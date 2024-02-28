Türkiye'nin ikinci nükleer güç santralini Rosatom inşa edecek

Rosatom, ikinci nükleer santrali de inşa edecek
Rusya’da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması’nda konuşan Lihaçev, “Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan (Recep Tayyip), yeni santral inşasının bize emanet edilmesi için siyasi karar alındığını açıkça dile getirdi” ifadelerini kullandı. Lihaçev, nükleer santral konusunda Türkiye ile aktif müzakereler gerçekleştirdiğini aktardı.
Lihaçev, konuşmasının devamında ise Türkiye’nin ikinci nükleer güç santrali hakkında bilgiler paylaştı: “Cumhurbaşkanı Erdoğan, başka bir sahanın bize devredilmesi için siyasi bir karar alındığını açıkça dile getirdi. Şimdi detaylar üzerinde çalışıyoruz. Büyük olasılıkla yeni inşaat sahası Sinop adını alacak.”
Sinop Nükleer Güç Santrali, Türkiye'nin Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nden sonra projelendirilen ikinci nükleer santrali projesi konumunda. Sinop İnceburun mevkiinde, yapılması planlanan santral 4 reaktörden oluşacak. Sinop Nükleer Güç Santrali Projesi'nin yatırım bedelinin 20 milyar dolar olması bekleniyor. Proje, her biri 1.120 megawatt kurulu güce sahip toplam dört adet basınçlı su reaktörü nükleer güç ünitesinden oluşacak. Santralin toplam kurulu gücü 4.560 megawatt olacak. Her bir reaktörün kullanım ömrü işletmeye alınmalarından itibaren 60 yıl olacak. Sinop NGS'de üretilen elektrik miktarının yıllık 34 milyar kilowattsaat olması planlanıyor.
Bunlara ek olarak Akkuyu NGS’nin 1. ünitesinde son aşamaya gelinmiş durumda. Türbin bölümünde ise statorun ve elektrik üretim sistemi tabanının kurulumu devam ediyor. Stator, nükleer güç santralinde en ağır donanımı olarak biliniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.