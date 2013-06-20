İddia : Microsoft'un Nokia'yı satın alma girişimleri sonuçsuz kaldı





Microsoft'un Windows Phone platformunu daha ileriye götürmek adına Nokia ile ortaklık yaptığı günden bu yana aslında asıl amacının firmayı satın almak olduğuna dair sayısız iddia gündeme gelmişti. Bazı iddialarda firmaların görüşme halinde oldukları dile getiriliyordu. Ancak bunların hiçbirisi ikili tarafından doğrulanmadı.





Wall Street Journal tarafından dün verilen bilgiye göre Microsoft ve Nokia uzun süre Londra'da satın alma görüşmeleri yaptı ve nihayet sözel olarak ortak bir karara vardı. Ancak bu ayın başlarında nedeni bilinmemekle birlikte görüşmeler bıçak gibi kesildi ve satın alma konusunun bir daha gündeme alınmaması kararlaştırıldı.





İkiliye yakın kaynaklardan elde edilen bu bilgi görüşmelerin neden kesildiği hakkında bir bilgi vermiyor. Microsoft ise görüşmeleri doğrularken bunların ortaklık kapsamındaki standart görüşmeler olduğunu belirtmekle yetiniyor.





Microsoft'un Nokia'yı satın alması aslında teknoloji dünyasında beklenir olmuştu ve çoğu otoriteyi şaşırtmayacaktı. Muhtemel satın almanın etkileri ise asıl olarak akıllı telefon pazarında hissedilecekti.

http://www.phonearena.com/news/Microsoft-and-Nokia-reportedly-end-merger-negotiations_id44280