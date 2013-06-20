İddia : Microsoft'un Nokia'yı satın alma girişimleri sonuçsuz kaldı

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Microsoft'un Windows Phone platformunu daha ileriye götürmek adına Nokia ile ortaklık yaptığı günden bu yana aslında asıl amacının firmayı satın almak olduğuna dair sayısız iddia gündeme gelmişti. Bazı iddialarda firmaların görüşme halinde oldukları dile getiriliyordu. Ancak bunların hiçbirisi ikili tarafından doğrulanmadı.
Wall Street Journal tarafından dün verilen bilgiye göre Microsoft ve Nokia uzun süre Londra'da satın alma görüşmeleri yaptı ve nihayet sözel olarak ortak bir karara vardı. Ancak bu ayın başlarında nedeni bilinmemekle birlikte görüşmeler bıçak gibi kesildi ve satın alma konusunun bir daha gündeme alınmaması kararlaştırıldı.
İkiliye yakın kaynaklardan elde edilen bu bilgi görüşmelerin neden kesildiği hakkında bir bilgi vermiyor. Microsoft ise görüşmeleri doğrularken bunların ortaklık kapsamındaki standart görüşmeler olduğunu belirtmekle yetiniyor.
Microsoft'un Nokia'yı satın alması aslında teknoloji dünyasında beklenir olmuştu ve çoğu otoriteyi şaşırtmayacaktı. Muhtemel satın almanın etkileri ise asıl olarak akıllı telefon pazarında hissedilecekti.
http://www.phonearena.com/news/Microsoft-and-Nokia-reportedly-end-merger-negotiations_id44280 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yok daha neler :D Microsoft Nokia'yı 50 kere satın alır :D
2012'de yaklaşık 3 milyar dolar net zarar yazan bir şirket Nokia :)
çok talihsiz bir yorum olmuş.
MS yi derken başkan!! ne anlamamız lazım ; masa mı? makas mı? milattan sonra mı aklıma başka birşey gelmiyor aslında geliyorda aklına öyle birşey gelse beyninin kimyasal tepkimeleri sana imkansın olduğunu hissettirirdi...
En büyük sebeb nokianın sahip olduğu patentler
artık Nokia'nın MeeGo ya geri dönme iddiaları çıkabilir
mesela surface için herhangi bir marka alındımı? gerek yok ki niye alsın? çinli üreticiler bile her cins marka model taklit ne ararsan yapabiliyorken microsoft bu kadar acizmi? argesimi yok?hiçmi cep telefonu üretmedi? nokia ismini kullanarak telefon mu çıkaracak microsoft? hayır yani bu asparagas haberleri ciddiye alıp yorum yapan var heralde bunlar pantolonuna işediğini yeni yeni anlayan finli çocukların akrabaları oluyor heralde.
nokia - microsoft arasında ciddi bir ortak çalışma var.bu hem donanımsal hem yazılımsal olarak çift taraflı işliyor.ortaya da gayet iyi bir başarı ortaya çıkıyor.hepsi bu...
Android işletim sistemi "stabilite olarak" şu an WP8'le boy ölçüşemeyecek kadar kötü.. Zaten de bedava yazılımdan başka bir şey beklenemez. Zira Google yazılımına güvenmediği için bedava dağıtıyor ve tüm cihazlara kullandırıyor. Ta ki ileride gerekli tecrübe ve bilgiyi sağlayana kadar. Sonrası dediğim gibi tekelleşme olarak gelecek. Bu bağlamda mobil sektörde varlığını sürdürebilmeyi hedeflemiş her yazılım şirketinin mutlaka kendine ait bir cihazı olması mantığı ile gidersek Microsoft eninde sonunda Nokia yı bünyesine katacaktır diyorum.
Not: kişisel görüşlerimdir.
youtube.com/...
çok mantıklı
nokia nokia olarak kalmadıktan sonra herhangi bir alım-satım zararına olacaktır.
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