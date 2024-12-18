İddia: Samsung Galaxy S25 Slim doğrulandı!

Samsung Galaxy S25 Slim ortaya çıktı
Samsung’un amiral gemisi S serisine yeni bir üye ekleyeceği söylentileri giderek güçleniyor. Kaçıranlar için Galaxy S25 Slim'in, 6.66 inçlik ekran boyutu ve tasarımıyla S25 Plus’a benzer bir yapıda tanıtılacağı iddia edilmişti. En dikkat çeken özelliği ise ince ve hafif yapısı olacak. Son olarak bu model, Samsung'a ait pazarlama görüntülerinde de keşfedildi.
Peki Galaxy S25 Slim neler sunacak?
Galaxy S25 Slim ile ilgili detaylar henüz sınırlı, ancak Slim etiketi, mevcut Galaxy amiral gemilerinden belirgin şekilde daha ince olacağını ve bunun da bazı kırpılmış özellikler gerektirebileceğini gösteriyor. Yakın tarihte telefonun 1/1.56” büyüklüğünde ve 200 MP çözünürlüklü yeni ISOCELL HP5 sensörle tanıtılacağı paylaşıldı.
Bu kameraya ise, 50 MP 1/2.76" ISOCELL JN5 ultra geniş açı sensör ve yine aynı sensörü içeren 3.5x yakınlaştırma yapabilen periskop telefoto kameranın eşlik edecek. Samsung Galaxy S25 Slim modelinin ABD’de SM-S937U seri numarasıyla satılacağı gündeme gelmişti. Global model ise SM-S937B/DS seri numarasıyla çıkacak. Dolayısıyla sınırlı sayıda bir model olacağı için her pazarda bulmak mümkün olmayabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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