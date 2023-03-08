IDEF'23 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın yeni tarihi belli oldu

Tam Boyutta Gör Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen, yerli ve yabancı pek çok savunma sanayi teknolojisine ev sahipliği yapan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'23 bu sene 25-28 Temmuz 2023 tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

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IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, IDEF'21’de olduğu gibi bu sene de yeni ürün lansmanları yapılacak. Yerli sanayi şirketleriyle yabancı yatırımcılar ve tedarikçiler buluşacak. IDEF'21'e 53 ülkeden 1.238 katılımcı firma ve 94 ülkeden 68.795 ziyaretçi katılmıştı.

IDEF'23, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Fuara katılmak için savunma sanayi sektörüyle doğrudan veya dolaylı olarak profesyonel bir bağlantının olması gerekiyor. idef.com.tr adresinden ziyaretçi ön talep formu doldurabilirsiniz.

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