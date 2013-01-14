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İddia : Samsung, Exynos 5 Octa işlemciler ile PowerVR grafiklere geçiş yapacak

6 yıl
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27
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2013 fuarındaki en önemli lansmanlardan birisi Samsung'un 8 çekirdekli Exynos 5 Octa adlı işlemcisini tanıtması oldu. 

ARM'ın big.LITTLE teknolojisini kullanan Exynos 5 Octa, 1.8GHz saat hızında çalışan dört ARM Cortex-A15 ve 1.2GHz saat hızında çalışan dört Cortex-A7 olmak üzere sekiz çekirdek taşıyor. Bu iki grup işlem yüküne göre devreye girerek yüzde 70'lere varan enerji tasarrufu sağlarken, performanstan da ödün vermiyor. Yongaseti 28nm fabrikasyon sürecinde High-K Metal Gate teknolojisi ile üretilecek.

Exynos 5 Octa yongada sistemi tanıtılırken, grafik biriminin Mali-400 birimine göre iki kat performanslı olacağı belirtilmiş ancak tam olarak hangi yonganın kullanılacağı söylenmemişti.

Anandtech tarafından firma içindeki kaynaklara teyit ettirilen bilgiye göre Exynos 5 Octa işlemcisi, yanında  PowerVR SGX 544MP3 grafik birimini de beraberinde getiriyor. Samsung, Galaxy S modelindeki Hummingbird işlemcisinin yanında PowerVR SGX 540 grafik birimini kullanmıştı. O dönemden bu yana Galaxy S serisinde ARM tabanlı grafik birimlerine şahit olmuştuk

Kaynakların Galaxy S4 modelinde kullanılacağını iddia ettiği Exynos 5 Octa işlemcisi, eğer iddialar doğruysa, yaklaşık 3 yıllık bir aradan sonra Galaxy S serisine PowerVR grafik birimini getirmiş olacak.

PowerVR SGX 544MP3 grafik biriminin çalışma frekansının 533MHz olacağı ve 3 mantık birimi taşıyacağı belirtiliyor. PowerVR SGX 544MP3 birimi, Apple'ın A5 ve A5x işlemcisindeki PowerVR SGX 543 grafik birimine benzese de, DirectX 10 sınıfı dokulama donanımı ve 2 kat hızlı poligon oluşturma avantajıyla geliyor. 51.1GFLOPS değerine sahip olan grafik birimi, A6X işlemcisindeki 71.6 GFLOPS değerine sahip PowerVR SGX 554MP4 grafik birimine bakıldığı zaman biraz geride kalıyor. Bu nedenle birimin A5X ve A6X arasında bir yere yerleşeceği öngörülüyor.

Kaynaklar Galaxy S4 modelinde bu yongasetinin kullanılacağını iddia etse de, Anandtech, 2013 yılında Exynos 5 Octa cihazının duyurulacağını, 2014 yılında da satışa sunulacağını ifade ediyor.

PowerVR grafik birimleri Imagination Technologies tarafından üretiliyor. Asıl önemli olan nokta, firmanın yüzde 10 hissesinin Apple'a ait olması. Apple, tüm iOS ürünlerinde PowerVR grafik birimlerinden en üst düzeyde istifade ediyor. Apple'ın Samsung ile üretim ortaklıklarına birer birer son verirken, Samsung'un dolaylı da olsa Apple ile yeni bir ortaklığa başlaması, firmanın bu konudaki cesaretine örnek olarak gösteriliyor. 

http://www.anandtech.com/show/6654/samsungs-exynos-5-octa-powered-by-powervr-sgx-544mp3-not-arms-mali Yorum Yaz
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vankomisin 6 yıl en beğenilen
Bence iddia olarak kalacak. Octa galaxy s4 te kullanılmayacak. S3te de aynı şeyi yaptılar. A15 tabanlı bir işlemci bekliyordu herkes fakat a9 çıktı. Bunda da Octa beklerken Nexus 10 da kullanılan işlemcinin 4 çekirdekli modeli kullanılacak. Bu bir psikolojik savaş samsung a6xin grafik biriminden daha yavaş bir grafik birimi koymaz s4e. Bu bir döngü. S3 iphone 4sten hızlı, iphone 5 S3ten hızlı, s4 de iphone 5ten hızlı olacak. Bu böyle gidecek. İki firma da sırayla toplayacak paramızı
Bence iddia olarak kalacak. Octa galaxy s4 te kullanılmayacak. S3te de aynı şeyi yaptılar. A15 tabanlı bir işlemci bekliyordu herkes fakat a9 çıktı. Bunda da Oc...
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erdem552 6 yıl
Saçmalık. Samsung'un Apple ile giriştiği yarışta ondan düşük bir donanımla tepe seviye telefon çıkarması imkansız. Bu bir prestij ve imaj meselesi onlar için. Ama onlardan çok androidciler için... Gerekirse telefonun pilinden feda eder ama insanlardaki donanım manyaklığını tatmin etmek için yine de T-658 yada ona benzer bir gpu kullanır...
Bendede var o manyaklık çünkü ondan biliyorum. Android kullanan biri olarak samsungun S serileri androidin fedaisi olarak görülür ve applenin gerisinde kalması Samsung için büyük facia olur. Ve yine onlardan çok biz androidciler için...
Saçmalık. Samsung'un Apple ile giriştiği yarışta ondan düşük bir donanımla tepe seviye telefon çıkarması imkansız. Bu bir prestij ve imaj meselesi onlar için. A...
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ec865 6 yıl
Ben de S4'de Exynos 5 Octa'nın kullanılacağını düşünüyorum. Çünkü Samsung bence 5450 olarak bahseddiğimiz işlemciyi denedi ve çok güç tükettiği için yanına A7 çekirdekleri ekleyip hem performansı korudu hem de güç tüketimini aşağa çekti. Ayrıca Octa'nın kodu 5410 olarak geçiyor. Buda insana neden daha iyi gibi gözüken bir işlemcinin neden daha düşük numara verildiği sorusunu sorduruyor. Ben S4'de bunun kullanılıp 5450'nin iptal edileceğini yada başka bir modelde kullanılacağını düşünüyorum.
GPU konusunda ise kesinlikle PowerVR kullanılacağını düşünmüyorum. Büyük ihtimalle T604 olucaktır. Çünkü karşısında şuan rakibi yok. T658'i S5'e saklar. Ama küçük bir intimalde olsa ben bütün yılı en iyi telefon olarak tamamlayayım derse T658'i kullanır.
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saltooo 6 yıl
şimdiden samsung s4 ü konuşturmaya başladı
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smart1978 6 yıl
VenatoR_

Tegra 4 lü olanın ekran çözünürlük alanı Nexus 10 un çeyreğidir.
Aynı çözünürlükte Tegra 4 ile test edilse idi aradaki 2 kat fark epey kapanırdı.
Adamlar Tegra4 ü eşit çözünürlükte test edilmemiş. Yani tüketiciyi yanıltıyorlar.
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Tr@mmler 6 yıl
Umutcan
wolf silver Ne yani mali T-658 dururken gidip power VR grafik birimlerini mi kullanacak..samsungun bu saatte sonra Nvidia işlemcilerini kullanacak deseniz inanilir. Ama gidip bir apple ye ait birşeyi kullanacak deseniz kimse inanmaz :-)
PowerVR Applea ait değildir. Imagination Technologies firması tarafından geliştirilmektedir, en büyük müşterisi Appledır. Samsungun da birçok modelinde kullanılıyor, özellikle yerel varyasyonlarda. En basitinden örnek vereyim, Galaxy S2 I9100 mali400mp4 kullanırken, Galaxy S2 I9100G PowerVR SGX540 kullanmaktadır.

İyide i9100g modeline exynos çipsetlerinden herhangi biri güç vermiyor. TI Omap 4 platformu kullanılıyor bu modelde. TI zaten İmagination PowerVR çözümleri ile donatıyor Omap 4 platformunu. Samsung' un exynos 3 serisi hariç PowerVR grafik çözümünü içeren hiç bir çipseti yok. PowerVR ortakları arasında Sadece Apple değil İntel gibi güçlü firmalar da var. Atom işlemcilerin bir kısmı da yine PoverVR grafik çözümlerini kullanıyor.
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Umutcan 6 yıl Tr@mmler
Tr@mmler

Umutcan

wolf silver Ne yani mali T-658 dururken gidip power VR grafik birimlerini mi kullanacak..samsungun bu saatte sonra Nvidia işlemcilerini kullanacak deseniz inanilir. Ama gidip bir apple ye ait birşeyi kullanacak deseniz kimse inanmaz :-)
PowerVR Applea ait değildir. Imagination Technologies firması tarafından geliştirilmektedir, en büyük müşterisi Appledır. Samsungun da birçok modelinde kullanılıyor, özellikle yerel varyasyonlarda. En basitinden örnek vereyim, Galaxy S2 I9100 mali400mp4 kullanırken, Galaxy S2 I9100G PowerVR SGX540 kullanmaktadır.


İyide i9100g modeline exynos çipsetlerinden herhangi biri güç vermiyor. TI Omap 4 platformu kullanılıyor bu modelde. TI zaten İmagination PowerVR çözümleri ile donatıyor Omap 4 platformunu. Samsung' un exynos 3 serisi hariç PowerVR grafik çözümünü içeren hiç bir çipseti yok. PowerVR ortakları arasında Sadece Apple değil İntel gibi güçlü firmalar da var. Atom işlemcilerin bir kısmı da yine PoverVR grafik çözümlerini kullanıyor.


Ben onu apple dışında samsung'un da bu çipleri ürünlerinde kullandığı konusunda örnek vermek için demiştim dostum, yoksa exynosda kullanıldı demedim
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VenomS 6 yıl
İddia Exynos 5 Quad Mali-T658 MP4 kullaacak en.wikipedia.org/... sayfasına bakarsanız görürsünüz :)
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wolverine55 6 yıl
benc tegra 4 ün gpu su bayağı iyi olucak kepler mimarisi var sonuçta
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stalker(1979) 6 yıl
Apple izin verir mi acaba samsung'un PowerVR kullanmasına. Bu haberden sonra apple yüzde 10 hissesini yüzde yüze çıkarır. Samsung'a hiç bir şey vermez:)
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KalemKolik 6 yıl
wolf silver
Normsoner
wolf silverNe yani mali T-658 dururken gidip power VR grafik birimlerini mi kullanacak..samsungun bu saatte sonra Nvidia işlemcilerini kullanacak deseniz inanilir. Ama gidip bir apple ye ait birşeyi kullanacak deseniz kimse inanmaz :-)
tamam T-658 cok güclü ama şuan ona batarya yetirebilecek bi teknoloji yok malesef o yüzden kullanmaları imkansız gibi gözüküyor t-604 kullanıcaklar bence
Inşallah samsung gidipte t604 kullanmaz..
çünkü piyasa çok kızıştı nvidia tegra 4 çıktı. Daha onu tam olarak bilmiyoruz. Ama tanıtımda t604 geçiyordu. Bide Qualcom s4 prime diye işlemcisi var.
Yakında oda optimus G2 ile çıkacak soylentileri var. Bu yıl samsungun işi çok zor....

Kötü olan Tegra 4 ve S4 primeninde gpusu T604'ten daha düşük performans verecek büyük iktimal buda Samsung'un T658 kullanması için sebep bırakmıyor.Keşke her iki platformda T604'den çok daha iyi olsa idi o zaman bu yıl T658'i görme şansımız olurdu.Snapdragon 4 prime değilde, Snapdragon 800 ilk çeyrek veya yılın ilk yarınsında çıksa idi Samsung tıpış tıpış daha iyi bir gpu kullanacaktı.Şimdi el mahkum 1 yıl daha bekleyeceğiz T658 için çünkü T604'ün telefonlarda şuan yeni çıkacak platformlardada rakibi yok.Buda Nvidia ve qualcomm'un beceriksizliği.
Beni üzen telefon platformu değil aynı yolu tablet platformu içinde yürütecek.Yılın ilk yarısı Samsung Octa ve T658 olan bir tablet görsek pc kalitesine ilk defa yaklaşmış bir tablet kullanıyor olacaktı buda en az 1 veya 1.5 yıl daha beklememize sebep olacak.
2 Yanıt Yanıtla
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wolf silver 6 yıl KalemKolik
ScAnMaN
wolf silver
Orijinalden alıntı: Normsoner
wolf silver Ne yani mali T-658 dururken gidip power VR grafik birimlerini mi kullanacak..samsungun bu saatte sonra Nvidia işlemcilerini kullanacak deseniz inanilir. Ama gidip bir apple ye ait birşeyi kullanacak deseniz kimse inanmaz :-)
tamam T-658 cok güclü ama şuan ona batarya yetirebilecek bi teknoloji yok malesef o yüzden kullanmaları imkansız gibi gözüküyor t-604 kullanıcaklar bence
Inşallah samsung gidipte t604 kullanmaz..
çünkü piyasa çok kızıştı nvidia tegra 4 çıktı. Daha onu tam olarak bilmiyoruz. Ama tanıtımda t604 geçiyordu. Bide Qualcom s4 prime diye işlemcisi var.
Yakında oda optimus G2 ile çıkacak soylentileri var. Bu yıl samsungun işi çok zor....

Kötü olan Tegra 4 ve S4 primeninde gpusu T604'ten daha düşük performans verecek büyük iktimal buda Samsung'un T658 kullanması için sebep bırakmıyor.Keşke her iki platformda T604'den çok daha iyi olsa idi o zaman bu yıl T658'i görme şansımız olurdu.Snapdragon 4 prime değilde, Snapdragon 800 ilk çeyrek veya yılın ilk yarınsında çıksa idi Samsung tıpış tıpış daha iyi bir gpu kullanacaktı.Şimdi el mahkum 1 yıl daha bekleyeceğiz T658 için çünkü T604'ün telefonlarda şuan yeni çıkacak platformlardada rakibi yok.Buda Nvidia ve qualcomm'un beceriksizliği.
Beni üzen telefon platformu değil aynı yolu tablet platformu içinde yürütecek.Yılın ilk yarısı Samsung Octa ve T658 olan bir tablet görsek pc kalitesine ilk defa yaklaşmış bir tablet kullanıyor olacaktı buda en az 1 veya 1.5 yıl daha beklememize sebep olacak.

S4 prime ve tegra 4 ikisi de t604 gpu yu geçiyor :-( nvidia tanıtımda nexus 10 ve tegra 4 kullanan bir tablet kullandı. Tegra 4 onu geçiyordu.yaklaşık olarak browserde t604 2 ye katlıyordu.. Hele hele s4 prime onu rahat geçer.. belki samsung octa yi kullanmaz ama 5450 mutlaka kullanmak zorunda bide büyük ihtimalle t658 kullanacak yoksa geriye dusecektir..
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wolf silver 6 yıl KalemKolik
ScAnMaN
wolf silver
Orijinalden alıntı: Normsoner
wolf silver Ne yani mali T-658 dururken gidip power VR grafik birimlerini mi kullanacak..samsungun bu saatte sonra Nvidia işlemcilerini kullanacak deseniz inanilir. Ama gidip bir apple ye ait birşeyi kullanacak deseniz kimse inanmaz :-)
tamam T-658 cok güclü ama şuan ona batarya yetirebilecek bi teknoloji yok malesef o yüzden kullanmaları imkansız gibi gözüküyor t-604 kullanıcaklar bence
Inşallah samsung gidipte t604 kullanmaz..
çünkü piyasa çok kızıştı nvidia tegra 4 çıktı. Daha onu tam olarak bilmiyoruz. Ama tanıtımda t604 geçiyordu. Bide Qualcom s4 prime diye işlemcisi var.
Yakında oda optimus G2 ile çıkacak soylentileri var. Bu yıl samsungun işi çok zor....

Kötü olan Tegra 4 ve S4 primeninde gpusu T604'ten daha düşük performans verecek büyük iktimal buda Samsung'un T658 kullanması için sebep bırakmıyor.Keşke her iki platformda T604'den çok daha iyi olsa idi o zaman bu yıl T658'i görme şansımız olurdu.Snapdragon 4 prime değilde, Snapdragon 800 ilk çeyrek veya yılın ilk yarınsında çıksa idi Samsung tıpış tıpış daha iyi bir gpu kullanacaktı.Şimdi el mahkum 1 yıl daha bekleyeceğiz T658 için çünkü T604'ün telefonlarda şuan yeni çıkacak platformlardada rakibi yok.Buda Nvidia ve qualcomm'un beceriksizliği.
Beni üzen telefon platformu değil aynı yolu tablet platformu içinde yürütecek.Yılın ilk yarısı Samsung Octa ve T658 olan bir tablet görsek pc kalitesine ilk defa yaklaşmış bir tablet kullanıyor olacaktı buda en az 1 veya 1.5 yıl daha beklememize sebep olacak.

S4 prime ve tegra 4 ikisi de t604 gpu yu geçiyor :-( nvidia tanıtımda nexus 10 ve tegra 4 kullanan bir tablet kullandı. Tegra 4 onu geçiyordu.yaklaşık olarak browserde t604 2 ye katlıyordu.. Hele hele s4 prime onu rahat geçer.. belki samsung octa yi kullanmaz ama 5450 mutlaka kullanmak zorunda bide büyük ihtimalle t658 kullanacak yoksa geriye dusecektir..
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KalemKolik 6 yıl
PoeerVr 6 serisi gpular piyasada çıkacakken Samsung daha kötü Gpu kullanırsa çoğu kişi almaz.Samsung geçen yıl S3de beklediğimiz donanım ile gelmemişti görünen o ki S4de de beklediğimiz gibi donanım olmayacak. T604 kullansa bile en güçlü mobil gpu platformu olmuyor İpad 4deki gpu %40 daha iyi. Samsung T658 hayallerimizi bu yıl suya düşürecek gözüküyor.
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vamp 6 yıl
Böyle bişey yaparlarsa Samnsung firmasına nokia nın kaderi görünür ;) ip5 ten daha güçlü bir telefon çıkartırlar. Ben inanmadım.
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