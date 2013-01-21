İddia : iPhone bu yıl 3 farklı model ile karşımıza çıkabilir





Apple'ın düşük fiyatlı bir iPhone mini modeli pazara sunacağı iddialarının bizzat firma tarafından yalanlanması sonrasında, bu kez iddiaların üst seviye gamına doğru yöneldiğini görüyoruz. Bu kez 3 farklı iPhone modeli iddiası gündeme taşındı.





İddiayı gündeme getiren China Times, tedarik zincirindeki firmalara yakınlığı ile biliniyor ve sıklıkla Apple ürünleri ile ilgili iddiaları gündeme getiriyor.





Gazetenin iddiası ise yıl sonuna kadar Apple'ın 3 farklı iPhone modeli pazara sunacağı yönünde. Haziran ayında farklı boyutlarda iPhone modeli lansmanı iddiasını okuyucularımız önceden hatırlayacaktır. Gazete bir nevi bu iddiayı da desteklemiş oluyor.





Bu yıl pazara sunulacak olan modeller iPhone 5S, iPhone Math ve bilinmeyen diğer bir model.





iPhone 5S modeli Cortex-A15 özellikleri taşıyan A7 işlemci, 128GB'a kadar kapasite, Power VR6 grafik birimi serisi, değişmeyen ekran boyutu gibi özelliklere sahip olacak. Modelin kamerası 8MP çözünürlüğünde ve iPhone 5'teki yüzde 40 daha ince ve düşük ışık koşullarında çekim yeteneği artırılmış sensörü üreten Largan Precision tarafından geliştiriliyor.





iPhone Math ise iPhone serisinde 4.8 inçlik bir ekran dedikodularına ev sahipliği yapan model olacak. Bu model adı ilk kez gündeme geliyor. Ekranın Sharp üretimi IGZO panel kullanacağı belirtilirken, 8MP çözünürlükteki kamerasını da yine Largan Precision geliştiriliyor. Gazete Largan Precision firmasının iPhone 5S ve iPhone Math modelleri için 8 milyon kamera lensi üretmeye başladığını dile getiriyor.





Son model ise 12MP çözünürlükte bir kameraya sahip olacak ve yıl sonunda pazara sunulacak. İlk iki modelin ekran ve kamera sensör bileşenleri Mart ayında üretime başlayacak ve Nisan sonunda model üretim bandına girecek. Foxconn siparişlerin yüzde 90'ını birleştiren firma olacak.





İddiaların öncekilerle benzeşiyor olması bir ortak noktaya doğru gittiğini gösteriyor. Ancak iPhone 5 üretiminin azaltılması, Apple'ın yaklaşık bir yıl içerisinde 3 farklı iPad modeli pazara sunması iddiaları körükleyen etkiler. Artık iddialarda bir yerine birden fazla versiyon üzerinde tartışılıyor. Ancak Apple'ın resmi lansmanına kadar iddiaların pek bir şey ifade etmediğini belirtmekte fayda var.

http://appleinsider.com/articles/13/01/20/rumor-apple-to-debut-48-iphone-math-device-alongside-next-gen-iphone-in-june