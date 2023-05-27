Binance, Tayland’da dijital varlık lisansı aldığını duyurdu

Binance, Taylandlı girişim Gulf ile iş birliği yaparak Tayland Maliye Bakanlığı'ndan dijital varlık lisansı aldığını duyurdu, ülkeye katma değer sağlayacağı yönünde aktarıldı. Binance, blog üzerinden yayımladığı gönderide, Binance’in dijital varlık tecrübesi ile Gulf’un yerel endüstri bilgisinin birleştiğini aktardı. Binance, Taylandlı kullanıcılara en iyi değeri sunmayı amaçladıklarının altını çizdi.
Binance konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:
"Ortak girişimimiz Gulf Binance’e Tayland Maliye Bakanlığı tarafından dijital varlık operatör lisansları verildi. Bu, kripto ve Web3’ü dünyaya getirme kararlılığımıza dayanarak daha da fazla insan için dijital varlıklara erişim sağlıyor”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)