İddia: GeForce RTX 5090 ve RTX 5080 çıkış takvimi değişti

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Tam Boyutta Gör NVIDIA'nın yeni nesil ekran kartları çok yakında geliyor ve her gün yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Bildiklerimize göre RTX 5000 serisinin tamamı 2025'in ilk çeyreğinde piyasaya çıkmış olacak. Ancak Nvidia, RTX 5090 ve 5080'in lansman takvimi özelinde sürpriz bir güncelleme yapmış olabilir.

İlk çıkan model RTX 5080 olabilir

GeForce RTX 50 serisi bildiğiniz gibi uzun süredir gündemde ve CES 2025 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Daha önce ise, bu tarihe bağlı olarak ilk olarak RTX 5090, hemen ardından ise RTX 5080 modelinin satışa çıkacağı paylaşılmıştı. Şimdi ise Nvidia'nın lansman takviminde küçük bir güncelleme yaptığı belirtiliyor. Birden fazla kaynağa göre, ilk satışa çıkacak model RTX 5090 değil RTX 5080 olacak.

Dolayısıyla CES'ten hemen sonra, Ocak ayının ortasında RTX 5080 modelinin satışa çıktığını görmemiz muhtemel. Öte yandan RTX 40 serisinde ilk satışa çıkan model RTX 4090 olmuştu. Ancak bu strateji, RTX 4090'ın neredeyse yok satmasından ve 4080'in geri planda kalmasından kaynaklanıyor olabilir. Dolayısıyla kısa bir süre de olsa Nvidia'nın en güçlü ekran kartı RTX 5080 olacak.

RTX 5060, 5070, 5080 ve 5090: Beklenen özellikler ve çıkış tarihi 1 ay önce eklendi

Kaçıranlar için GeForce RTX 50 serisinin beklenen özelliklerini sizlere daha önce aktarmıştık. Hemen aşağıdan detaylara ulaşabilirsiniz. Kısaca değinecek olursak, GDDR7 bellekler ve mimari yeniliklere ek olarak yapay zeka destekli grafik işleme teknolojilerinde önemli yenilikler sunması bekleniyor. Bununla birlikte en dikkat çeken özelliği, Nvidia'nın yeni Neural Rendering teknolojisi olabilir.

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