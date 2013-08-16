İddia : Nexus 5 LG G2'yi temel alacak ancak arka kısımda tuş olmayacak





LG'nin G2 amiral gemi modelini tanıtmasının ardından Nexus programı tarafında tanıtılması beklenen yeni akıllı telefon için iddialar da yoğunlaşmaya başladı.





Nexus 5 adını alması beklenen model iddialara göre LG G2 modelini bazı farklılıklarla temel alacak. Bunların başında arka tuş takımı geliyor. LG'nin hem ses ayarlama hem de bazı işlevleri yapabilme amacıyla arka kısma konumlandırdığı tuş, Nexus 5'te yer almayacak.





LG aslında Nexus 4 modelinde de temel aldığı LG Optimus G'nin tasarım özelliklerinden bazılarını değiştirmişti. Nexus 5 iddialarının kaynağı ise LG'nin Vietnam'da 1.5 milyar dolara kurduğu iki üretim tesisi. Nexus 5'in burada üretime başlayacağı belirtilirken, çalışanlar tarafından bazı bilgiler sızdırılıyor.





İkinci olarak kamera yuvası köşeye daha yakın bir yerde konumlandırılacak. Tasarımın ise yeni Nexus 7 ile benzer olacağı ve ekran çerçevesinin yine çok ince olarak kalacağı belirtiliyor.





Donanım tarafında ise LG'nin Nexus 5'te Snapdragon 800, 5.2 inçlik Full HD IPS Plus ekran, 2GB RAM, 13MP çözünürlükte optik görüntü sabitleme destekli arka kamera gibi özellikleri koruması bekleniyor. Daha önce satışları baltalamama adına LG'nin bu cihaza Snapdragon 600 işlemcisini koyacağı iddia edilmişti. Ancak bu yalanlandı.





Google'ın Nexus 5 modelini Ekim ayında yeni Android sürümü ile birlikte tanıtması bekleniyor. Ancak geçen yıl ki gibi bir stok sıkıntısı yaşanmaması için LG'nin üretimde gerekli tedbirleri aldığı da gelen bilgiler arasında.

http://www.phonearena.com/news/Upcoming-Nexus-5-to-be-based-on-the-LG-G2-minus-the-back-buttons-but-with-Snapdragon-800_id46479