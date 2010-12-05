iFan: iPhone'u rüzgar enerjisiyle şarj edin

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Apple iPhone için şimdiye kadar çok sayıda değişik şarj cihazı piyasa sürüldü ancak böylesi muhtemelen ilk defa gündeme geliyor. iFan isimli yeni şarj cihazı ile iPhone, rüzgar enerjisinden faydalanılarak şarj edilebiliyor. Üst kısma yerleştirilen fan sayesinde iPhone, 6 saatte şarj edilebilirken, yaprak tasarımı iyileştirilmiş yeni revizyon fan ile şarj süresinin daha da kısaltılması planlanıyor.
6 saatlik şarj süresi uzun gibi görünse de bisiklet ile çıkılacak tam günlük bir "outdoor" aktivitesinde iFan, şarj sorunu nedeniyle iletişiminizin kesilmesini önleyen yardımcınız olabilir.
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iki porsiyon kuru fasülye yeyip arkaya bağlayacaksın olup bitecek
Dalga geçecegine iphone yazmayı öğren apaçi
bu arada dönerin yanında yeni bir cihaz çıkacakmış. İRun
iPad
iAd
iPhone
iON
iTouch
iFan
Yakında enteresan isimler gelir
iPen
iZen
iSun
iNur
iTaç
iLa
iKut
iBars
iLoveYou
iYapmaNoolur
iBenYanlışAnladım
iRılıkÇokZor :)))
Mesela evdesin elektrikler kesik ve rüzgar yok, kendin üfürerek şarj edebilme şansın olur
Yerdeyim