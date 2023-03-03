Deprem nedeniyle Milli Muharip Uçak'ın hangardan çıkış töreni ertelendi

Tam Boyutta Gör TUSAŞ tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk yerli beşinci nesil özelliklere sahip savaş uçağı Milli Muharip Uçak'ın 18 Mart 2023 tarihinde hangardan çıkış töreni yapılacaktı. Deprem nedeniyle bu tören ertelendi.

Hangardan çıkış töreni ertelendi ancak geliştirme çalışmalarında herhangi bir aksaklık bulunmuyor. Hangardan çıkış töreninin yakın zamanda yapılması ve ilk uçuşun 2023 sonunda yapılması planlanıyor.

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Milli Muharip Uçak, beşinci nesil savaş uçaklarında bulunan teknolojilere ve özelliklere sahip olacak. Hava-hava ve hava-yer hedeflerine stratejik taarruz imkanı sağlayacak. Güvenli veri paylaşımına ve akıllı mühimmatların kullanımı için tamamen yerli altyapıya sahip olacak.

2028'de yerli motorla seri üretime geçecek

Uçağın prototip versiyonlarında ABD üretimi General Electric F-110 motoru kullanılacak. İlk aşamada 2026 sonuna kadar 3 adet Blok 0 prototipi üretilecek. 2028 yılında seri üretime geçilecek ve yerli motordan güç alacak.

Milli Muharip Uçak Özellikleri

Milli Muharip Uçak ile yüksek performanslı radar, elektronik harp, elektro-optik, haberleşme, seyrüsefer ve tanımlama kabiliyeti,

Yüksek/süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve isabetli ateşleme,

Otomatik hedef tanıma ve algılama, çoklu veri füzyonu ve yapay zeka yetenekleri ile artırılmış muharebe gücü elde edilecek.

MMU Teknik Özellikleri

Kanat Açıklığı: 14 m (46 ft)

Uzunluk: 21 m (69 ft)

Yükseklik: 6 m (20 ft)

İtki: 2 x 29.000 lb

Azami Hız: 1,8 Mach (40.000 ft)

Servis Tavanı: 55.000 ft

Pozitif / Negatif G Limiti: +9g / -3,5

MMU Sistem Özellikleri

Yüksek Durumsal Farkındalık

Optimize Edilmiş Pilot İş Yükü

Muharebe Hasar Tespiti

Yeni Nesil Görev Sistemleri

Diğer Unsurlarla Müşterek Çalışılabilirlik

Düşük Görünürlük ve Kızılötesi İz

Sensör ve Veri Füzyonu Destekli Atış Kontrol Sistemi ile Hassas Vuruş

Kısa Dönüş Süresi

Kolay Bakım

Sürdürülebilir Yaşam Döngüsü Desteği

Uygun Maliyetli Yaşam Döngüsü Desteği

Dahili Silah Yuvası

Supercruise Kabiliyeti

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