İflas eden FTX'e yatırım yapan Singapurlu şirketten yaptırım kararı!

Forbes’e göre Temasek, 7 milyon hisse ile FTX’teki ikinci en büyük dış yatırımcıydı. Şirket, borsanın iflasının ardından yatırım ile ilgili incelemelere başladı.
Konu ile ilgili yapılan açıklamada, Kasım 2022’deki iflastan kısa bir süre sonra başlatılan FTX incelemesinde 275 milyon dolarlık kayıp belirlendi. İncelemede, şirket içerisinde suistimal olmadığı kaydedildi. Yatırım ekibi ve üst yönetiminin yatırımdaki sorumluluğu üstlendiği aktarıldı. Yatırım sürecinde yer alan personelin ücretlerinde kesintiye gidileceği ifade edildi.
Şirketin yeni inovasyona yatırım yapmaya devam etmesinin hayati önem taşıdığı belirtildi. FTX yatırımı, Temasek’in 293 milyar doları aşan portföy değerinin sadece yüzde 0,09’unu oluşturuyordu. Şirket, yatırım öncesinde FTX‘te kapsamlı tespit süreci yürüttüğünü vurguladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)