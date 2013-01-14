İddia : Samsung, Exynos 5 Octa işlemciler ile PowerVR grafiklere geçiş yapacak





CES 2013 fuarındaki en önemli lansmanlardan birisi Samsung'un 8 çekirdekli Exynos 5 Octa adlı işlemcisini tanıtması oldu.





ARM'ın big.LITTLE teknolojisini kullanan Exynos 5 Octa, 1.8GHz saat hızında çalışan dört ARM Cortex-A15 ve 1.2GHz saat hızında çalışan dört Cortex-A7 olmak üzere sekiz çekirdek taşıyor. Bu iki grup işlem yüküne göre devreye girerek yüzde 70'lere varan enerji tasarrufu sağlarken, performanstan da ödün vermiyor. Yongaseti 28nm fabrikasyon sürecinde High-K Metal Gate teknolojisi ile üretilecek.





Exynos 5 Octa yongada sistemi tanıtılırken, grafik biriminin Mali-400 birimine göre iki kat performanslı olacağı belirtilmiş ancak tam olarak hangi yonganın kullanılacağı söylenmemişti.





Anandtech tarafından firma içindeki kaynaklara teyit ettirilen bilgiye göre Exynos 5 Octa işlemcisi, yanında PowerVR SGX 544MP3 grafik birimini de beraberinde getiriyor. Samsung, Galaxy S modelindeki Hummingbird işlemcisinin yanında PowerVR SGX 540 grafik birimini kullanmıştı. O dönemden bu yana Galaxy S serisinde ARM tabanlı grafik birimlerine şahit olmuştuk





Kaynakların Galaxy S4 modelinde kullanılacağını iddia ettiği Exynos 5 Octa işlemcisi, eğer iddialar doğruysa, yaklaşık 3 yıllık bir aradan sonra Galaxy S serisine PowerVR grafik birimini getirmiş olacak.





PowerVR SGX 544MP3 grafik biriminin çalışma frekansının 533MHz olacağı ve 3 mantık birimi taşıyacağı belirtiliyor. PowerVR SGX 544MP3 birimi, Apple'ın A5 ve A5x işlemcisindeki PowerVR SGX 543 grafik birimine benzese de, DirectX 10 sınıfı dokulama donanımı ve 2 kat hızlı poligon oluşturma avantajıyla geliyor. 51.1GFLOPS değerine sahip olan grafik birimi, A6X işlemcisindeki 71.6 GFLOPS değerine sahip PowerVR SGX 554MP4 grafik birimine bakıldığı zaman biraz geride kalıyor. Bu nedenle birimin A5X ve A6X arasında bir yere yerleşeceği öngörülüyor.





Kaynaklar Galaxy S4 modelinde bu yongasetinin kullanılacağını iddia etse de, Anandtech, 2013 yılında Exynos 5 Octa cihazının duyurulacağını, 2014 yılında da satışa sunulacağını ifade ediyor.





PowerVR grafik birimleri Imagination Technologies tarafından üretiliyor. Asıl önemli olan nokta, firmanın yüzde 10 hissesinin Apple'a ait olması. Apple, tüm iOS ürünlerinde PowerVR grafik birimlerinden en üst düzeyde istifade ediyor. Apple'ın Samsung ile üretim ortaklıklarına birer birer son verirken, Samsung'un dolaylı da olsa Apple ile yeni bir ortaklığa başlaması, firmanın bu konudaki cesaretine örnek olarak gösteriliyor.

http://www.anandtech.com/show/6654/samsungs-exynos-5-octa-powered-by-powervr-sgx-544mp3-not-arms-mali