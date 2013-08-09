Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İddia : Yıl sonuna doğru Motorola Nexus piyasada olacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
542
1
20
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
İddia : Yıl sonuna doğru Motorola Nexus piyasada olacak

Google'ın Motorola firmasını 12.5 milyar dolara satın almasından bu yana gündemde olan bir iddia var ki o da Motorola Nexus modeli. Google'ın üretici ortaklarını küstürmemek adına Motorola'ya bir ayrıcalık tanımayacağı yeni bir Nexus ortaklığının olmayacağı daha önce gündeme gelmişti. 

Moto X ile birlikte önemli bir atılım yapan Motorola bununla birlikte Google'dan biraz daha fazla destek alabilir. Daha önce Moto X modeline ait bilgi ve görselleri internete sızdıran Taylor Wimberly, Motorola'nın yıl sonuna doğru bir Nexus akıllı telefonu piyasaya süreceğini ve bunun Moto X'den çok farklı olacağını iddia etti.

Sızıntı konusunda güvenilir kaynaklardan birisi olarak gösterilen Wimberly'nin iddiası bu bakımdan gerçeğe biraz yakın olarak değerlendiriliyor. Ancak Google'ın bugüne kadar ki tutumu, herhangi bir Motorola Nexus cihazına izin vermeyeceği kanısını uyandırıyor. Diğer taraftan LG'nin yeni Nexus cihazının bir tablet olacağı iddiası bunu destekler nitelikte. 

Moto X modelinin bir Google Edition versiyonunun geleceği düşünüldüğünde Motorola Nexus programına aynı dönemde iki cihaz birden sokmuş olacak. İddiaların ne kadar gerçek olduğunu ise Ekim-Kasım döneminde beklenen Android 5.0 lansmanı ile birlikte göreceğiz. 

http://www.androidauthority.com/rumor-motorola-nexus-smartphone-not-the-moto-x-254286/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Birileri motorolanın Türkiye ye gelmesi için öncülük yapmalı.İnsanların sesine kulak kabartmalı, daha ne zamana kadar bekliyecağiz!Yeter artık diyorum....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
damn2u 6 yıl
Motorola firması bu saatten sonra global pazara falan açılmaz. Google satın aldıktan sonra yapılanlara bakılınca mobil platformdan yavaş yavaş uzaklaştığı ayan beyan ortada. Kapatılan ülke ofisleri de cabası.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rock.Lee 6 yıl
Keşke Türkiyeden çekilmeseydi de gönül rahatlığı ile kullanabilseydik
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 6 yıl
bütün firmalar yılbaşına kadar yetişmeye çalışıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Motorola firması fevkalede sağlam ürün yapıyor.Ürünlerinin Türkiyeye gelmemesi çok üzücü...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
upower 6 yıl
Türkiye'den çekilmiş olması kötü oldu Motorolanın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 6 yıl
la herşey sonbaharda şu lansmanları yılın herayına yaysanıza :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
türkiye ye gelse keşke :(
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
@CAN@ 6 yıl
Motorola yapar bence. Ama ülkemiz için pek umudum kalmadı Türkiyeden çekildikten sonra.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Part Of The Nature 6 yıl
Motoroladan bu yil bisey beklemeyin arkadaslar :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
J.J.93 6 yıl
Bunu da Amerika'ya özel yapmasınlar bari çıkarsa
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stanislas Xavier 6 yıl
Motorola Moto X'i 600 dolardan satacak, S800 kullanan model kim bilir kaç para olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kızgınjapon 6 yıl
nexus 5 LG G2 temelli olacak boşuna beklemeyin motorolanın nexusunu :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bgryngn 6 yıl
Hele bi tanıtılsın da gerisi dert değil :)) @Emin83
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
542 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, motorola ve moto x
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2si1 "El Öpen, Harçlık Bekleyen" Teknoloji ve Oyun Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim