IDEF'23 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın yeni tarihi belli oldu

IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, IDEF'21’de olduğu gibi bu sene de yeni ürün lansmanları yapılacak. Yerli sanayi şirketleriyle yabancı yatırımcılar ve tedarikçiler buluşacak. IDEF'21'e 53 ülkeden 1.238 katılımcı firma ve 94 ülkeden 68.795 ziyaretçi katılmıştı.
IDEF'23, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Fuara katılmak için savunma sanayi sektörüyle doğrudan veya dolaylı olarak profesyonel bir bağlantının olması gerekiyor. idef.com.tr adresinden ziyaretçi ön talep formu doldurabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez