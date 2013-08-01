Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İddia : Intel ve AMD yongaları NSA'nın arka kapısı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,1b
1
56
Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
İddia : Intel ve AMD yongaları NSA'nın arka kapısı

ABD'de bir süredir Apple, Google, Facebook gibi 9 internet devinin PRISM programı kapsamında sunucularını NSA, CIA gibi istihbarat birimlerinin erişimine açması ve kullanıcı verilerinin çekilmesine izin vermesi konusu tartışılıyor ve ardı ardına bu devlere davalar açılıyor. Ancak gündeme gelen yeni bir iddia PRISM kapsamını bir hayli genişleteceğe benziyor.

Silikon Vadisi'nin en saygı duyulan güvenlik uzmanlarından Steve Blank, Intel ve AMD yongalarında bilgisayarlara sızmayı sağlayacak arka kapılar varsa buna hiç de şaşırmayacağını dile getirdi. 

Geçen ay Lenovo'nun bilgisayarları hacklenme riski olduğu gerekçesiyle ABD, İngiltere, Avusturalya gibi ülkelerin çok gizli bilgisayar ağlarında yasaklanmaya başlamıştı. Geçen yılın Black Hat güvenlik konferansında da işlemcilerde yer alan arka kapıların tespit edilemeyecek nitelikte olduğu gündeme gelmişti. 

Blank, bir dönem NSA ile iş ortağı statüsünde çalıştı ve Forbes tarafından en etkili 30 teknoloji uzmanından birisi olarak gösteriliyor. Bu bakımdan iddialarının geçerli bir yönünün olduğu sanılıyor. Dünya üzerinde milyardan fazla bilgisayarda Intel ve AMD yongalarının kullanıldığı düşünüldüğünde bilgisayarına izinsiz erişim sağlanamayacak kimse yok gibi görünüyor.

PRISM skandalını ortaya çıkaran eski NSA ajanı Snowden'e 1 yıllığına sığınma hakkı veren Rusya'da, Putin'in yakın koruma ekibi tüm bilgisayarları bina dışına çıkardı ve sadece daktilo kullanımına izin veriliyor. Bundan 20 yıl öncesinin teknolojisi gibi algılansa da Rusya'nın bazı konularda şüphe duyduğu açık.

PRISM programının ne kadar derinlere indiği konusunda kimsenin kesin bir bilgisi yok. Ancak PRISM skandalının kendi paranoyasını oluşturduğu da çok açık. 

http://m.afr.com/p/technology/intel_chips_could_be_nsa_key_to_ymrhS1HS1633gCWKt5tFtI Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Nokia Specialist 6 yıl en beğenilen
Bu ne ki. Cpu yu geçtim arabaya benzin alırken, telefon açıkken, araba gps çalışırken hepimiz izleniyoruz.


simdi kimin sözü hatırlamıyorum ancak:


insanlar kendilerini izletmek için para ödüyorlar
Bu ne ki. Cpu yu geçtim arabaya benzin alırken, telefon açıkken, araba gps çalışırken hepimiz izleniyoruz.simdi kimin sözü hatırlamıyorum an...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cagataykoroglu 6 yıl
Hay lanet olsun.


Snowden le birlikte bu olayı ortaya çıkartan gazeteci bunların daha başlangıç olduğunu açıkladı. Bakalım daha neler göreceğiz. Acilen yerli işlemci üretilmesi ve devlet kurumlarında mecbur kullanılması lazım. Tüm devlet daireleri Windows kullanıyor. Bunun da önlenmesi şart.
Hay lanet olsun.Snowden le birlikte bu olayı ortaya çıkartan gazeteci bunların daha başlangıç olduğunu açıkladı. Bakalım daha neler göreceğiz. A...
Devamını Gör
5 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cidelee 6 yıl
Forever Via
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Illuminn 6 yıl
bizde ttnet olduğu sürece kimse bağlanıp veri falan çalamaz, haber bizi kapsamıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 6 yıl
Çin boşuna kendi işlemcilerini yapmak için kolları sıvamadı. Vardır bir bildikleri. İşlemcilerde bilinçli olarak açılmış gediklerin olmadığını söylemek çok zor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HumbiGumbi 6 yıl
Carmella
Varsa böyle teknolojin sızacan abi.

doğru dedin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
r4deon 6 yıl
Adettendir. Kim ne derse desin "via"
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hasan07-36 6 yıl
Biz güvendeyiz bence. Bizi izlemek biraz sıkar: Malum; upload hızları...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zordion 6 yıl
Yine Ekrem yine iddia
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacarslan 6 yıl
cagataykoroglu
Hay lanet olsun. Snowden le birlikte bu olayı ortaya çıkartan gazeteci bunların daha başlangıç olduğunu açıkladı. Bakalım daha neler göreceğiz. Acilen yerli işlemci üretilmesi ve devlet kurumlarında mecbur kullanılması lazım. Tüm devlet daireleri Windows kullanıyor. Bunun da önlenmesi şart.

Bizde paranoya yapmaya gerek yok. Devlet sırlarının hacklenmesine de gerek yok. Bizde her bilgi Amerika ve işbirlikçilerine aleni.
Amerika başkanının stratejik ortakları, eş başkanları direk başbakan seçiliyor bizim memleketimizde.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sdbz 6 yıl
Varsın izlesinler, kimseden korkumuz yok.. İzlemek istedikten sonra bilgisayara gerek yok, adamlar zaten 360 uyduyla her yerimizi bbg yaptılar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lido 6 yıl
Person of interest izleyen yorum yazıyor
şahsen beni izleyen varsa ttnetin upload hızına sağlam küfür ediyodur
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 6 yıl
Rusya daktilo tedbirinden sonra nasıl bir önlem alıcak merak ediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acbold 6 yıl
Aynı şeyi yıllar önce bir muhabbet esnasında söylediğimde inanmayanlar gülenler olmuştu.Hepsine post ettim haberi... İnanan doğru söylüyor olabilirsin diyenlere de gönderdim tabiki.
Bunun olabileceğine inanmayanlara laf etmek yersiz. Dediklerimizi de anlamayacaklar nasıl olsa.
En basitinden araştırın teknolojinin çıkışı neye dayanıyor. İlk olarak araştırmalar nerelerde yapılıyor. Bunları bilin yeterli, silikon vadisinin hangi gizli örgütler elinde olduğunu bilmenize bile gerek kalmıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 deoks +179 BlackLead +172 madmahmutd +146 theozy +139 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +111 celik44 +101 Murat.Ak +98
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1114 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Güvenlik, uygulama haber
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl VMware ile yeni nesil sanallaştırma ve bulut teknolojileri üzerine konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim