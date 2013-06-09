İddia : Ulusal Güvenlik; Google, Apple gibi 9 internet devinin sunucularına erişebiliyor





İnternetin dünyada yaygınlaşmaya ve kişisel bilgilerimizin sunucularda depolanmaya başladığı ilk günden bu yana istihbarat kurumlarının kişileri takip ettiği miti gündeme gelmeye başladı.





Devlet Düşmanı filmiyle bu kaygı zirve yaparken, CIA, FBI gibi kurumlar hiçbir zaman resmi olarak kişileri takip ettiğini doğrulamadı.





Ancak Washington Post tarafından gündeme getirilen bir iddia aslında bu ihtimalin çok güçlü olduğunu gözler önüne seriyor. İddiaya göre Beyaz Saray gerektiğinde internet devlerinin sunucularına erişebileceği PRISM adında bir program yürütüyor.





Program kapsamında FBI ve NSA; Google, Apple, Microsoft, Yahoo, Facebook, AOL, PalTalk, Skype ve YouTube platformlarındaki fotoğraf, ses, video, eposta, döküman ve bağlantı kayıtlarına anında erişebiliyor. Hatta Facebook sunucularına özel bir uygulama kuran NSA'nın sürekli kendi sunucularına veri aktardığı dile getiriliyor. Gazete bu bilgileri ise bir sunum dosyasından sızdırmış.





ABD'de büyük yankı uyandıran gelişme sonrasında firmaların yalanlamaları da gecikmedi. Firmalar bu türden bir erişimi kesinlikle kabul etmezken, sadece mahkeme kararı ile dava kapsamındaki kişi ve kuruluşların bilgilerinin verildiğini ifade etti.





Hükümet yetkilileri ise PRISM hakkında bilgi vermekten kaçınıyor ve hiçbir vatandaşın bu tür faaliyetlerden etkilenmeyeceğini beyan ediyor. Ancak yine de kendilerinin izlemediği takdirde teröristlerin kazanacağını vurgulamaktan da geri durmuyor.





Güvenlik konusundaki bu tür tartışmaların sona ermeyeceği bir gerçek. Ancak ABD'de ulusal güvenlik söz konusu olduğu zaman güvenlik kurumlarının istedikleri her türlü kuruluş veritabanına erişmeye yetkili oldukları biliniyor.

http://www.washingtonpost.com/investigations/us-intelligence-mining-data-from-nine-us-internet-companies-in-broad-secret-program/2013/06/06/3a0c0da8-cebf-11e2-8845-d970ccb04497_story.html