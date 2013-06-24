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İddia : Microsoft, tüm Windows bölümlerini birleştirebilir

5 yıl
537
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22
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : Microsoft, tüm Windows bölümlerini birleştirebilir

Metro arayüzü adını verdiği daha sonra da modern Windows arayüzü olarak değiştirdiği yeni yaklaşımı ile tüm hizmetlerine farklı bir tasarım ve anlayış kazandıran Microsoft; sunucu, PC, tablet ve mobil sektör ile ilgili önemli atılımlar yapıyor. 

Mobil ve masaüstü işletim sistemlerini ayrı bölümler olarak yöneten Microsoft'un önemli bir yeniden yapılanmaya gideceği iddia edildi. 

Kaynaklardan elde edilen bilgilere göre paylaşılan tek bir çekirdek kavramı üzerinde yoğunlaşan Steve Ballmer, Windows ve Windows Phone bölümlerini birleştirerek tek bir bölüm altında yönetecek.

Ballmer'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı projede Microsoft 4 farklı bölüme sahip olacak. Bunlar; kurumsal bölüm, donanım bölümü, uygulama ve servisler bölümü ve işletim sistemleri bölümü şeklinde olacak. 

Yeniden yapılanma sürecinde işletim sistemi bölümü Windows Phone şefi Terry Myerson ve Windows mühendis ekibi şefi Julie Larson-Green liderliğinde faaliyetlerine devam edecek. Bu süreçte bazı üst düzey yöneticilerin işten çıkarılabileceği belirtiliyor.

Ballmer'ın yeni projesini tüm yöneticilere açıklamadığı belirtiliyor. Ancak elini çabuk tutan Ballmer'ın yeniden yapılanma kararını 1 Temmuz'da açıklaması bekleniyor. 

http://www.bloomberg.com/news/2013-06-03/microsoft-s-ballmer-said-to-plan-broad-restructuring.html Yorum Yaz
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Menow 5 yıl en beğenilen
Ben Microsoft'un Metro ara yüzü ile bilerek hata yaptıklarını düşünüyorum! Evet bilerek ve kullanıcılardan tepki alacaklarını bilmelerine rağmen bunu yaptılar!
Amaçlarına da ulaştılar!
Amaçları windows'da dokunmatikten uzak bir işletim sistemi değil, bizim böyle de bir arayüzümüz olabilir dediler ve tüm windows kullanıcılarına zorla bu arayüzü kullandırttılar. Wİndows'un alternatifi olmadığı içinde kullanıcı kaybetme riskleri yoktu. Sadece Windows 8'i 1 sene az satacaklardı ve 1 sene sonra start menüsü geri gelecekti.
Ve bu süper bir tanıtım oldu, yani reklam.
Şimdi bu metro arayüzünü tüm telefon ve tabletlerde kullanılabileceğini herkes biliyor ve PC kullanıcıları bile bu arayüzün nasıl birşey olduğunun farkında. Deneyim kazandırıldık mecburen!
Bence pazarın durumu gö önüne alındığında microsoft süper bir strateji izledi!
Herkes de kandı "Wİndows hata yaptı" diye.
Şimdi ise ufak bir özür ve hooop başlat butonu geri gelecek :)
Ben Microsoft'un Metro ara yüzü ile bilerek hata yaptıklarını düşünüyorum! Evet bilerek ve kullanıcılardan tepki alacaklarını bilmelerine rağmen bunu yaptılar!
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2 Yanıt Yanıtla +11
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oktayakgoz 5 yıl kızgınjapon
kızgınjapon
HODOR

Hodor ne ?
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kızgınjapon 5 yıl
buram buram ekrem71 kokuyor misss
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DH Misafiri 5 yıl
vaayyy
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darkaura 5 yıl
mantikli bir strateji. microsoftun en buyuk gucu pc deki tekeli. pc ile mobil cihazlari birbirine yaklastirarak pc deki ustunluklerini mobile yansitmak istiyorlar.
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tahir40 5 yıl
PC'lerde dokunmatik ekran varmış gibi başlat menüsü yerine metro arayüzünü koydunuz, batırdınız. Sonra niye win8 kullanımı çok düşük kaldı, yok efendim ne diye win8'li PC satamıyoruz diye ağlıyorlar... Zaten Microsoft'un üst üste 2 kez düzgün iş yaptığını görmeye ömrüm yetmeyecek.
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Menow 5 yıl en beğenilen
Ben Microsoft'un Metro ara yüzü ile bilerek hata yaptıklarını düşünüyorum! Evet bilerek ve kullanıcılardan tepki alacaklarını bilmelerine rağmen bunu yaptılar!
Amaçlarına da ulaştılar!
Amaçları windows'da dokunmatikten uzak bir işletim sistemi değil, bizim böyle de bir arayüzümüz olabilir dediler ve tüm windows kullanıcılarına zorla bu arayüzü kullandırttılar. Wİndows'un alternatifi olmadığı içinde kullanıcı kaybetme riskleri yoktu. Sadece Windows 8'i 1 sene az satacaklardı ve 1 sene sonra start menüsü geri gelecekti.
Ve bu süper bir tanıtım oldu, yani reklam.
Şimdi bu metro arayüzünü tüm telefon ve tabletlerde kullanılabileceğini herkes biliyor ve PC kullanıcıları bile bu arayüzün nasıl birşey olduğunun farkında. Deneyim kazandırıldık mecburen!
Bence pazarın durumu gö önüne alındığında microsoft süper bir strateji izledi!
Herkes de kandı "Wİndows hata yaptı" diye.
Şimdi ise ufak bir özür ve hooop başlat butonu geri gelecek :)
1 Yanıt Yanıtla +11
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Guest-73A8A7D1E 5 yıl Menow
Menow

Ben Microsoft'un Metro ara yüzü ile bilerek hata yaptıklarını düşünüyorum! Evet bilerek ve kullanıcılardan tepki alacaklarını bilmelerine rağmen bunu yaptılar!

Amaçlarına da ulaştılar!

Amaçları windows'da dokunmatikten uzak bir işletim sistemi değil, bizim böyle de bir arayüzümüz olabilir dediler ve tüm windows kullanıcılarına zorla bu arayüzü kullandırttılar. Wİndows'un alternatifi olmadığı içinde kullanıcı kaybetme riskleri yoktu. Sadece Windows 8'i 1 sene az satacaklardı ve 1 sene sonra start menüsü geri gelecekti.

Ve bu süper bir tanıtım oldu, yani reklam.

Şimdi bu metro arayüzünü tüm telefon ve tabletlerde kullanılabileceğini herkes biliyor ve PC kullanıcıları bile bu arayüzün nasıl birşey olduğunun farkında. Deneyim kazandırıldık mecburen!

Bence pazarın durumu gö önüne alındığında microsoft süper bir strateji izledi!

Herkes de kandı "Wİndows hata yaptı" diye.

Şimdi ise ufak bir özür ve hooop başlat butonu geri gelecek :)

hocam senin jquery açılır pencerelerle ile ilgili bir proje vardı ne durumda?
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eulogy 5 yıl
5 yıl sonra x86 da birleşin
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Fenomenon 5 yıl
zaten amaçları bu da bence iyi olmaz çünkü telefon tablet ve pc nin gerek özellikleri gerek kullanım alanları çok farklı. optimize edicez derken hepsinin içine etmek var işin ucunda
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_Kutup_Ayısı_ 5 yıl
Capraz platform kodlamaya kadar gider
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butze 5 yıl
nedense hep iddaa haberlerini ekrem71 paylaşıyor
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onur01651 5 yıl butze
butze

nedense hep iddaa haberlerini ekrem71 paylaşıyor


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