İddia : IBM sunucu bölümü Lenovo'ya satılabilir





Şu anda PC pazarında lider HP'nin hemen arkasında yer alan ve bu yıl liderliği eline alması beklenen Çinli Lenovo, aslında 2004 yılından önce bu kadar iddialı bir yapıya sahip değildi.





2004 yılında hükümetin de onay verdiği satış ile IBM'in PC bölümü Lenovo'ya satılmış ve firma kısa süre sonra PC pazarında üçüncülüğe yükselmişti. Bu kez benzer bir iddia daha gündeme geldi.





Haber kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Lenovo bu kez IBM'in x86 sunucu bölümüne talip olmuş durumda. IDC rakamlarına göre geçen yıl IBM'in sunucu bölümü 35.8 milyar dolar değere sahipti ve tüm sunucu pazarı satışlarının yüzde 60'ını oluşturuyordu.





The Wall Street Journal, milyarlarca dolarlık meblağların anlaşma masasında olduğunu ancak tam meblağın bilinmediğini ifade ediyor. CRN ise IBM'in 5 veya 6 milyar dolarlık bir talebinin olduğunu belirtiyor.





IBM tarafından konu yalanlanmadı ancak yorum da yapılmıyor. Bununla birlikte firmanın düşük kar marjına sahip bölümlerini elden çıkarmak istediği de biliniyor. Eğer iddialar doğruysa sunucu pazarında dengeler kökten değişecek.





Lenovo da uzun süredir sunucu pazarında yer alıyor. Bu satın alma firmanın genişleme politikasına önemli bir destek olacak.





http://www.pcworld.com/article/2035739/ibm-may-sell-x86-server-business-to-lenovo-reports-say.html