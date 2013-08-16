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İddia : Nexus 5 LG G2'yi temel alacak ancak arka kısımda tuş olmayacak

5 yıl
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42
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : Nexus 5 LG G2'yi temel alacak ancak arka kısımda tuş olmayacak

LG'nin G2 amiral gemi modelini tanıtmasının ardından Nexus programı tarafında tanıtılması beklenen yeni akıllı telefon için iddialar da yoğunlaşmaya başladı.

Nexus 5 adını alması beklenen model iddialara göre LG G2 modelini bazı farklılıklarla temel alacak. Bunların başında arka tuş takımı geliyor. LG'nin hem ses ayarlama hem de bazı işlevleri yapabilme amacıyla arka kısma konumlandırdığı tuş, Nexus 5'te yer almayacak.

LG aslında Nexus 4 modelinde de temel aldığı LG Optimus G'nin tasarım özelliklerinden bazılarını değiştirmişti. Nexus 5 iddialarının kaynağı ise LG'nin Vietnam'da 1.5 milyar dolara kurduğu iki üretim tesisi. Nexus 5'in burada üretime başlayacağı belirtilirken, çalışanlar tarafından bazı bilgiler sızdırılıyor.

İkinci olarak kamera yuvası köşeye daha yakın bir yerde konumlandırılacak. Tasarımın ise yeni Nexus 7 ile benzer olacağı ve ekran çerçevesinin yine çok ince olarak kalacağı belirtiliyor.

Donanım tarafında ise LG'nin Nexus 5'te Snapdragon 800, 5.2 inçlik Full HD IPS Plus ekran, 2GB RAM, 13MP çözünürlükte optik görüntü sabitleme destekli arka kamera gibi özellikleri koruması bekleniyor. Daha önce satışları baltalamama adına LG'nin bu cihaza Snapdragon 600 işlemcisini koyacağı iddia edilmişti. Ancak bu yalanlandı.

Google'ın Nexus 5 modelini Ekim ayında yeni Android sürümü ile birlikte tanıtması bekleniyor. Ancak geçen yıl ki gibi bir stok sıkıntısı yaşanmaması için LG'nin üretimde gerekli tedbirleri aldığı da gelen bilgiler arasında. 

http://www.phonearena.com/news/Upcoming-Nexus-5-to-be-based-on-the-LG-G2-minus-the-back-buttons-but-with-Snapdragon-800_id46479 Yorum Yaz
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Hyponsoinage 5 yıl en beğenilen
Cok merak ediyorum sony ile bir nexus yapilsa nasi bi tasarimi olur
2 Yanıt Yanıtla +13
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The-Engineer 5 yıl
En aşağı 6 aylık iddia


Edit: 5 aylıkmış ,
Yine Ekrem71 Lg nexus 5 İddia
1 Yanıt Yanıtla +10
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1 Avatar
okan_cehapelioglu 5 yıl
büyük oyuncuların yeni yurdu vietnam herhalde
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ozqur333 5 yıl
5.2' büyük nexus 4 boyutu idealdir bence
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anlanl 5 yıl
anlanl
Hyponsoinage Cok merak ediyorum sony ile bir nexus yapilsa nasi bi tasarimi olur
köşeli su geçirmez kibrit kutusu olurdu :)

sony severler ortaya çıktı :) ben kötü demedimki köşeli dedim ki tablet z alma arifesinde bi insanım :)
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StoryLine 5 yıl
4.7 inç'den büyük telefonlar çıkmasın ya taşımak zorlaşıyor, en azından benim için öyle vallahi ekran 5.2 full hd olucağına 4.7 olup yine aynı çözünürlük olsun benim işimi görüyor ki bi çok kesimimde işini görüyordur.
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casperfriendly 5 yıl
Yav ekren ağabey bir kerede asil iddia at ortaya
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Balawitz 5 yıl
Kasa kucuk olur insallah. Multimedya da iyi olsun.
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burakesan 5 yıl
Bir elimde Sony, bir elimde Nexus
Hadi öpüşün bakiyim şimdi.
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qwerty94 5 yıl
24bitlik dac olursa direk atlarım
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BekleGeliyorum 5 yıl
Bize böyle bir bilgi gelmedi arkadaş
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JoeyBane 5 yıl
Sen de mi bürütüs.
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anlanl 5 yıl
Hyponsoinage
Cok merak ediyorum sony ile bir nexus yapilsa nasi bi tasarimi olur

köşeli su geçirmez kibrit kutusu olurdu :)
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tr-mchd 5 yıl
PlayMakers
Hyponsoinage Cok merak ediyorum sony ile bir nexus yapilsa nasi bi tasarimi olur
Guzel tasarım dandik bir performans olur. Sony uzak dursun nexus serisinden

dandik performans derken ? nexus ailesinden bahsediyoruz, performansta hiçbir değişiklik olmaz, ayrıca muhteşem bir tasarımı olur
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