
alaz1903 6 yıl
swat882
alaz1903 microsotun geliştirdiği şimdiye kadar geliştirilmiş en başalı hareket algılama teknolojisi olan kinex teknolojisini duysa yenilir içilir bişey sanacak, daha bir yılını tamamlamayan windows phone 8in şimdiden en akıcı ve en güvenli mobil işletim sistemi olduğundan haberdar olmayan cem yılmaz çakması atalay demircinin de çakmalığına soyunarak microsoftla ilgili her haberde mavi ekran gibi yaratıcı espriyi yapmazsa ölecek hastalığına yakalananlar... yaw he he!
en akıcı ve en güvenilir he he kullandığın telefonu en iyisi zannediyorsun herhalde

İmzama bakarsan hangi işletim sistemlerini kullandığımı göreceksin. Kullanmadığım işletim sistemi hakkında yorum yapmam. Örneğin Blackberry kullanmadım. Yani deneme amaçlı kullandım ama ana telefonum olarak kullanmadım. Sen kullanmadığın telefon hakkında laf olsun torba dolsun babında yorum yapmasan daha iyi olur bence. Evet en akıcı diyorum 512 Mb ram'li Wp8 in en alt segment cihazı olan bir Lumia 620 yi eline al ve Galaxy S3 ile akıcılık yönünden karşılaştır. Bak 920 demiyorum en alt segment cihazı karşılaştır. Sonra gel konuşalım. Ben zanlarla konuşmam.
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eofdred 6 yıl
anti ms mesajların %99 u windowslu bilgisayarlardan gelmekte. ne derseniz deyin eğer moda olacaksa gene en az %90ının microsoftun ürününü kullanacak.
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Ciddiyetsiz 6 yıl
bu ms ne kadar da dandik ve kötü bir şirketmiş ki o kadar sevmeyen olmasına rağmen yazılım alanında bu kadar üstünler akıl sır erdirmek mümkün değil.
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alaz1903 6 yıl
microsot'un geliştirdiği şimdiye kadar geliştirilmiş en başalı hareket algılama teknolojisi olan kinex teknolojisini duysa yenilir içilir bişey sanacak, daha bir yılını tamamlamayan windows phone 8'in şimdiden en akıcı ve en güvenli mobil işletim sistemi olduğundan haberdar olmayan cem yılmaz çakması atalay demirci'nin de çakmalığına soyunarak microsoftla ilgili her haberde mavi ekran gibi yaratıcı espriyi yapmazsa ölecek hastalığına yakalananlar...

yaw he he!
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savinelli 6 yıl
mavi ekranlar gözümüze gözümüze girecek desenize :D
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Computeus 6 yıl
Mavi ekranda verecek mi?
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umut_baris 6 yıl
Ohoo bir de bunu virüsten koruyacağız falan zor iş o.

Windows+Condom

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swat882 6 yıl









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umutarslan.com 6 yıl en beğenilen
DH Misafiri
Ben de kendi bilgisayar teknolojimi geliştiriyorum!! Yeter artık D:

biraz büyük geliştir.seneye de giyersin :)
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aydemir__black 6 yıl
Ne kadar çok rakip, kullanıcı için o kadar uygun fiyat.
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DH Misafiri 6 yıl
Ben de kendi bilgisayar teknolojimi geliştiriyorum!! Yeter artık D:
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haymatloshan 6 yıl
Güzel,google o gözlük sanki insanı uçuracakmış gibi 1.500 dolardan satacaktı,böylelikle o fiyatı biraz daha aşağıya çekecektir,firma sayısı artsın,piyasanın kaymağını yeme hayalleri suya düşsün.
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