İddia : Yıl sonuna doğru Motorola Nexus piyasada olacak





Google'ın Motorola firmasını 12.5 milyar dolara satın almasından bu yana gündemde olan bir iddia var ki o da Motorola Nexus modeli. Google'ın üretici ortaklarını küstürmemek adına Motorola'ya bir ayrıcalık tanımayacağı yeni bir Nexus ortaklığının olmayacağı daha önce gündeme gelmişti.





Moto X ile birlikte önemli bir atılım yapan Motorola bununla birlikte Google'dan biraz daha fazla destek alabilir. Daha önce Moto X modeline ait bilgi ve görselleri internete sızdıran Taylor Wimberly, Motorola'nın yıl sonuna doğru bir Nexus akıllı telefonu piyasaya süreceğini ve bunun Moto X'den çok farklı olacağını iddia etti.





Sızıntı konusunda güvenilir kaynaklardan birisi olarak gösterilen Wimberly'nin iddiası bu bakımdan gerçeğe biraz yakın olarak değerlendiriliyor. Ancak Google'ın bugüne kadar ki tutumu, herhangi bir Motorola Nexus cihazına izin vermeyeceği kanısını uyandırıyor. Diğer taraftan LG'nin yeni Nexus cihazının bir tablet olacağı iddiası bunu destekler nitelikte.





Moto X modelinin bir Google Edition versiyonunun geleceği düşünüldüğünde Motorola Nexus programına aynı dönemde iki cihaz birden sokmuş olacak. İddiaların ne kadar gerçek olduğunu ise Ekim-Kasım döneminde beklenen Android 5.0 lansmanı ile birlikte göreceğiz.

http://www.androidauthority.com/rumor-motorola-nexus-smartphone-not-the-moto-x-254286/