İddia : Nokia'nın Full HD Phablet modeli 20MP çözünürlükte bir kamera sunacak





Microsoft'un Windows Phone 8 ekosistemi için GDR3 güncellemesini yayınlaması ile birlikte üretici ortakların Full HD modelleri adeta birbiri ile yarışacak. Bu konuda Samsung, Nokia ve HTC'nin hazırlık yaptığı sık sık dile getiriliyor.





Bu firmalardan Nokia'nın 6 inçlik bir Lumia modeline ait ön panel bir süre önce internete sızdırılmıştı. Bandit kod adına sahip olduğu belirtilen Lumia modeli ile ilgili yeni bilgiler gündeme geldi.





6 inçlik bu dev Lumia modelinde Full HD çözünürlüğe yer verilecek. Henüz model numarası bilinmese de Qualcomm'un 4 çekirdekli bir Snapdragon çözümünün cihaza güç vereceği belirtiliyor.





Bandit'in önemli bir diğer özelliği ise 20MP çözünürlükteki kamerası olacak. Bilindiği gibi Nokia'nin, Lumia 1020 ile PureView 2 olarak yeni bir evreye girdiği dile getirilmişti. Bu evrede daha gelişmiş PureView sensörleri yeni Lumia cihazlarında boy gösterecek. Bandit'in kamerası da bunlardan birisi.





Arka kısımda kameranın ufak bir çıkıntı oluşturduğu Bandit, polikarbonat gövde ile hafif ve ince olacak. Bunun dışında model ile ilgili bir bilgi yok. Beklentiler 6 inçlik Lumia modelinin yıl sonuna doğru piyasaya çıkacağı yönünde. Ayrıca 5.2 inçlik 720p ekran çözünürlüğüne ve Snapdragon 400 çözünümüne sahip Lumia 825 modelinin de aynı dönemde piyasada olması bekleniyor.

http://www.theverge.com/2013/8/19/4634424/nokia-bandit-windows-phone