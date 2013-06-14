İddia : iPad mini 2 için ekran tedariği Samsung'dan yapılacak





Bir dönemin en büyük iki tedarik ortağı olan Apple ve Samsung'un yaşanan patent davaları nedeniyle birbirlerinden giderek uzaklaştıkları herkesin malumu. iOS cihazlarının batarya, ekran gibi bileşenlerini Samsung'dan tedarik etmekten vazgeçen Apple, A serisi işlemcileri de önümüzdeki yıllarda farklı firmalara ürettirmek istiyor.





Ancak Güney Kore medyasından gelen haberlere göre Apple'ın eli Samsung'a bir müddet daha mahkum olacak gibi. Apple, iPad modelleri için ekran tedariği yaptığı AU Optronics ve Sharp firmalarının kalite ve verimlilik konusunda problemler yaşaması nedeniyle Samsung'a yönelmiş durumda.





Samsung 2048 x 1536 çözünürlüğe sahip olan ve piksel yoğunluğu konusunda rekor kırması beklenen iPad mini 2 modeline ekran tedariğine başlayacak. Samsung daha dar bir ekran çerçevesine sahip olan 5. nesil iPad için de ekran paneli üretecek.





Apple ayrıca LG Display'i de tedarikçi listesine ekledi. LG Display iPad mini 2 için kısa süre sonra üretime başlayacak ve artırarak devam ettirecek. 5. nesil iPad ve iPad mini 2 modellerinin beklenen piyasaya çıkış tarihi ise sonbahar ayları.





http://www.phonearena.com/news/Apple-iPad-mini-2-LCD-displays-to-come-from-Samsung_id44032