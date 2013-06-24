İddia : Microsoft, tüm Windows bölümlerini birleştirebilir





Metro arayüzü adını verdiği daha sonra da modern Windows arayüzü olarak değiştirdiği yeni yaklaşımı ile tüm hizmetlerine farklı bir tasarım ve anlayış kazandıran Microsoft; sunucu, PC, tablet ve mobil sektör ile ilgili önemli atılımlar yapıyor.





Mobil ve masaüstü işletim sistemlerini ayrı bölümler olarak yöneten Microsoft'un önemli bir yeniden yapılanmaya gideceği iddia edildi.





Kaynaklardan elde edilen bilgilere göre paylaşılan tek bir çekirdek kavramı üzerinde yoğunlaşan Steve Ballmer, Windows ve Windows Phone bölümlerini birleştirerek tek bir bölüm altında yönetecek.





Ballmer'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı projede Microsoft 4 farklı bölüme sahip olacak. Bunlar; kurumsal bölüm, donanım bölümü, uygulama ve servisler bölümü ve işletim sistemleri bölümü şeklinde olacak.





Yeniden yapılanma sürecinde işletim sistemi bölümü Windows Phone şefi Terry Myerson ve Windows mühendis ekibi şefi Julie Larson-Green liderliğinde faaliyetlerine devam edecek. Bu süreçte bazı üst düzey yöneticilerin işten çıkarılabileceği belirtiliyor.





Ballmer'ın yeni projesini tüm yöneticilere açıklamadığı belirtiliyor. Ancak elini çabuk tutan Ballmer'ın yeniden yapılanma kararını 1 Temmuz'da açıklaması bekleniyor.

http://www.bloomberg.com/news/2013-06-03/microsoft-s-ballmer-said-to-plan-broad-restructuring.html