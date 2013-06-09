Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İddia : Ulusal Güvenlik; Google, Apple gibi 9 internet devinin sunucularına erişebiliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
649
1
28
Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
İddia : Ulusal Güvenlik; Google, Apple gibi 9 internet devinin sunucularına erişebiliyor

İnternetin dünyada yaygınlaşmaya ve kişisel bilgilerimizin sunucularda depolanmaya başladığı ilk günden bu yana istihbarat kurumlarının kişileri takip ettiği miti gündeme gelmeye başladı.

Devlet Düşmanı filmiyle bu kaygı zirve yaparken, CIA, FBI gibi kurumlar hiçbir zaman resmi olarak kişileri takip ettiğini doğrulamadı. 

Ancak Washington Post tarafından gündeme getirilen bir iddia aslında bu ihtimalin çok güçlü olduğunu gözler önüne seriyor. İddiaya göre Beyaz Saray gerektiğinde internet devlerinin sunucularına erişebileceği PRISM adında bir program yürütüyor. 

Program kapsamında FBI ve NSA; Google, Apple, Microsoft, Yahoo, Facebook, AOL, PalTalk, Skype ve YouTube platformlarındaki fotoğraf, ses, video, eposta, döküman ve bağlantı kayıtlarına anında erişebiliyor. Hatta Facebook sunucularına özel bir uygulama kuran NSA'nın sürekli kendi sunucularına veri aktardığı dile getiriliyor. Gazete bu bilgileri ise bir sunum dosyasından sızdırmış. 

ABD'de büyük yankı uyandıran gelişme sonrasında firmaların yalanlamaları da gecikmedi. Firmalar bu türden bir erişimi kesinlikle kabul etmezken, sadece mahkeme kararı ile dava kapsamındaki kişi ve kuruluşların bilgilerinin verildiğini ifade etti.

Hükümet yetkilileri ise PRISM hakkında bilgi vermekten kaçınıyor ve hiçbir vatandaşın bu tür faaliyetlerden etkilenmeyeceğini beyan ediyor. Ancak yine de kendilerinin izlemediği takdirde teröristlerin kazanacağını vurgulamaktan da geri durmuyor. 

Güvenlik konusundaki bu tür tartışmaların sona ermeyeceği bir gerçek. Ancak ABD'de ulusal güvenlik söz konusu olduğu zaman güvenlik kurumlarının istedikleri her türlü kuruluş veritabanına erişmeye yetkili oldukları biliniyor. 

http://www.washingtonpost.com/investigations/us-intelligence-mining-data-from-nine-us-internet-companies-in-broad-secret-program/2013/06/06/3a0c0da8-cebf-11e2-8845-d970ccb04497_story.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
cagataykoroglu 6 yıl en beğenilen
Person of interest izleyenlere çok tuhaf gelmiyordur.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DraGonS 3 yıl
Mağara serin miydi kardeş?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
İzlenmek izlenmemek konusu bir tarafa ne kadar korunduğumuz konusu önemli bir konu . Bu Ülkede başbakanlığın bile sunucusu göçertilebiliyorsa her yere girilebilir google'ın Türkiyede ulaşamadığı yer kalmamıştır herhalde bütün bu bilgiler bir işe yaramaz sadece izliyorlar diye düşünüyorsunuz ve fena halde yanılıyorsunuz bu bilgiler Amerika hükümeti ile paylaşılıyor olduğu sürece ülkelerin kaderini pekala değiştirebilir. Halkın milli, dini görüşleri siyasi tercihleri doğrultusunda halkı çok rahat manipüle edebilirler. Halkın içindeki ulusalcı, muhafazakar eğilimlere göre durumu analiz edip hükümetle halkı karşı karşıya getirerek kışkırtacak eylemler pekala planlanabilir arap baharı gelen ülkelere bakarsak hepsi de baskı rejimleriydi ve bu eğilimleri kaşıdıklarında kollarını kımıldatmadan o ülkedeki yönetimi değiştirebilirlerdi. Ülkedeki karşıt görüşlülere el altında silah verdiklerinde hiçbir savaş planı yapmadan bir ülkeyi bitirebiliyorlar üstelik karşıt görüşlüleri silahlandırdıkları için ellerinde onlara borçlu bir devlette hazır bulunuyor bu devletten de yaptıkları yardımlar karşılığında birşeyler istemesi zaten kaçınılmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ß@®ß@®@ 6 yıl
telefonu dinlenen, interneti izlenen, halkı koyun gibi yönlendirilen bi ülkede yaşıyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SilverBallers 6 yıl
Kedidir o kedi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuckulteli 6 yıl
İzlenilmek hele ki hiçbir suçu yokken izlenilmek kişi hak ve özgürlüklerine aykırı gelebilir ama hiçbir suçu olmayan kişinin izlenilmesi o kişiye ne rahatsızlık verebilir ki?
Etik değil ama seni 50 yıl boyunca izlediler sonra sen öldün. Sana hiçbir yaptırım olmadı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rubisco 6 yıl
Ulusal Güvenlik bahanesiyle izleyebiliyorlarsa ticari çıkar için de izlerler. Bunun ucu yok. Şimdiye kadar yapılmadığının da garantisi yok. Linuxde de var açık maçık, yada NSA'yin BSD'gillere dadanması arkakabi istemesi vs. vs.

ACTA'yı boşuna çıkartmadılar zmanında, Avrupaya da boşuna dayatmak istemiyorlar. Önce gözetle sonra tepesine bin. Bunu sanayi casusluğundan, şantaj amaçlı kullanılacak her türlü yere kadar yayabilirsin.

Boston olayları ile meşgulken millet CISPA'yı da geçirdiler. Boston bombasına ister komplo teorisi de ister başka şey de, CISPA geçti sonuçta. Kötü niyetli kullanımla baya baya şeye ulaşma imkanı tanıyor ekstradan.

Bunlar üstünde fikrimizin olduğu, nerelere kadar uzayabileceğini bildiğimiz şeyler. Sen istediğin kadar normal vatandaş ol dümdüz yaşadım de. İllegal olmasa bile başkalarının bilmesini istemeyeceğin şeylerin olabilir hayatında, dünyada bi sürü önemli önemsiz insanın olabileceği gibi. Öyle veya böyle ulusal güvenliği bahane edip çıkar amacıyla bunların kullanılamaması lazım. Bu bahsettiğim şeyler arasında, ulusal güvenlik ile özel hayat arasında, çıkar amaçlı yada güvenlik amaçlı gibi şeylerin arasında çok ince bi çizgi olduğunu biliyoruz. Onun kontrolü nasıl olacak vs. faln hepsi karar vermesi detayı zor olan şeyler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rubisco 6 yıl
Komplo teorisi kurup, mantıklı bişey bu izliyorlardır demek bunu kanıksamak ile izlenildiğimize dair elimizde kesin delil var demek farklı şeyler. Haberin özü orada. Obama'yı kaç zmandır o yüzden sıkıştırıp duruyorlar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1OOOOOO 6 yıl
chromun arkaplanda nasıl çalıştığını gören birisine böyle haberler garip gelmez
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bocekgrafik 6 yıl
Ben Chrome'u kurmadan önce sözleşmesini okudum. Sonra da kurmaktan vazgeçtim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bocekgrafik 6 yıl
Şu an hatırlamadığım bi net güvenlik programı vardı. O açıkken MSN açmaya kalktığımda, Microsoft haricinde 4 yere daha bağlantı yapmak için uyarı veriyordu program. Sizce bu neyi ifade ediyor sizin için?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K.can.tas 6 yıl
Normaldir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bocekgrafik 6 yıl
Dijital Kale kitabını okuyun arkadaşlar.
Sadece bu firmaları değil, tüm interneti süzgeçten geçiriyor bunlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haymatloshan 6 yıl
Malumun ilamı olmuş.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dreamblue35 6 yıl
dijital kale kitabını okuyun derim
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 deoks +179 BlackLead +172 madmahmutd +146 theozy +139 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +111 celik44 +101 Murat.Ak +98
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
649 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Güvenlik, nsa ve
2 etiket daha fbi uygulama haber
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Intel IRIS Pro: Entegre bellekli en hızlı Intel GPU'sunu kullandık 6 yıl OCZ'den yeni SSD sürücüler: Vertex 450 ve PCIe Vector! 6 yıl 3DCool Evrensel Araç Tutacağı video inceleme 6 yıl Sony VAIO Pro: Japon üretici, MacBook Air'a savaş açıyor 6 yıl ASUS MB168B+ USB 3.0 Full HD Taşınbilir Monitör: Tak & Çalıştır keyfi ekranlarda! 6 yıl Computex 2013'te overclock rüzgarı esti 6 yıl Zotac GeForce GTX 770 AMP!: Daha hızlı, daha serin! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim