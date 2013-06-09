İddia : Ulusal Güvenlik; Google, Apple gibi 9 internet devinin sunucularına erişebiliyor

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İnternetin dünyada yaygınlaşmaya ve kişisel bilgilerimizin sunucularda depolanmaya başladığı ilk günden bu yana istihbarat kurumlarının kişileri takip ettiği miti gündeme gelmeye başladı.
Devlet Düşmanı filmiyle bu kaygı zirve yaparken, CIA, FBI gibi kurumlar hiçbir zaman resmi olarak kişileri takip ettiğini doğrulamadı.
Ancak Washington Post tarafından gündeme getirilen bir iddia aslında bu ihtimalin çok güçlü olduğunu gözler önüne seriyor. İddiaya göre Beyaz Saray gerektiğinde internet devlerinin sunucularına erişebileceği PRISM adında bir program yürütüyor.
Program kapsamında FBI ve NSA; Google, Apple, Microsoft, Yahoo, Facebook, AOL, PalTalk, Skype ve YouTube platformlarındaki fotoğraf, ses, video, eposta, döküman ve bağlantı kayıtlarına anında erişebiliyor. Hatta Facebook sunucularına özel bir uygulama kuran NSA'nın sürekli kendi sunucularına veri aktardığı dile getiriliyor. Gazete bu bilgileri ise bir sunum dosyasından sızdırmış.
ABD'de büyük yankı uyandıran gelişme sonrasında firmaların yalanlamaları da gecikmedi. Firmalar bu türden bir erişimi kesinlikle kabul etmezken, sadece mahkeme kararı ile dava kapsamındaki kişi ve kuruluşların bilgilerinin verildiğini ifade etti.
Hükümet yetkilileri ise PRISM hakkında bilgi vermekten kaçınıyor ve hiçbir vatandaşın bu tür faaliyetlerden etkilenmeyeceğini beyan ediyor. Ancak yine de kendilerinin izlemediği takdirde teröristlerin kazanacağını vurgulamaktan da geri durmuyor.
Güvenlik konusundaki bu tür tartışmaların sona ermeyeceği bir gerçek. Ancak ABD'de ulusal güvenlik söz konusu olduğu zaman güvenlik kurumlarının istedikleri her türlü kuruluş veritabanına erişmeye yetkili oldukları biliniyor.
http://www.washingtonpost.com/investigations/us-intelligence-mining-data-from-nine-us-internet-companies-in-broad-secret-program/2013/06/06/3a0c0da8-cebf-11e2-8845-d970ccb04497_story.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Etik değil ama seni 50 yıl boyunca izlediler sonra sen öldün. Sana hiçbir yaptırım olmadı.
ACTA'yı boşuna çıkartmadılar zmanında, Avrupaya da boşuna dayatmak istemiyorlar. Önce gözetle sonra tepesine bin. Bunu sanayi casusluğundan, şantaj amaçlı kullanılacak her türlü yere kadar yayabilirsin.
Boston olayları ile meşgulken millet CISPA'yı da geçirdiler. Boston bombasına ister komplo teorisi de ister başka şey de, CISPA geçti sonuçta. Kötü niyetli kullanımla baya baya şeye ulaşma imkanı tanıyor ekstradan.
Bunlar üstünde fikrimizin olduğu, nerelere kadar uzayabileceğini bildiğimiz şeyler. Sen istediğin kadar normal vatandaş ol dümdüz yaşadım de. İllegal olmasa bile başkalarının bilmesini istemeyeceğin şeylerin olabilir hayatında, dünyada bi sürü önemli önemsiz insanın olabileceği gibi. Öyle veya böyle ulusal güvenliği bahane edip çıkar amacıyla bunların kullanılamaması lazım. Bu bahsettiğim şeyler arasında, ulusal güvenlik ile özel hayat arasında, çıkar amaçlı yada güvenlik amaçlı gibi şeylerin arasında çok ince bi çizgi olduğunu biliyoruz. Onun kontrolü nasıl olacak vs. faln hepsi karar vermesi detayı zor olan şeyler.
Sadece bu firmaları değil, tüm interneti süzgeçten geçiriyor bunlar.
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