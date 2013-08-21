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İddia : Nokia'nın Full HD Phablet modeli 20MP çözünürlükte bir kamera sunacak

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : Nokia'nın Full HD Phablet modeli 20MP çözünürlükte bir kamera sunacak

Microsoft'un Windows Phone 8 ekosistemi için GDR3 güncellemesini yayınlaması ile birlikte üretici ortakların Full HD modelleri adeta birbiri ile yarışacak. Bu konuda Samsung, Nokia ve HTC'nin hazırlık yaptığı sık sık dile getiriliyor.

Bu firmalardan Nokia'nın 6 inçlik bir Lumia modeline ait ön panel bir süre önce internete sızdırılmıştı. Bandit kod adına sahip olduğu belirtilen Lumia modeli ile ilgili yeni bilgiler gündeme geldi.

6 inçlik bu dev Lumia modelinde Full HD çözünürlüğe yer verilecek. Henüz model numarası bilinmese de Qualcomm'un 4 çekirdekli bir Snapdragon çözümünün cihaza güç vereceği belirtiliyor.

Bandit'in önemli bir diğer özelliği ise 20MP çözünürlükteki kamerası olacak. Bilindiği gibi Nokia'nin, Lumia 1020 ile PureView 2 olarak yeni bir evreye girdiği dile getirilmişti. Bu evrede daha gelişmiş PureView sensörleri yeni Lumia cihazlarında boy gösterecek. Bandit'in kamerası da bunlardan birisi.

Arka kısımda kameranın ufak bir çıkıntı oluşturduğu Bandit, polikarbonat gövde ile hafif ve ince olacak. Bunun dışında model ile ilgili bir bilgi yok. Beklentiler 6 inçlik Lumia modelinin yıl sonuna doğru piyasaya çıkacağı yönünde. Ayrıca 5.2 inçlik 720p ekran çözünürlüğüne ve Snapdragon 400 çözünümüne sahip Lumia 825 modelinin de aynı dönemde piyasada olması bekleniyor. 

http://www.theverge.com/2013/8/19/4634424/nokia-bandit-windows-phone Yorum Yaz
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e-Militarist 5 yıl en beğenilen W.Sneijderr
HANAKLIUA

ÇÖPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

Merhaba kardeş. Büyük harfden dolayı şikayet ettim seni. Ben şikayet ettim. Çöp yazdığın için değil. Mesajın tamamını büyük harfle yazdığın için. Madem oyun oynayacaksın kuralına göre oynayacaksın.
HANAKLIUAÇÖPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPMerhaba kardeş. Büyük harfden dolayı şikayet ettim seni. Ben şikayet ettim. Çöp yazdığı...
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emre_ege21 5 yıl
Bİri nokıayı durdursun :)
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hawloo 5 yıl
Sana burada adam akıllı cevap veriyoruz sen dalga geçeceğim diye forumu kirletiyorsun.
Attığın her mesajdan bir şeyleri çekemediğin belli oluyor.
Bir tek sen değil. Gerçek olan haberi, fanlık yapılmadan verilen cevabı eksiyi basan kıskancın dan çıldıran senin yalan diyerek saçmaladığın mesajı okuyarak kendini tatmin eden arkadaşlar var.

Yeter artık saçmalamayın.@Mr.Spak
Sana burada adam akıllı cevap veriyoruz sen dalga geçeceğim diye forumu kirletiyorsun.Attığın her mesajdan bir şeyleri çekemediğin belli oluyor.Bi...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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hawloo 5 yıl
İki tane kare var diyen arkadaş. Ana ekrana 100,200 tane tile eklesin. Bir bir tanesini basılı tutarak öne çeksin ve ekranı aşağıya hafif indirsin. Oluşan durum karelerin küçülerek havuzda yüzermiş gibi kıpır olacaklar. İsterlerse hepsini fotoğraf klasörü yapsınlar ki fotoğraflarda hareket etsin. Arkadaşlar bölümünü de en büyükte tutsun. En hareketli neredeyse o. En son parmağını ekranın üzerine koyarak kesintisiz şarjı bitesiye kadar hareket ettirebilir. O zaman cevabı almış olur arkadaş.

Amber yüklü ise o telefonu satın alacağınız zamandır o vakit.
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DH Misafiri 5 yıl
bu forum sayfalarını okuyan Nokia çalışanı var ise lütfen 5" üzeri telefon çıkarmayın. 6" telefon kullanımı için büyük, tablet için küçük. anlamsız bir büyüklük.
5" telefon, bilemedin 5.2" olsun. 7" tablet daha uygun olur.
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speederly 5 yıl
biz ettik siz etmeyin zamanında bilgisayarın kaç cigolayt diye casperlara dadandı millet , şimdide telefonun kaç megapiksıl diye rekabete gircez :S yapmayın etmeyin .
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Basteryus 5 yıl
Nokia bölümünde ki provokatörlerin çoğalması, Nokia'nın doğru yolda ilerlediğinin bi kanıtı
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JohnnyCash 5 yıl
Nokia ve wp kelimerini haber baslığında görünce kalbim hızlı atmaya baslıyor böyle devam nokia oyuna geri döndün
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THESTER 5 yıl
TurboCore
emre_ege21 Bİri nokıayı durdursun :)
Aynen. Daha yeni 920 aldık ardından 1020 çıktı
2015 de de desteği kesecekmiş
1200TL saydım be ben bu alete



920 hala amral gemi ayrıca 1020 1200 liraya piyasaya girmeyecektir.
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THESTER 5 yıl
Büyük olanın adı L1025 küçük olanda 825 olacak gibime geliyor
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Illustrious. 5 yıl
Ve yine kaldıki WP8'den gelecek güncellemenin önemi =




"2015'de marketinizde istediğiniz uygulamayı bulabilirsiniz" Nokia kinettin pink ponk
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haymatloshan 5 yıl
Nokia çalışıyor uzun süreden sonra
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General. 5 yıl
MS nin güncellemesi kaplumbağa meselesine döndü ne güncellemeymiş sanki sıfırdan sistem yapılıyor
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Gopluumit 5 yıl General.
yenide denebilir. O kadar eksik verdiler ki işletim sistemini elimize arabanın akküsü yokk !
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xxxone 5 yıl
çerçeve diğer lumialar gibi olursa phtablet değil tablet olur o.
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hopelesscase 5 yıl
Tahminimce 1020 daha önce çıkar bundan :)
Bir de 1020'den daha iyi uygulama oyun performansı sağlayacak galiba yanılıyor muyum? :)
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