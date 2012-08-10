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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İddia : IBM, RIM'in işletme departmanını satın almakla ilgileniyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung ve RIM işbirliği iddialarından sonra bu kez de IBM'in RIM'in işletme departmanını satın almayı istediği şeklinde iddialar gündeme gelmeye başladı.

Konuya hakim 2 kaynağın Bloomberg'e verdiği bilgiye göre, IBM, BlackBerry cihazlarını desteklemek için kullanılan güvenli sunucu ağını yöneten bu bölümü satın almayı kendi içerisinde tartışmaya açtı.

Kaynaklara göre RIM'i veya bazı bölümlerini satın almayla ilgilenen herhangi bir firma yok. Kanadalı firma satış konusunda karar almak için BlackBerry 10 cihazlarının piyasaya çıkışını bekliyor. RIM bir süredir stratejik hamleler için danışmanlık şirketlerinden yardım alıyor.

RIM'in işletme departmanı  BIS ve BES hizmeti, cihazdan cihaza şifreleme, ağ sıkıştırması gibi fonksiyonları yönetiyor. IBM eğer bu bölümü satın alırsa hizmetler kendi bünyesinde devam edecek.

Firmalardan şimdilik resmi bir doğrulama gelmedi ancak RIM'in farklı şekillerde satışı veya BB10 lisanslanması iddiaları sıklıkla gündemi meşgul ediyor.

http://www.bloomberg.com/news/2012-08-09/rim-said-to-draw-interest-from-ibm-over-enterprise-services-unit.html Yorum Yaz
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mgoker 6 yıl
BB10 gelince alırım diyordum. QNX'e çok güveniyorum ama operasyonları IBM'e devrederlerse kuruş vermem :)
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cartographer 6 yıl
Ben BlackBerry 10 piyasaya sürülmeden önce herhangi bir satışın olacağını hiç zannetmiyorum.
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Lepanto 6 yıl ekrem71
ekrem71

Konuya hakim 2 kaynağın Bloomberg'e verdiği bilgiye göre, IBM, BlackBerry cihazlarını desteklemek için kullanılan güvenli sunucu ağını yöneten bu bölümü satın almayı kendi içerisinde tartışmaya açtı.
RIM'in işletme departmanı  BIS ve BES hizmeti, cihazdan cihaza şifreleme, ağ sıkıştırması gibi fonksiyonları yönetiyor. IBM eğer bu bölümü satın alırsa hizmetler kendi bünyesinde devam edecek.

RIM eğer bu departmanını satarsa BlackBerry cihazların kendilerine has farklılığı, çekiciliği kalmaz ve BlackBerry'yi tercih eden insanların temel sebeplerinden biri ortadan kalkmış olur.
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yukuberk 6 yıl
Ama biliyorlar ki sony kadar iyi olamazlar.
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Example00 6 yıl yukuberk
yukuberk

Ama biliyorlar ki sony kadar iyi olamazlar.

Kim ne derse desin Apple!
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