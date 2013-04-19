İddia : IBM sunucu bölümü Lenovo'ya satılabilir

Haber Editörü
Şu anda PC pazarında lider HP'nin hemen arkasında yer alan ve bu yıl liderliği eline alması beklenen Çinli Lenovo, aslında 2004 yılından önce bu kadar iddialı bir yapıya sahip değildi.
2004 yılında hükümetin de onay verdiği satış ile IBM'in PC bölümü Lenovo'ya satılmış ve firma kısa süre sonra PC pazarında üçüncülüğe yükselmişti. Bu kez benzer bir iddia daha gündeme geldi.
Haber kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Lenovo bu kez IBM'in x86 sunucu bölümüne talip olmuş durumda. IDC rakamlarına göre geçen yıl IBM'in sunucu bölümü 35.8 milyar dolar değere sahipti ve tüm sunucu pazarı satışlarının yüzde 60'ını oluşturuyordu.
The Wall Street Journal, milyarlarca dolarlık meblağların anlaşma masasında olduğunu ancak tam meblağın bilinmediğini ifade ediyor. CRN ise IBM'in 5 veya 6 milyar dolarlık bir talebinin olduğunu belirtiyor.
IBM tarafından konu yalanlanmadı ancak yorum da yapılmıyor. Bununla birlikte firmanın düşük kar marjına sahip bölümlerini elden çıkarmak istediği de biliniyor. Eğer iddialar doğruysa sunucu pazarında dengeler kökten değişecek.
Lenovo da uzun süredir sunucu pazarında yer alıyor. Bu satın alma firmanın genişleme politikasına önemli bir destek olacak.
http://www.pcworld.com/article/2035739/ibm-may-sell-x86-server-business-to-lenovo-reports-say.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Diğer serverlar Lenovo nun artık.
Haberde konu olan sektör sunucu sektörü, kalitesiz mal yapma şansınız yoktur. PC bölümünü IBM den devralıp daha ileriye götüren bir şirket sunucu kısmında neler yapar kestirmek zor olmasa gerek. Bu arada sunucu sektörün pastasının büyük bir kısmı Çinlilerin eline mi geçecek? Evet öyle. Kalite ve fiyat değişmediği sürece paralarımızı ABD ye veya Çine vermişiz bir şey fark etmez. Onlar üretir biz tüketiriz.
iki markayıda kullanmış biri olarak asus lenovo kıyaslaması yapmıycam sonra çok taradlı gözükebilir ama forumda asus n55-56, lenovo y570-580 kullanıcı yorumlarına bakarsanız daha iyi olur. bir malın kalitesi öyle sadece satmakla anlaşılmaz 6ay kullanıp öyle fikir edininiz verdiğim asus lenovo modelleri arasındaki fiyat farkı 200-300tl ama içindeki hard diskinden anakartına asusun daha kaliteli olduğunu söylememe gerek varmı. asusun n serisinde kulladığı momentus serisi hddlerin fiyatı ortada hadi bunlar neyse diycem kullandıktan sonra anlaşılıyo aralarında fark tamam şonuçta laptop ikiside çok ısınıyor ama lenovo bi noktadan sonra kendinden geçiyor artık yaptığı ses falanda cabası.2000tllik laptop alan kimsenin 200-300tlden kıscağını düşünmüyorum türkiye şartlarına bakarsak alınan laptopun en az 2 sene idare etmeside bekleniyor haliyle uzun vadede hiçbir şekilde lenovoyu öenrmiyorum kim laptop alcak olsa artık asus hp gibi kendini kanıtlamış markaları öneriyorum lenovonun şatış rakamlarınada aldanmamak lazım şonuçta çin markası gümrükten dolayı yabancı markaların çin pazarında çinli firmalarla rekabet edemediği gerçek haliyle great china pazarına hakim olan satış rakamlarını üst seviyeye çıkarabiliyor.son sözüm olarak isterse dünyada en çok satan marka olsun bidaha lenovo markasının yanından geçmeyi bile düşünmem
Aynı geçenlerde karşılaştığım bir İngilizce öğretmeni var. Onun gibisiniz.
Adama en iyi notebook Lenovo dedim. Adam bana cevap olarak: "Olur mu, Asus. Çünkü ben görüyorum, mağazalarda Lenovo 500 lira. Asus'un notebookları ise 2000 lira. Demek ki Asus daha iyi" dedi.
Sonra zaten cevap vermedim...
Zira 14 yıldır bu sektördeyim. Yıllardır da Notebook satarım. Kime Lenovo sattıysam memnun kaldı. Gerek hoparlörleri, gerek kasa sağlamlığı ile çok iyi cihaz.
Zaten dünyada diğer markaların satışları düşerken onunki sürekli artıyor...
çünkü diğer firmalara göre fiyatını şişirmiyor tam uygun satıyor.