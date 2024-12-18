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    İddia: Samsung Galaxy S25 Slim doğrulandı!

    iPhone 17 Slim iddialarının ardından Samsung'un da rakip bir model tanıtması bekleniyor. Uzun süredir söylentilere konu olan "Galaxy S25 Slim" pazarlama görüntülerinde ortaya çıktı.
    İddia: Samsung Galaxy S25 Slim resmen doğrulandı Tam Boyutta Gör
    Samsung, önümüzdeki haftalarda merakla beklenen Galaxy S25 modellerini duyurmaya hazırlanıyor. Ancak bu yıl Galaxy S25 ailesine ince gövdeli bir model daha ekleneceği gündemde. Şimdi iPhone 17 Slim söylentilerine yanıt olacak bu model, Samsung'a ait pazarlama görüntülerinde ortaya çıktı. 

    Samsung Galaxy S25 Slim ortaya çıktı

    Samsung’un amiral gemisi S serisine yeni bir üye ekleyeceği söylentileri giderek güçleniyor. Kaçıranlar için Galaxy S25 Slim'in, 6.66 inçlik ekran boyutu ve tasarımıyla S25 Plus’a benzer bir yapıda tanıtılacağı iddia edilmişti. En dikkat çeken özelliği ise ince ve hafif yapısı olacak. Son olarak bu model, Samsung'a ait pazarlama görüntülerinde de keşfedildi.

    İddia: Samsung Galaxy S25 Slim resmen doğrulandı Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan fotoğrafa baktığımızda, Samsung'un bir sonraki lansman etkinliği için 22 Ocak 2025 tarihine işaret edildiğini görüyoruz ve sıralanmış dört farklı telefon bulunuyor. Bunlar arasından üçünün Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra olduğunu zaten biliyoruz. Dördüncü model ise, kuvvetle muhtemel Galaxy S25 Slim veya SE sürümü olarak karşımıza çıkacak. 

    Peki Galaxy S25 Slim neler sunacak?

    Galaxy S25 Slim ile ilgili detaylar henüz sınırlı, ancak Slim etiketi, mevcut Galaxy amiral gemilerinden belirgin şekilde daha ince olacağını ve bunun da bazı kırpılmış özellikler gerektirebileceğini gösteriyor. Yakın tarihte telefonun 1/1.56” büyüklüğünde ve 200 MP çözünürlüklü yeni ISOCELL HP5 sensörle tanıtılacağı paylaşıldı.

    Bu kameraya ise, 50 MP 1/2.76" ISOCELL JN5 ultra geniş açı sensör ve yine aynı sensörü içeren 3.5x yakınlaştırma yapabilen periskop telefoto kameranın eşlik edecek. Samsung Galaxy S25 Slim modelinin ABD’de SM-S937U seri numarasıyla satılacağı gündeme gelmişti. Global model ise SM-S937B/DS seri numarasıyla çıkacak. Dolayısıyla sınırlı sayıda bir model olacağı için her pazarda bulmak mümkün olmayabilir. 

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    Kayrabey 3 saat önce

    Güzel olmuş...

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    3301 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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    Samsung Galaxy S25 Slim, Teknoloji Haberleri ve Mobil Teknolojiler
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    haier marka yorumları puro kafa yapar mı 90 gün dolmadan hat taşıma cezası amuda kalkmanın faydaları endüstri mühendisliği okunur mu

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