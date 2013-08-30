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İddia : Windows Phone ve Windows RT birleşebilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : Windows Phone ve Windows RT birleşebilir

Microsoft'un akıllı telefonlara yönelik olarak geliştirdiği Windows Phone ve tabletlere yönelik olarak geliştirdiği Windows RT işletim sistemlerinin gelecekte birleştirileceği bir süredir dile getiriliyor. Rusya tarafından gelen yeni bir iddia da bu konuyu yeniden gündeme getirdi.

İddialara göre zamanı tam olarak bilinmemekle birlikte Windows Phone ve Windows RT işletim sistemleri tek bir çatı altında birleştirilecek. Microsoft, Windows RT işletim sistemini Windows 8 ile birlikte lanse etmiş ancak aralarındaki kısıtlama farklılıkları nedeniyle tüketici tarafından eleştiri almıştı. 

Aslında Windows 8, Windows RT ve Windows Phone 8 birbirinden farklı işletim sistemleri ve herbiri için ayrı uygulama geliştirilmesi gerekiyor. Ancak Android ve iOS işletim sistemleri hem akıllı telefon hem de tabletlerde aynı ve bu da geliştiricilere kolaylık sağlıyor. Microsoft tarafında ise geliştiricilerin bir yapımı üç platforma da ayrı şekilde uyarlaması gerekiyor.

Konu henüz iddia aşamasında olsa da daha önce bazı iş ilanlarında Windows Phone Marketplace ve Windows Store platformlarının birleştirileceğine dair işaretlere rastlanması, iddiayı biraz güçlendiriyor.

Microsoft tarafında diğer bir iddia ise Windows 9 ve Windows 10 kod adlı sürümler ile ilgili. Microsoft'un önümüzdeki 12 aylık süreçte yayınlamayı düşündüğü Windows 9, şu anki Windows'tan farklı olmayacak ancak Aero arayüzünü sisteme geri getirecek.

Windows 10 ise tamamen bulut altyapısına dayalı farklı bir işletim sistemi olacak. Microsoft Windows 10'un masaüstü konseptini gelecek ay mühendislerine deneme amaçlı olarak dağıtmayı planlıyor. 

Steve Ballmer'ın emeklilik kararının arkasındaki neden olarak gösterilen Temmuz ayında alınmış yeniden yapılanma kararı çerçevesinde, işletim sistemlerinde de önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor. Ancak en erken gelecek yıl itibariyle bu değişikliklerin neler olabileceğini görme imkanına sahip olacağız. 

http://www.winbeta.org/news/alleged-windows-9-windows-10-windows-rt-and-windows-phone-details-emerge-rumor Yorum Yaz
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godless turtle 6 yıl en beğenilen
ilk çıktığında o şekilde çıkması gerekirdi. Bazı arkadaşlar "bunu siz düşünüyorsunuz, koca firmalar düşünemiyor mu?" gibi şeyler söylüyor ama bu örnekte de olduğu gibi koca firmalar düşünemiyor.
ilk çıktığında o şekilde çıkması gerekirdi. Bazı arkadaşlar "bunu siz düşünüyorsunuz, koca firmalar düşünemiyor mu?" gibi şeyler söylüyor ama bu örnekte de oldu...
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mamilan 6 yıl
Kim sokuyor bunların aklına bu fikri :( (abi kesin patlama yaşarız) elinde patlıyor sonra gercekten bir patlama oluyor yada hayırlısı :)
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LilTunechi 6 yıl
Şirket mi yönetiyorsun yoksa tavuk dönerci mi?Planlama konusunda müthiş başarı.
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darkaura 6 yıl
amaclari rt tableti x86 windows ayarinda gostererek x86tidaki ustunluklerini tabletede yansitmakti. ama geri tepti. cogu kullanici rt yi x86 windowsla ayni sey sanarak aldi ve umduklarini bulamiyinca geri iade etti. microsoftda kendini nasil bir dev aynasinda goruyorsa uygulamasi olmayan kendini ispatlamamis bir platform icin milyonlarca cihaz urettirdi simdi hepsi elince kaldi, milyar dolar zarar yapti.
bazi arkadaslar sizin gordugunuzu koca sirketler goremiyormu diyor ya. burokrasinin icine bogulmus normal kullanicidan ve dunyadan kopuk yasaya yoneticiler olunca tabiyki burdaki ortalama birinin gordugunu goremiyor. steve jobs un farkli olmasida biraz bu yuzdendi, ortalama bir aileden, muhenlislik ortaminda yetiserek yoneticilige kadar cikti. bu yuzden ortalama bir insanin kullanicinin teknolojiden beklentilerini iyi biliyordu.
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lyridder 6 yıl
Çok bile beklediler bunun için.
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s_mail 6 yıl
birleşirlerse yapımcılara kolaylık olur.
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Alper# 6 yıl
Windows 8 ile yapacaklardı bunu. Kusura bakmasınlar ama Windows RT bırakıp WP ile devam etseler tablet işinde daha karlı olabilir.

Sonucunda WP ile Windows arasında temel olarak işlemcinin mimarı farkı yatıyor. Biri ARM diğeri x86. Gelecek ARM'da. Ona göre gücünü harcasa daha mantıklı. x86'nın çiğerini çıkarttın birazda Arm'da çıkart. Daha iyi olmaz mı...

Windows 9 ile uğraşacaklarına Windows 8 adını temize çıkarmaları için Blue ile başladılar. 8.2 gibi gitseler ve Windows Phone işinde GDR3 zaten gelecek. Donanım desteği artacak. MS bu kadar agresif olmasına gerek yok. Temel sayıları bu kadar hızlı attırmanın bir manası yok. Elindekinin iyi pişir daha sonra bakarsın neler daha ekleyebilirim.

Windows 8 kullanıcısı olarak bu sefer 8.1 ile bazı şeyler olmuş. Dik başlılık etmesin biraz kullanıcıları düşünsün yeter. Örnek vermek gerekirse xBox One'da aynısı yaşadılar. Onu bunu kısıtladılar sonra kısıtlamaları geri aldılar. Kısacası dev bir firma geri vites yaptı.

MS şu işletim sistemin yakaladığı kararlılığı kendi içinde yakalamaktan çok uzak.

Windows bir başına kaç tane ekosistemi besleyebilir. Google bile elindekiler kaynaklar Android'e zor yetiyor.


MS yazılım konusunda daha ileride olmasına rağmen bazı konularda açık kaynak karşısında etkisiz kalıyor. Burada açık kaynak gerçekten çok önemli potansiyele sahip. Diğer bilgisayarıma Ubuntu 13.04 kurdum ilk gün kurcalamaktan çökerttim sonra tekrar kurdum. Bazı eksikler var ama Unity bazı konularda kendini ileri götürmüş. Kolaylık ve sadelik sağlamış. Biraz farklı geliyor ama zamanla alışıyorsunuz. Görsellik daha iyi ama aynı işi yapan birden fazla programla karılaşınca biraz kafayı karıştırabiliyor. Bide tam olarak hiç bilgisayar tecrübesi olmayan adamı delirtir düzeyde. Bazen uç birim(terminal, konsol)'den girip kod girmen gerekiyor. Paket yöneticiler oldukça güzel.

Elinde imkanı olan her arkadaşa tavsiyem şu oyun oynamıyorsanız yavaş yavaş Linux dağıtımlarını deneyin. Ön yargılı olmayın uğraşın birşeyler kapın ileride Linux'un önü inanılmaz açık.

Her neyse daha çok övmeme gerek. Ubuntu kurunca bu nedir arkadaş deyip de kulağım çınlamasın :)

Windows işi karışık. Yapılanıyoruz ayağına bazı şeylerin ters gittiklerinin farkındalar. İstedikleri şu yeni Windows çıkarttık herkes satın alacak. Çoğu satın alım ise perakende satıcıların lisansı oluyor(Bu onlara çok ters :)). Herkes lisanslı kullanacak, ne verdiysem onunla yetinecek. Kullanıcıların isteklerini karşılamayıp, sonra ki versiyonda ekleyecek tekrar satacak. Unutmayın arkadaşlar ilkte Windows 8.1 paralı olacaktı baktı olmayacak ücretsiz yaptılar.

Belki de MS kapalı kutu modelini baz almak istedi ama eline yüzüne bulaştırdı. Bakınız Windows RT kendi modelleri olmuyor arkadaş sen bir Apple değilsin. Kabul et şunu. Sen git bilgisayar üreticilerin gönlünü hoş tut aptal aptal işlere kalkışma. Zaten kazanıyorsan patentle, oyunla, Xbox'la.

Son olarak Windows haberleri eskisi kadar popüler değil. Saçma geliyor artık. MS neyin derdinde anlamış değilim. WP yetersiz kaldı öfkeliler mi. Baktı üreticiler eskisi kadar Windows'a yanaşmıyor hoşuna mı gitmiyor. Çinli üreticiler temel işletim sistemini Android yaptı kötümü oldu? Wokia sana bir başına yetmiyor mu?

MS'nin her zaman ki gibi kronik sorunları. Ne yapsa yetmiyor.

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magicool 6 yıl
önce onlar birleşsin sonrada windows 8 pc platformunda kurulan uygulamaların kurulabilmesi sağlansın?enazından tabletlere(sd 800 vs bulunan tabletlerede) bu imkan sağlansın işte ozaman windows 8 tabletler kapış kapış gider(x86 mimari olmayanlardan bahsediyorum şu rt denilen)
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***Respect*** 6 yıl
Ah Micro ah.

Uyan da balığa gidelim.
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utkuokulu 6 yıl
Bu haber çok eski değil mi?
pclabs.com.tr/...
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godless turtle 6 yıl en beğenilen
ilk çıktığında o şekilde çıkması gerekirdi. Bazı arkadaşlar "bunu siz düşünüyorsunuz, koca firmalar düşünemiyor mu?" gibi şeyler söylüyor ama bu örnekte de olduğu gibi koca firmalar düşünemiyor.
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epicinfrared 6 yıl
farkımı vardı sanki windows phone işletim sistemini tablete koydular adınada rt dediler yediremediler.
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Nokia Specialist 6 yıl epicinfrared
epicinfrared
farkımı vardı sanki windows phone işletim sistemini tablete koydular adınada rt dediler yediremediler.

Aslında ipad de öyle
sadece rt Windows 8 ile aynı arayuze sahip olduğu için insanlar bilgisayar gibi düşündüler.
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Çikizen 6 yıl
Windows 10
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