Tam Boyutta Gör Kripto para borsaları son dönemde yaptıkları çalışmalar ile sık sık gündeme gelmeye başladı. Özellikle kripto borsaları sınır ötesi işlemlerini bir adım öteye taşımak için farklı ülkelerden lisanslar alamaya çalışıyor. Son olarak bir lisans alma haberi de Binance’ten geldi.

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Binance, Taylandlı girişim Gulf ile iş birliği yaparak Tayland Maliye Bakanlığı'ndan dijital varlık lisansı aldığını duyurdu, ülkeye katma değer sağlayacağı yönünde aktarıldı. Binance, blog üzerinden yayımladığı gönderide, Binance’in dijital varlık tecrübesi ile Gulf’un yerel endüstri bilgisinin birleştiğini aktardı. Binance, Taylandlı kullanıcılara en iyi değeri sunmayı amaçladıklarının altını çizdi.

Binance konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

"Ortak girişimimiz Gulf Binance’e Tayland Maliye Bakanlığı tarafından dijital varlık operatör lisansları verildi. Bu, kripto ve Web3’ü dünyaya getirme kararlılığımıza dayanarak daha da fazla insan için dijital varlıklara erişim sağlıyor”

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Binance, Tayland’da dijital varlık lisansı aldığını duyurdu