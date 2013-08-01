İddia : Intel ve AMD yongaları NSA'nın arka kapısı





ABD'de bir süredir Apple, Google, Facebook gibi 9 internet devinin PRISM programı kapsamında sunucularını NSA, CIA gibi istihbarat birimlerinin erişimine açması ve kullanıcı verilerinin çekilmesine izin vermesi konusu tartışılıyor ve ardı ardına bu devlere davalar açılıyor. Ancak gündeme gelen yeni bir iddia PRISM kapsamını bir hayli genişleteceğe benziyor.





Silikon Vadisi'nin en saygı duyulan güvenlik uzmanlarından Steve Blank, Intel ve AMD yongalarında bilgisayarlara sızmayı sağlayacak arka kapılar varsa buna hiç de şaşırmayacağını dile getirdi.





Geçen ay Lenovo'nun bilgisayarları hacklenme riski olduğu gerekçesiyle ABD, İngiltere, Avusturalya gibi ülkelerin çok gizli bilgisayar ağlarında yasaklanmaya başlamıştı. Geçen yılın Black Hat güvenlik konferansında da işlemcilerde yer alan arka kapıların tespit edilemeyecek nitelikte olduğu gündeme gelmişti.





Blank, bir dönem NSA ile iş ortağı statüsünde çalıştı ve Forbes tarafından en etkili 30 teknoloji uzmanından birisi olarak gösteriliyor. Bu bakımdan iddialarının geçerli bir yönünün olduğu sanılıyor. Dünya üzerinde milyardan fazla bilgisayarda Intel ve AMD yongalarının kullanıldığı düşünüldüğünde bilgisayarına izinsiz erişim sağlanamayacak kimse yok gibi görünüyor.





PRISM skandalını ortaya çıkaran eski NSA ajanı Snowden'e 1 yıllığına sığınma hakkı veren Rusya'da, Putin'in yakın koruma ekibi tüm bilgisayarları bina dışına çıkardı ve sadece daktilo kullanımına izin veriliyor. Bundan 20 yıl öncesinin teknolojisi gibi algılansa da Rusya'nın bazı konularda şüphe duyduğu açık.





PRISM programının ne kadar derinlere indiği konusunda kimsenin kesin bir bilgisi yok. Ancak PRISM skandalının kendi paranoyasını oluşturduğu da çok açık.

http://m.afr.com/p/technology/intel_chips_could_be_nsa_key_to_ymrhS1HS1633gCWKt5tFtI