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İddia : iPad mini 2 için ekran tedariği Samsung'dan yapılacak

5 yıl
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : iPad mini 2 için ekran tedariği Samsung'dan yapılacak

Bir dönemin en büyük iki tedarik ortağı olan Apple ve Samsung'un yaşanan patent davaları nedeniyle birbirlerinden giderek uzaklaştıkları herkesin malumu. iOS cihazlarının batarya, ekran gibi bileşenlerini Samsung'dan tedarik etmekten vazgeçen Apple, A serisi işlemcileri de önümüzdeki yıllarda farklı firmalara ürettirmek istiyor.

Ancak Güney Kore medyasından gelen haberlere göre Apple'ın eli Samsung'a bir müddet daha mahkum olacak gibi. Apple, iPad modelleri için ekran tedariği yaptığı AU Optronics ve Sharp firmalarının kalite ve verimlilik konusunda problemler yaşaması nedeniyle Samsung'a yönelmiş durumda.

Samsung 2048 x 1536 çözünürlüğe sahip olan ve piksel yoğunluğu konusunda rekor kırması beklenen iPad mini 2 modeline ekran tedariğine başlayacak. Samsung daha dar bir ekran çerçevesine sahip olan 5. nesil iPad için de ekran paneli üretecek.

Apple ayrıca LG Display'i de tedarikçi listesine ekledi. LG Display iPad mini 2 için kısa süre sonra üretime başlayacak ve artırarak devam ettirecek. 5. nesil iPad ve iPad mini 2 modellerinin beklenen piyasaya çıkış tarihi ise sonbahar ayları.


http://www.phonearena.com/news/Apple-iPad-mini-2-LCD-displays-to-come-from-Samsung_id44032 Yorum Yaz
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mur@t_333 5 yıl en beğenilen carter
carter
iPad mini 2 oldukça fazla satılabilir.

Ben de öyle düşünüyorum. Apple fiyat politikasını hiç değiştirmedi. Mini 2'ye Retina ekran gelirse fiyat yine aynı olacak. Nasıl 3GS'ten sonra retina ekranlı iPhone 4'e geçilince fiyat değişmediyse Mini 2'ye geçince de aynı kalır.

Sadece benim etrafımda bile Mini 2'yi bekleyen bir sürü kişi var. iPhone 5 donanımları olsun zaten yeter. İşlemciyi daha da güçlendirir bataryayı aynı performansta tutar ve cihazı kalınlaştırmazsa esas Mini 2 ile rekor kırar Apple.
carteriPad mini 2 oldukça fazla satılabilir.Ben de öyle düşünüyorum. Apple fiyat politikasını hiç değiştirmedi. Mini...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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darkaura 5 yıl
tilkinin donup dolasip gelecegi yer kurkcu dukkanidir. dunyada bu hacimde ve kalitede parca tedarik edebilcek firma sayisi son derece sinirli
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DH Misafiri 5 yıl
herşey iyi güzelde ipad min zaten normal ipadin satışlarından yiyor isterse tüm dünyaya satsın...
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St. Dupont 5 yıl
tipiyle hiç oynamasalar da olur aslında retina gelsin yeter sadece
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Makaroncu 5 yıl
Beyler farkındaysanız Apple, Samsung dışında hiçbir firmadan istediği ürünü istediği kalitede alamıyor
Siz hala Samsung'u kötüleyin
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erkan0075 5 yıl
carter

iPad mini 2 oldukça fazla satılabilir.


Ipad mini tam ebat Ipad'in satışlarını ciddi anlamda baltaladı. Zaten çok iyi satıyor.
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Zenci Forvet 5 yıl
Retina mutlaka gelmeli.
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erkan0075 5 yıl
Ekran çözünürlüğünü 2*2 arttırırlarsa 326 ppi hassasiyete ulaşmış olacak. Bu da 7.85" ebatta ciddi bir maliyet unsuru olabilir. Ancak okuduğum bir analizde Apple'ın Iphone 5S'te çözünürlüğü yatayda ve düşeyde 2'nin karekökü (1.414) oranında arttırabileceği yazıyordu (toplampiksel sayısı 2 katına çıkıyor), bunun yükü GPU'ya biniyor ancak ekranın maliyeti ve ekranın güç tüketimi düşüyor. Her ne kadar Apple bugüne dek ekranda ölçekleme amaçlı olarak 2*2 boyut artışına çıkmış olsa da bu analizin de gözardı edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bence 1448*1080 de olası bir çözünürlük, 230 ppi ise çok ta kötü bir rakam değil.
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UyGaR___ 5 yıl
inceliğini kaybetmeden retina ekleyebilirler ise büyük başarı olur.
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bellair 5 yıl
ipad mini 2 retina ekran ile gelirse tadından yenmez :)
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Te Amo Querido 5 yıl
Ben ipad mini kullanıcısıyım eğer retina ekran olursa 2 version zaten 100%100 alırım.Çünkü cihaz çook ince hafif ve çok sağlam.
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Bamya Avcisi 5 yıl
Komsu(dusman) komsunun(dusmanin) kulune muhtac.
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orhanyıldız 5 yıl
Nedense apple cihazı canım çekiyor son zamanlarda.
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Mihrali Bey 5 yıl
Mini2 donanım olarak ipad 4 kadar olsun yeter. Batarya süresi de korunup, 8 mp led flaşlı kamera da koyarlarsa tadından yenmez :)
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enzomaresca 5 yıl
İpad mini aldığım en mükemmel cihaz şimdiye kadar. Mini 2 gelsin değiştiricem hemen ekran çözünürlüğü artarsa tam mükemmel olacak
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