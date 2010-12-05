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iFan: iPhone'u rüzgar enerjisiyle şarj edin

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
15,7b
1
36
iPhone
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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iFan: iPhone'u rüzgar enerjisiyle şarj edin
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Apple iPhone için şimdiye kadar çok sayıda değişik şarj cihazı piyasa sürüldü ancak böylesi muhtemelen ilk defa gündeme geliyor. iFan isimli yeni şarj cihazı ile iPhone, rüzgar enerjisinden faydalanılarak şarj edilebiliyor. Üst kısma yerleştirilen fan sayesinde iPhone, 6 saatte şarj edilebilirken, yaprak tasarımı iyileştirilmiş yeni revizyon fan ile şarj süresinin daha da kısaltılması planlanıyor.

6 saatlik şarj süresi uzun gibi görünse de bisiklet ile çıkılacak tam günlük bir "outdoor" aktivitesinde iFan, şarj sorunu nedeniyle iletişiminizin kesilmesini önleyen yardımcınız olabilir.

iFan: iPhone'u rüzgar enerjisiyle şarj edin
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furky86 8 yıl
iNen :)))
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lovegod 8 yıl
peki rüzgarsız havada ne yapılacak...:)
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ßekir 8 yıl

lovegod

peki rüzgarsız havada ne yapılacak...:)


iki porsiyon kuru fasülye yeyip arkaya bağlayacaksın olup bitecek
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devrimdoga 8 yıl
illa alanı olur, çok ta işine yarar :)
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SupermanPrime 8 yıl
geri beslemeylede fan döndürülebiliyomuymuş bunu alanlara bi + sı olsun :D
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murdocklawless 8 yıl
normalde maliyeti 10 dolarsa aypon için üretildiğinden 100 dolara alırsınız.
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Rusty 8 yıl
yakında bu da çıkar

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webislander 8 yıl

murdocklawless
normalde maliyeti 10 dolarsa aypon için üretildiğinden 100 dolara alırsınız.

Dalga geçecegine iphone yazmayı öğren apaçi
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xense 9 yıl
o kullardan mühendis mezun ederken araya birde mal kaynayıp bunu üretmiş. aslında şöyle bu ürünü bir mal düşünmüş, bir mal finanse etmiş, diğeride cokta s...de diyip ben paramı alır yaparım demiş... Yakında Idildo cıkarsa şaşırmamak lazım.
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bunalmis 9 yıl
Dagcilarin, avcilarin isine yarayabilir.
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umutarslan.com 9 yıl
iphone fanboları için özel üretimmiş :D ben almaya gittim bana vermediler egom kuvvetli değil sen bunu döndüremezsin dedi adam:(

bu arada dönerin yanında yeni bir cihaz çıkacakmış. İRun
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OverClocK1ng 9 yıl
Valla i (ay) ile ilgili ne varsa çıkartıyorlar.
iPad
iAd
iPhone
iON
iTouch
iFan
Yakında enteresan isimler gelir
iPen
iZen
iSun
iNur
iTaç
iLa
iKut
iBars
iLoveYou
iYapmaNoolur
iBenYanlışAnladım
iRılıkÇokZor :)))
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WinteR 9 yıl
FAn olarak kullanılabilir, kafaya doğru serin serin
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Luc4sHood 9 yıl

OverClocKing

Valla i (ay) ile ilgili ne varsa çıkartıyorlar.

iPad
iAd
iPhone
iON
iTouch
iFan

Yakında enteresan isimler gelir

iPen
iZen
iSun
iNur
iTaç
iLa
iKut
iBars
iLoveYou
iYapmaNoolur
iBenYanlışAnladım
iRılıkÇokZor :)))





Mesela evdesin elektrikler kesik ve rüzgar yok, kendin üfürerek şarj edebilme şansın olur



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Canzz 9 yıl

OverClocKing
Valla i (ay) ile ilgili ne varsa çıkartıyorlar.
iPad
iAd
iPhone
iON
iTouch
iFan
Yakında enteresan isimler gelir
iPen
iZen
iSun
iNur
iTaç
iLa
iKut
iBars
iLoveYou
iYapmaNoolur
iBenYanlışAnladım
iRılıkÇokZor :)))

Yerdeyim
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theyapici 9 yıl
adamlar ot olsun da ifon için olsun diye tasarımlar yapıyor
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Doritozz 9 yıl
bu aparat takılıyken telefonla konuştuğumu hayal bile edemiyorum
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Canka1 9 yıl
Abartmislar
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