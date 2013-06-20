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İddia : Microsoft'un Nokia'yı satın alma girişimleri sonuçsuz kaldı

5 yıl
807
1
48
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : Microsoft'un Nokia'yı satın alma girişimleri sonuçsuz kaldı

Microsoft'un Windows Phone platformunu daha ileriye götürmek adına Nokia ile ortaklık yaptığı günden bu yana aslında asıl amacının firmayı satın almak olduğuna dair sayısız iddia gündeme gelmişti. Bazı iddialarda firmaların görüşme halinde oldukları dile getiriliyordu. Ancak bunların hiçbirisi ikili tarafından doğrulanmadı.

Wall Street Journal tarafından dün verilen bilgiye göre Microsoft ve Nokia uzun süre Londra'da satın alma görüşmeleri yaptı ve nihayet sözel olarak ortak bir karara vardı. Ancak bu ayın başlarında nedeni bilinmemekle birlikte görüşmeler bıçak gibi kesildi ve satın alma konusunun bir daha gündeme alınmaması kararlaştırıldı. 

İkiliye yakın kaynaklardan elde edilen bu bilgi görüşmelerin neden kesildiği hakkında bir bilgi vermiyor. Microsoft ise görüşmeleri doğrularken bunların ortaklık kapsamındaki standart görüşmeler olduğunu belirtmekle yetiniyor.

Microsoft'un Nokia'yı satın alması aslında teknoloji dünyasında beklenir olmuştu ve çoğu otoriteyi şaşırtmayacaktı. Muhtemel satın almanın etkileri ise asıl olarak akıllı telefon pazarında hissedilecekti.

http://www.phonearena.com/news/Microsoft-and-Nokia-reportedly-end-merger-negotiations_id44280 Yorum Yaz
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Avorlair 5 yıl en beğenilen
Microsoft bile satın alamamışken Huawei kendi kendine gelin güvey olsun :)
1 Yanıt Yanıtla +16
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Steve Paul Jobs 5 yıl
bu ara yeni moda nokia yı satın almak oldu heralde bakalım apple ve samsung ne yapacak
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Tíara`S 5 yıl
Akbaba gibi Nokia'nın üstüne üşüştüler
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wickfox 5 yıl
DH Misafiri
NOKIA istese MSyi 4 kere satın alır kim ki MS...

Yok daha neler :D Microsoft Nokia'yı 50 kere satın alır :D
2012'de yaklaşık 3 milyar dolar net zarar yazan bir şirket Nokia :)
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DH Misafiri 5 yıl
NOKIA istese MS'yi 4 kere satın alır kim ki MS...
2 Yanıt Yanıtla
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Tirion Fordring 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

NOKIA istese MS'yi 4 kere satın alır kim ki MS...


çok talihsiz bir yorum olmuş.
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matrix22 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

NOKIA istese MS'yi 4 kere satın alır kim ki MS...

MS yi derken başkan!! ne anlamamız lazım ; masa mı? makas mı? milattan sonra mı aklıma başka birşey gelmiyor aslında geliyorda aklına öyle birşey gelse beyninin kimyasal tepkimeleri sana imkansın olduğunu hissettirirdi...
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General. 5 yıl
Hadi layn ordan
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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grandcross 5 yıl
demedi demeyin windows phonedan parayı kırsın symbiana geri döner nokia
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LİVERPOOLYWNA 5 yıl
Alip adini degisse bilee satislari artar
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Windows10 5 yıl
Sebebiyle ilgili şöyle birşey söyleyebilirim, nokianın q1 sonuçlarını açıklamasından sonra, microsoft nokia'nın riskli bir yatırım olacağını ve steve ballmer'ın msft yönetim kurulu üyelerini ikna etmekte zorlanacağını düşünmesinden vazgeçti. tabi bir de, nokianın asha serisi ile nokia-siemens network ortaklığını da almak istememesinin de etkisi var. microsoft için de şu konuşuluyor, patentleri bir kenara bırakırsak, nokia'yı satın almaktansa microsoftun surface'i ürettirdiği gibi surface phone da ürettirebileceği, dolayısıyla nokia'ya ihtiyaç kalmayacağı yönünde bir düşünce var. nokia ise, wp'nun yanısıra androide yönelebilir, ama direkt pureview çıkarması imkansız ki windows phone için pureview algoritmalarını yazmak bile sadece 18 aylarını aldı bu da 1.5 sene demek.
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AktifProje 5 yıl
SystemApps
nedense bu tür haberler 11 temmuza doğru artmaya başladı. birileri nokianın lehine yada aleyhine bişeyler kışkırtmaya çalışıyor. şu saçma çinli marka bile işe girdiyse muhtemelen birileri nokianın bu ivmesini kıskanıyor yada çekemiyor.microsoftun telefon üretmek için nokiaya ihtiyacı yok bir kere.nokiayı satın alıp ne yapacak ki? zaten her nokiadan para kazanıyor. mesela surface için herhangi bir marka alındımı? gerek yok ki niye alsın? çinli üreticiler bile her cins marka model taklit ne ararsan yapabiliyorken microsoft bu kadar acizmi? argesimi yok?hiçmi cep telefonu üretmedi? nokia ismini kullanarak telefon mu çıkaracak microsoft? hayır yani bu asparagas haberleri ciddiye alıp yorum yapan var heralde bunlar pantolonuna işediğini yeni yeni anlayan finli çocukların akrabaları oluyor heralde. nokia - microsoft arasında ciddi bir ortak çalışma var.bu hem donanımsal hem yazılımsal olarak çift taraflı işliyor.ortaya da gayet iyi bir başarı ortaya çıkıyor.hepsi bu...

En büyük sebeb nokianın sahip olduğu patentler
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MK* 5 yıl
Nokia kendini wpye adamış tığından bir şey değişmezdi. Bir gelişme gösterebilmek için Microsoftun windows Phone'u geliştirmesi lazım

artık Nokia'nın MeeGo ya geri dönme iddiaları çıkabilir
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Lova 5 yıl
Belli zaten google'ın motorola'yı alıp batırdığı gibi microsoft da nokia'yı alıp batıracaktı. İyi ki olmamış...
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SystemApps 5 yıl
nedense bu tür haberler 11 temmuza doğru artmaya başladı. birileri nokianın lehine yada aleyhine bişeyler kışkırtmaya çalışıyor. şu saçma çinli marka bile işe girdiyse muhtemelen birileri nokianın bu ivmesini kıskanıyor yada çekemiyor.microsoftun telefon üretmek için nokiaya ihtiyacı yok bir kere.nokiayı satın alıp ne yapacak ki? zaten her nokiadan para kazanıyor.

mesela surface için herhangi bir marka alındımı? gerek yok ki niye alsın? çinli üreticiler bile her cins marka model taklit ne ararsan yapabiliyorken microsoft bu kadar acizmi? argesimi yok?hiçmi cep telefonu üretmedi? nokia ismini kullanarak telefon mu çıkaracak microsoft? hayır yani bu asparagas haberleri ciddiye alıp yorum yapan var heralde bunlar pantolonuna işediğini yeni yeni anlayan finli çocukların akrabaları oluyor heralde.


nokia - microsoft arasında ciddi bir ortak çalışma var.bu hem donanımsal hem yazılımsal olarak çift taraflı işliyor.ortaya da gayet iyi bir başarı ortaya çıkıyor.hepsi bu...
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Mr. Jingles 5 yıl
Microsoft esasında Nokia'yı satın alacaktı. Fakat kapalı kapılar ardında neler döndüyse artık son anda satın alma işlemi iptal oldu. Elop zaten satma niyetindeydi ama şirket içindeki Finlandiyalılar belki de son anda seslerini çıkardılar ve engellediler. Bilemeyiz tabi ne olduğunu. Normalde satın alma işlemi bu yıl içinde tamamen bitecekti.
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TR_001 5 yıl
Aslı astarı olmayan söylentilere pek kulak asmamak lazım. Nokia, eninde sonunda Microsoft'a geçecek diye düşünüyorum. Dev şirketler öyle birkaç masa toplantısında el sıkışmazlar, süreç oldukça uzun olur. Google'ın Motorola hamlesi sonrası Microsoft' da Nokia' yı alarak uzun vadede tekelleşmeye gideceklerdir diye düşünüyorum. Google yalnızca kendi telefonuna, Microsoft'da kendi telefonuna yazılım desteği sağlayacaklar: aynı Apple gibi..
Android işletim sistemi "stabilite olarak" şu an WP8'le boy ölçüşemeyecek kadar kötü.. Zaten de bedava yazılımdan başka bir şey beklenemez. Zira Google yazılımına güvenmediği için bedava dağıtıyor ve tüm cihazlara kullandırıyor. Ta ki ileride gerekli tecrübe ve bilgiyi sağlayana kadar. Sonrası dediğim gibi tekelleşme olarak gelecek. Bu bağlamda mobil sektörde varlığını sürdürebilmeyi hedeflemiş her yazılım şirketinin mutlaka kendine ait bir cihazı olması mantığı ile gidersek Microsoft eninde sonunda Nokia yı bünyesine katacaktır diyorum.

Not: kişisel görüşlerimdir.
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darkest earth 5 yıl
Microsoft ve telefon pazarı? Adamların 2009 yılında çıkarttığı telefon 500 adet satmıştı. Microsoft Kin adı da.

youtube.com/...
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PeerNet* 5 yıl TR_001
TR_001
Aslı astarı olmayan söylentilere pek kulak asmamak lazım. Nokia, eninde sonunda Microsoft'a geçecek diye düşünüyorum. Dev şirketler öyle birkaç masa toplantısında el sıkışmazlar, süreç oldukça uzun olur. Google'ın Motorola hamlesi sonrası Microsoft' da Nokia' yı alarak uzun vadede tekelleşmeye gideceklerdir diye düşünüyorum. Google yalnızca kendi telefonuna, Microsoft'da kendi telefonuna yazılım desteği sağlayacaklar: aynı Apple gibi..
Android işletim sistemi "stabilite olarak" şu an WP8'le boy ölçüşemeyecek kadar kötü.. Zaten de bedava yazılımdan başka bir şey beklenemez. Zira Google yazılımına güvenmediği için bedava dağıtıyor ve tüm cihazlara kullandırıyor. Ta ki ileride gerekli tecrübe ve bilgiyi sağlayana kadar. Sonrası dediğim gibi tekelleşme olarak gelecek. Bu bağlamda mobil sektörde varlığını sürdürebilmeyi hedeflemiş her yazılım şirketinin mutlaka kendine ait bir cihazı olması mantığı ile gidersek Microsoft eninde sonunda Nokia yı bünyesine katacaktır diyorum.

Not: kişisel görüşlerimdir.

çok mantıklı
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SystemApps 5 yıl
nokiasın sen nokia kal giy dedi tulumları...
nokia nokia olarak kalmadıktan sonra herhangi bir alım-satım zararına olacaktır.
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