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    Anlık Bildirim

    IDEF'23 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın yeni tarihi belli oldu

    Mayıs ayında düzenlenmesi planlanan ancak seçim nedeniyle ertelenen IDEF'23 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, 25-28 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.    
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    IDEF'23'ün yeni tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen, yerli ve yabancı pek çok savunma sanayi teknolojisine ev sahipliği yapan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'23 bu sene 25-28 Temmuz 2023 tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

    IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, IDEF'21’de olduğu gibi bu sene de yeni ürün lansmanları yapılacak. Yerli sanayi şirketleriyle yabancı yatırımcılar ve tedarikçiler buluşacak. IDEF'21'e 53 ülkeden 1.238 katılımcı firma ve 94 ülkeden 68.795 ziyaretçi katılmıştı.

    IDEF'23, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Fuara katılmak için savunma sanayi sektörüyle doğrudan veya dolaylı olarak profesyonel bir bağlantının olması gerekiyor. idef.com.tr adresinden ziyaretçi ön talep formu doldurabilirsiniz.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    CoreXXX 4 saat önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 1 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 1 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 1 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 1 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 2 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 5 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 5 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 6 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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