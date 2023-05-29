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    İflas eden FTX'e yatırım yapan Singapurlu şirketten yaptırım kararı!

    Geçen sene iflas eden kripto para borsası FTX ve FTX US'e iflastan önce yatırım yapan Singapur merkezli yatırım şirketi Temasek, FTX'e yatırım kararı alan yöneticileri cezalandırmaya başladı.
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    İflas eden FTX'e yatırım yapan Singapurlu şirketten yeni hamle! Tam Boyutta Gör
    Singapur merkezli yatırım şirketi Temasek, FTX ve FTX US’e 275 milyon dolar değerinde yatırım yapmış ve Sam Bankman-Fried’ın şirketi iflas ettirmesinin ardından tüm yatırımlarını sıfıra indirmişti. FTX International’dan yüzde 1 ve FTX U.S’den yüzde 1,5 hisse almıştı. Temasek, FTX yatırımından sorumlu yöneticilerin ücretlerinde kesintiye gitti.

    Forbes’e göre Temasek, 7 milyon hisse ile FTX’teki ikinci en büyük dış yatırımcıydı. Şirket, borsanın iflasının ardından yatırım ile ilgili incelemelere başladı.

    Konu ile ilgili yapılan açıklamada, Kasım 2022’deki iflastan kısa bir süre sonra başlatılan FTX incelemesinde 275 milyon dolarlık kayıp belirlendi. İncelemede, şirket içerisinde suistimal olmadığı kaydedildi. Yatırım ekibi ve üst yönetiminin yatırımdaki sorumluluğu üstlendiği aktarıldı. Yatırım sürecinde yer alan personelin ücretlerinde kesintiye gidileceği ifade edildi.

    Şirketin yeni inovasyona yatırım yapmaya devam etmesinin hayati önem taşıdığı belirtildi. FTX yatırımı, Temasek’in 293 milyar doları aşan portföy değerinin sadece yüzde 0,09’unu oluşturuyordu. Şirket, yatırım öncesinde FTX‘te kapsamlı tespit süreci yürüttüğünü vurguladı.

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