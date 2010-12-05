iFan: iPhone'u rüzgar enerjisiyle şarj edin

Apple iPhone için şimdiye kadar çok sayıda değişik şarj cihazı piyasa sürüldü ancak böylesi muhtemelen ilk defa gündeme geliyor. iFan isimli yeni şarj cihazı ile iPhone, rüzgar enerjisinden faydalanılarak şarj edilebiliyor. Üst kısma yerleştirilen fan sayesinde iPhone, 6 saatte şarj edilebilirken, yaprak tasarımı iyileştirilmiş yeni revizyon fan ile şarj süresinin daha da kısaltılması planlanıyor.

6 saatlik şarj süresi uzun gibi görünse de bisiklet ile çıkılacak tam günlük bir "outdoor" aktivitesinde iFan, şarj sorunu nedeniyle iletişiminizin kesilmesini önleyen yardımcınız olabilir.