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İddia : iPhone bu yıl 3 farklı model ile karşımıza çıkabilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
861
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : iPhone bu yıl 3 farklı model ile karşımıza çıkabilir

Apple'ın düşük fiyatlı bir iPhone mini modeli pazara sunacağı iddialarının bizzat firma tarafından yalanlanması sonrasında, bu kez iddiaların üst seviye gamına doğru yöneldiğini görüyoruz. Bu kez 3 farklı iPhone modeli iddiası gündeme taşındı.

İddiayı gündeme getiren China Times, tedarik zincirindeki firmalara yakınlığı ile biliniyor ve sıklıkla Apple ürünleri ile ilgili iddiaları gündeme getiriyor. 

Gazetenin iddiası ise yıl sonuna kadar Apple'ın 3 farklı iPhone modeli pazara sunacağı yönünde. Haziran ayında farklı boyutlarda iPhone modeli lansmanı iddiasını okuyucularımız önceden hatırlayacaktır. Gazete bir nevi bu iddiayı da desteklemiş oluyor.

Bu yıl pazara sunulacak olan modeller iPhone 5S, iPhone Math ve bilinmeyen diğer bir model.

iPhone 5S modeli Cortex-A15 özellikleri taşıyan A7 işlemci, 128GB'a kadar kapasite, Power VR6 grafik birimi serisi, değişmeyen ekran boyutu gibi özelliklere sahip olacak. Modelin kamerası 8MP çözünürlüğünde ve iPhone 5'teki yüzde 40 daha ince ve düşük ışık koşullarında çekim yeteneği artırılmış sensörü üreten Largan Precision tarafından geliştiriliyor. 

iPhone Math ise iPhone serisinde 4.8 inçlik bir ekran dedikodularına ev sahipliği yapan model olacak. Bu model adı ilk kez gündeme geliyor. Ekranın Sharp üretimi IGZO panel kullanacağı belirtilirken, 8MP çözünürlükteki kamerasını da yine Largan Precision geliştiriliyor. Gazete Largan Precision firmasının iPhone 5S ve iPhone Math modelleri için 8 milyon kamera lensi üretmeye başladığını dile getiriyor.

Son model ise 12MP çözünürlükte bir kameraya sahip olacak ve yıl sonunda pazara sunulacak. İlk iki modelin ekran ve kamera sensör bileşenleri Mart ayında üretime başlayacak ve Nisan sonunda model üretim bandına girecek. Foxconn siparişlerin yüzde 90'ını birleştiren firma olacak. 

İddiaların öncekilerle benzeşiyor olması bir ortak noktaya doğru gittiğini gösteriyor. Ancak iPhone 5 üretiminin azaltılması, Apple'ın yaklaşık bir yıl içerisinde 3 farklı iPad modeli pazara sunması iddiaları körükleyen etkiler. Artık iddialarda bir yerine birden fazla versiyon üzerinde tartışılıyor. Ancak Apple'ın resmi lansmanına kadar iddiaların pek bir şey ifade etmediğini belirtmekte fayda var. 

http://appleinsider.com/articles/13/01/20/rumor-apple-to-debut-48-iphone-math-device-alongside-next-gen-iphone-in-june Yorum Yaz
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cellman406 6 yıl en beğenilen
Ben bu ekrem71i de.. Yapacagi haberi deee...

Yahu adamlar bas bas bagiriyor ucuz iphone yok baska iphone yok aynen devam diye.. Haala yaptigi habere bak ya. Zaten haberlerde de 10 paragraf yazi var, bir cumlelik bilgi yok.
Ben bu ekrem71i de.. Yapacagi haberi deee...Yahu adamlar bas bas bagiriyor ucuz iphone yok baska iphone yok aynen devam diye.. Haala yaptigi habere b...
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2 Yanıt Yanıtla +23
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Olur Öyle Şeyler 6 yıl cellman406
cellman406
Ben bu ekrem71i de.. Yapacagi haberi deee...

Yahu adamlar bas bas bagiriyor ucuz iphone yok baska iphone yok aynen devam diye.. Haala yaptigi habere bak ya. Zaten haberlerde de 10 paragraf yazi var, bir cumlelik bilgi yok.

Haberde ucuz iphone olacak demiyor ki zaten ?
cellman406Ben bu ekrem71i de.. Yapacagi haberi deee...Yahu adamlar bas bas bagiriyor ucuz iphone yok baska iphone yok aynen devam...
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ozs 6 yıl
Bu İddia değil "İddaa" olmuş bildigin bahis oyunu İddaa. Ah Ekrem71 Ahhh.
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*GameOver* 6 yıl
4.8 inç iPhone

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SystemApps 6 yıl
senede 1 cihaz devri artık bitti.devir artık yan gelip yatma sorunlara kılıf uydurma veya kılıf dağıtma devri değil. o kadar cihaz çıkıyor.yeni plaformlar yeni teknolojilerle geliyor. aradaki fark gitgide uçurumlaştıkca yanlış olan tabular birbir yıkılıyor.

bu biraz zorunlulukta olsa appleın bu tutumunu devam ettirmesi gerekir.yenilik yapması gerekir.artık sınırlamalarından triplerinden kurtulması gerekir.
rekabetci davransın olaya teknolojik yaklaşsın fonsiyonalite katsın evrenselliğe evet desin fiyat politikasına el atsın ben bile ayfon alıp kullanırım.neden olmasın?

ama çok şey istediğimin farkındayım biraz hayalsi oldu sanki yinede rekabet ortamı insana herşey yaptırabilir
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CoreXXX 6 yıl
ben inanabilirim çünkü eski ihtişamını kaybetti iphone.ios yıllardır aynı güncellensede çok küt. yeni lumia samsung felan derken şimdi birde xperia z çıkdı başına su geçirmezlik özelliği çok dikkat çekdi bu telefonun ayrıca çokda şık.iphoneyi zor bir gelecek bekliyor eskiden koşdurduğu atı koşduramaz. yine satar ama eski sayılar hayal
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fbkaya 6 yıl
hata yapar
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Cartoon 6 yıl
Yalan haber.
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Smile75 6 yıl
Bu habere inanmak o kadar zor ki, zira Apple'ın misyonunu okusak başta bu konu olur ve destekleyici nitelikte de olmaz. Bence bu iddaa çok saçma bir iddia.
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teramit 6 yıl
bilgehankalkan
Yazılım desteği konusunda şuan bile yetersiz kalıyorken yeni cihazlarla Apple nasıl baş edecek anlamıyorum. Daha önce tek modelle övünürken birden çok cihazla pazara girmesi şirketin kendi kendine çeliştiğini gösterecek. Eğer 3 farklı model olursa toplamda satış fiyatlarının artacağını düşünüyorum, ekran boyutundan dolayı iPhone almayan kişiler iPhonea yönelecektir. Uygulama konusunda ise gene sıkıntılar olacak gibi, Appleın bu işi yardımcı geliştirme uygulamaları ile halletmesi lazım. Öbür türlü ortada sadece karmaşa olur.

Kardeş sen yanlış gelmişsin yazılım desteğinde apple dan iyisi yokki , android cihazların forumu yan tarafta
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teramit 6 yıl
cellman406
Ben bu ekrem71i de.. Yapacagi haberi deee... Yahu adamlar bas bas bagiriyor ucuz iphone yok baska iphone yok aynen devam diye.. Haala yaptigi habere bak ya. Zaten haberlerde de 10 paragraf yazi var, bir cumlelik bilgi yok.

ekran siparişini %50 azaltan bir firma farklı özellikte bir ürün çıkartacak demektir.Ucuz iphone olmayabilir ama daha da pahalı iphone olabilir,ihtimal dahilinde, editörün suçu neymiş mantıklı bir haber yapıyor.Vaktiyle söylenti olan birçok haber doğru çıkmadı mı.Günümüzde askeri bilgiler devlet sırları saklı kalmıyor yılda 100 milyon satan cihaz mı gizli kalacak.
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yakmac 6 yıl
reklamın iyisi kötüsü olmaz. diyen oldumu bilmyiorum ama yazayım dedim .d
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-)KraL(- 6 yıl yakmac
yakmac

reklamın iyisi kötüsü olmaz. diyen oldumu bilmyiorum ama yazayım dedim .d


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12 Angry Men 6 yıl
Ekrem çukurca, Bi bitmedin.
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DH Misafiri 6 yıl
Degismeyen ekran boyutu özelliği çok dikkatimi çekti. Güzelse alabilirim:-)
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chnylmz88 6 yıl
3 farklı seçenek fikri çok saçma. apple kullanıcılara farklı seçenekler sunan bir şirket değil. bunca zamandır yaptıkları gibi bu sefer de 'malımız bu isteyen alır' stratejisinde ürün çıkaracaklardır.
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