İddia : Windows Phone ve Windows RT birleşebilir





Microsoft'un akıllı telefonlara yönelik olarak geliştirdiği Windows Phone ve tabletlere yönelik olarak geliştirdiği Windows RT işletim sistemlerinin gelecekte birleştirileceği bir süredir dile getiriliyor. Rusya tarafından gelen yeni bir iddia da bu konuyu yeniden gündeme getirdi.





İddialara göre zamanı tam olarak bilinmemekle birlikte Windows Phone ve Windows RT işletim sistemleri tek bir çatı altında birleştirilecek. Microsoft, Windows RT işletim sistemini Windows 8 ile birlikte lanse etmiş ancak aralarındaki kısıtlama farklılıkları nedeniyle tüketici tarafından eleştiri almıştı.





Aslında Windows 8, Windows RT ve Windows Phone 8 birbirinden farklı işletim sistemleri ve herbiri için ayrı uygulama geliştirilmesi gerekiyor. Ancak Android ve iOS işletim sistemleri hem akıllı telefon hem de tabletlerde aynı ve bu da geliştiricilere kolaylık sağlıyor. Microsoft tarafında ise geliştiricilerin bir yapımı üç platforma da ayrı şekilde uyarlaması gerekiyor.





Konu henüz iddia aşamasında olsa da daha önce bazı iş ilanlarında Windows Phone Marketplace ve Windows Store platformlarının birleştirileceğine dair işaretlere rastlanması, iddiayı biraz güçlendiriyor.





Microsoft tarafında diğer bir iddia ise Windows 9 ve Windows 10 kod adlı sürümler ile ilgili. Microsoft'un önümüzdeki 12 aylık süreçte yayınlamayı düşündüğü Windows 9, şu anki Windows'tan farklı olmayacak ancak Aero arayüzünü sisteme geri getirecek.





Windows 10 ise tamamen bulut altyapısına dayalı farklı bir işletim sistemi olacak. Microsoft Windows 10'un masaüstü konseptini gelecek ay mühendislerine deneme amaçlı olarak dağıtmayı planlıyor.





Steve Ballmer'ın emeklilik kararının arkasındaki neden olarak gösterilen Temmuz ayında alınmış yeniden yapılanma kararı çerçevesinde, işletim sistemlerinde de önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor. Ancak en erken gelecek yıl itibariyle bu değişikliklerin neler olabileceğini görme imkanına sahip olacağız.

http://www.winbeta.org/news/alleged-windows-9-windows-10-windows-rt-and-windows-phone-details-emerge-rumor