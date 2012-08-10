İddia : IBM, RIM'in işletme departmanını satın almakla ilgileniyor

Samsung ve RIM işbirliği iddialarından sonra bu kez de IBM'in RIM'in işletme departmanını satın almayı istediği şeklinde iddialar gündeme gelmeye başladı.





Konuya hakim 2 kaynağın Bloomberg'e verdiği bilgiye göre, IBM, BlackBerry cihazlarını desteklemek için kullanılan güvenli sunucu ağını yöneten bu bölümü satın almayı kendi içerisinde tartışmaya açtı.





Kaynaklara göre RIM'i veya bazı bölümlerini satın almayla ilgilenen herhangi bir firma yok. Kanadalı firma satış konusunda karar almak için BlackBerry 10 cihazlarının piyasaya çıkışını bekliyor. RIM bir süredir stratejik hamleler için danışmanlık şirketlerinden yardım alıyor.





RIM'in işletme departmanı BIS ve BES hizmeti, cihazdan cihaza şifreleme, ağ sıkıştırması gibi fonksiyonları yönetiyor. IBM eğer bu bölümü satın alırsa hizmetler kendi bünyesinde devam edecek.





Firmalardan şimdilik resmi bir doğrulama gelmedi ancak RIM'in farklı şekillerde satışı veya BB10 lisanslanması iddiaları sıklıkla gündemi meşgul ediyor.