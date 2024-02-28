Türkiye'nin ikinci nükleer güç santralini Rosatom inşa edecek

Tam Boyutta Gör Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Ankara’nın Türkiye'deki ikinci nükleer güç santralinin inşasını Rosatom'a emanet etmeye karar verdiğini duyurdu. Akkuyu Nükleer Güç Santrali de Rosatom tarafından inşa ediliyordu. Akkuyu NGS’nin 1. ünite inşaat işlerinin tamamlanma oranının yüzde 90'ın üzerinde olduğu açıklanmıştı.

Rosatom, ikinci nükleer santrali de inşa edecek

Rusya’da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması’nda konuşan Lihaçev, “Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan (Recep Tayyip), yeni santral inşasının bize emanet edilmesi için siyasi karar alındığını açıkça dile getirdi” ifadelerini kullandı. Lihaçev, nükleer santral konusunda Türkiye ile aktif müzakereler gerçekleştirdiğini aktardı.

Lihaçev, konuşmasının devamında ise Türkiye’nin ikinci nükleer güç santrali hakkında bilgiler paylaştı: “Cumhurbaşkanı Erdoğan, başka bir sahanın bize devredilmesi için siyasi bir karar alındığını açıkça dile getirdi. Şimdi detaylar üzerinde çalışıyoruz. Büyük olasılıkla yeni inşaat sahası Sinop adını alacak.”

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Sinop Nükleer Güç Santrali, Türkiye'nin Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nden sonra projelendirilen ikinci nükleer santrali projesi konumunda. Sinop İnceburun mevkiinde, yapılması planlanan santral 4 reaktörden oluşacak. Sinop Nükleer Güç Santrali Projesi'nin yatırım bedelinin 20 milyar dolar olması bekleniyor. Proje, her biri 1.120 megawatt kurulu güce sahip toplam dört adet basınçlı su reaktörü nükleer güç ünitesinden oluşacak. Santralin toplam kurulu gücü 4.560 megawatt olacak. Her bir reaktörün kullanım ömrü işletmeye alınmalarından itibaren 60 yıl olacak. Sinop NGS'de üretilen elektrik miktarının yıllık 34 milyar kilowattsaat olması planlanıyor.

Bunlara ek olarak Akkuyu NGS’nin 1. ünitesinde son aşamaya gelinmiş durumda. Türbin bölümünde ise statorun ve elektrik üretim sistemi tabanının kurulumu devam ediyor. Stator, nükleer güç santralinde en ağır donanımı olarak biliniyor.

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Türkiye'nin ikinci nükleer güç santralini Rosatom inşa edecek