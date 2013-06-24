İddia : Microsoft, tüm Windows bölümlerini birleştirebilir

Haber Editörü
Metro arayüzü adını verdiği daha sonra da modern Windows arayüzü olarak değiştirdiği yeni yaklaşımı ile tüm hizmetlerine farklı bir tasarım ve anlayış kazandıran Microsoft; sunucu, PC, tablet ve mobil sektör ile ilgili önemli atılımlar yapıyor.
Mobil ve masaüstü işletim sistemlerini ayrı bölümler olarak yöneten Microsoft'un önemli bir yeniden yapılanmaya gideceği iddia edildi.
Kaynaklardan elde edilen bilgilere göre paylaşılan tek bir çekirdek kavramı üzerinde yoğunlaşan Steve Ballmer, Windows ve Windows Phone bölümlerini birleştirerek tek bir bölüm altında yönetecek.
Ballmer'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı projede Microsoft 4 farklı bölüme sahip olacak. Bunlar; kurumsal bölüm, donanım bölümü, uygulama ve servisler bölümü ve işletim sistemleri bölümü şeklinde olacak.
Yeniden yapılanma sürecinde işletim sistemi bölümü Windows Phone şefi Terry Myerson ve Windows mühendis ekibi şefi Julie Larson-Green liderliğinde faaliyetlerine devam edecek. Bu süreçte bazı üst düzey yöneticilerin işten çıkarılabileceği belirtiliyor.
Ballmer'ın yeni projesini tüm yöneticilere açıklamadığı belirtiliyor. Ancak elini çabuk tutan Ballmer'ın yeniden yapılanma kararını 1 Temmuz'da açıklaması bekleniyor.
http://www.bloomberg.com/news/2013-06-03/microsoft-s-ballmer-said-to-plan-broad-restructuring.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Amaçlarına da ulaştılar!
Amaçları windows'da dokunmatikten uzak bir işletim sistemi değil, bizim böyle de bir arayüzümüz olabilir dediler ve tüm windows kullanıcılarına zorla bu arayüzü kullandırttılar. Wİndows'un alternatifi olmadığı içinde kullanıcı kaybetme riskleri yoktu. Sadece Windows 8'i 1 sene az satacaklardı ve 1 sene sonra start menüsü geri gelecekti.
Ve bu süper bir tanıtım oldu, yani reklam.
Şimdi bu metro arayüzünü tüm telefon ve tabletlerde kullanılabileceğini herkes biliyor ve PC kullanıcıları bile bu arayüzün nasıl birşey olduğunun farkında. Deneyim kazandırıldık mecburen!
Bence pazarın durumu gö önüne alındığında microsoft süper bir strateji izledi!
Herkes de kandı "Wİndows hata yaptı" diye.
Şimdi ise ufak bir özür ve hooop başlat butonu geri gelecek :)