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    Anlık Bildirim

    Binance, Tayland’da dijital varlık lisansı aldığını duyurdu

    Binance ve Gulf ortaklığındaki Gulf Binance, Tayland Maliye Bakanlığı’ndan dijital varlık operatörü lisansı aldı. Gulf Binance kripto para borsası bu sene Tayland’da faaliyete geçecek.
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    Binance, Tayland’da dijital varlık lisansı aldığını duyurdu Tam Boyutta Gör
    Kripto para borsaları son dönemde yaptıkları çalışmalar ile sık sık gündeme gelmeye başladı. Özellikle kripto borsaları sınır ötesi işlemlerini bir adım öteye taşımak için farklı ülkelerden lisanslar alamaya çalışıyor. Son olarak bir lisans alma haberi de Binance’ten geldi. 

    Binance, Taylandlı girişim Gulf ile iş birliği yaparak Tayland Maliye Bakanlığı'ndan dijital varlık lisansı aldığını duyurdu, ülkeye katma değer sağlayacağı yönünde aktarıldı. Binance, blog üzerinden yayımladığı gönderide, Binance’in dijital varlık tecrübesi ile Gulf’un yerel endüstri bilgisinin birleştiğini aktardı. Binance, Taylandlı kullanıcılara en iyi değeri sunmayı amaçladıklarının altını çizdi.

    Binance konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

    "Ortak girişimimiz Gulf Binance’e Tayland Maliye Bakanlığı tarafından dijital varlık operatör lisansları verildi. Bu, kripto ve Web3’ü dünyaya getirme kararlılığımıza dayanarak daha da fazla insan için dijital varlıklara erişim sağlıyor”

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