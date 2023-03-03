Deprem nedeniyle Milli Muharip Uçak'ın hangardan çıkış töreni ertelendi

- 2028'de yerli motorla seri üretime geçecek
- Milli Muharip Uçak Özellikleri
- MMU Teknik Özellikleri
- MMU Sistem Özellikleri
- Yorumlar
Hangardan çıkış töreni ertelendi ancak geliştirme çalışmalarında herhangi bir aksaklık bulunmuyor. Hangardan çıkış töreninin yakın zamanda yapılması ve ilk uçuşun 2023 sonunda yapılması planlanıyor.
Milli Muharip Uçak, beşinci nesil savaş uçaklarında bulunan teknolojilere ve özelliklere sahip olacak. Hava-hava ve hava-yer hedeflerine stratejik taarruz imkanı sağlayacak. Güvenli veri paylaşımına ve akıllı mühimmatların kullanımı için tamamen yerli altyapıya sahip olacak.
2028'de yerli motorla seri üretime geçecek
Uçağın prototip versiyonlarında ABD üretimi General Electric F-110 motoru kullanılacak. İlk aşamada 2026 sonuna kadar 3 adet Blok 0 prototipi üretilecek. 2028 yılında seri üretime geçilecek ve yerli motordan güç alacak.
Milli Muharip Uçak Özellikleri
- Milli Muharip Uçak ile yüksek performanslı radar, elektronik harp, elektro-optik, haberleşme, seyrüsefer ve tanımlama kabiliyeti,
- Yüksek/süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve isabetli ateşleme,
- Otomatik hedef tanıma ve algılama, çoklu veri füzyonu ve yapay zeka yetenekleri ile artırılmış muharebe gücü elde edilecek.
MMU Teknik Özellikleri
- Kanat Açıklığı: 14 m (46 ft)
- Uzunluk: 21 m (69 ft)
- Yükseklik: 6 m (20 ft)
- İtki: 2 x 29.000 lb
- Azami Hız: 1,8 Mach (40.000 ft)
- Servis Tavanı: 55.000 ft
- Pozitif / Negatif G Limiti: +9g / -3,5
MMU Sistem Özellikleri
- Yüksek Durumsal Farkındalık
- Optimize Edilmiş Pilot İş Yükü
- Muharebe Hasar Tespiti
- Yeni Nesil Görev Sistemleri
- Diğer Unsurlarla Müşterek Çalışılabilirlik
- Düşük Görünürlük ve Kızılötesi İz
- Sensör ve Veri Füzyonu Destekli Atış Kontrol Sistemi ile Hassas Vuruş
- Kısa Dönüş Süresi
- Kolay Bakım
- Sürdürülebilir Yaşam Döngüsü Desteği
- Uygun Maliyetli Yaşam Döngüsü Desteği
- Dahili Silah Yuvası
- Supercruise Kabiliyeti
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez