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    Türkiye'nin ikinci nükleer güç santralini Rosatom inşa edecek

    Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin ardından Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Türkiye’nin ikinci nükleer güç santralini de kendilerinin inşa edeceğini açıkladı.
    Türkiye'nin ikinci nükleer güç santralini Rosatom inşa edecek Tam Boyutta Gör
    Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Ankara’nın Türkiye'deki ikinci nükleer güç santralinin inşasını Rosatom'a emanet etmeye karar verdiğini duyurdu. Akkuyu Nükleer Güç Santrali de Rosatom tarafından inşa ediliyordu. Akkuyu NGS’nin 1. ünite inşaat işlerinin tamamlanma oranının yüzde 90'ın üzerinde olduğu açıklanmıştı.

    Rosatom, ikinci nükleer santrali de inşa edecek

    Rusya’da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması’nda konuşan Lihaçev, “Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan (Recep Tayyip), yeni santral inşasının bize emanet edilmesi için siyasi karar alındığını açıkça dile getirdi” ifadelerini kullandı. Lihaçev, nükleer santral konusunda Türkiye ile aktif müzakereler gerçekleştirdiğini aktardı.

    Lihaçev, konuşmasının devamında ise Türkiye’nin ikinci nükleer güç santrali hakkında bilgiler paylaştı: “Cumhurbaşkanı Erdoğan, başka bir sahanın bize devredilmesi için siyasi bir karar alındığını açıkça dile getirdi. Şimdi detaylar üzerinde çalışıyoruz. Büyük olasılıkla yeni inşaat sahası Sinop adını alacak.”

    Sinop Nükleer Güç Santrali, Türkiye'nin Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nden sonra projelendirilen ikinci nükleer santrali projesi konumunda. Sinop İnceburun mevkiinde, yapılması planlanan santral 4 reaktörden oluşacak. Sinop Nükleer Güç Santrali Projesi'nin yatırım bedelinin 20 milyar dolar olması bekleniyor. Proje, her biri 1.120 megawatt kurulu güce sahip toplam dört adet basınçlı su reaktörü nükleer güç ünitesinden oluşacak. Santralin toplam kurulu gücü 4.560 megawatt olacak. Her bir reaktörün kullanım ömrü işletmeye alınmalarından itibaren 60 yıl olacak. Sinop NGS'de üretilen elektrik miktarının yıllık 34 milyar kilowattsaat olması planlanıyor.

    Bunlara ek olarak Akkuyu NGS’nin 1. ünitesinde son aşamaya gelinmiş durumda. Türbin bölümünde ise statorun ve elektrik üretim sistemi tabanının kurulumu devam ediyor. Stator, nükleer güç santralinde en ağır donanımı olarak biliniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 6 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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