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iHome Audio, iA5 iPod Dock hoparlörünü duyurdu

iHome Audio, iA5 iPod Dock hoparlörünü duyurdu.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Haber Editörü
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iHome Audio, iA5 iPod Dock hoparlörünü duyurdu
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iHome iA5 iPod Dock uyumlu hoparlör


Medya oynatıcıları pazarında önemli bir yere sahip olan iPod'lar, sadece kendilerinin oluşturduğu pazar ile değil, kendisine özel olarak geliştirilen aksesuarların oluşturduğu pazarlar ile de kullanıcı ve üreticilerin ilgisini çekiyor. Bu pazarlardan birini de iPod Dock'lı hoparlörler oluşturuyor. Her gün bir yenisi çıkan bu ürünlerden bir yenisi de iHome Audio'nun iA5 model isimli hoparlörü.

iA5, iPod ve iPhone'ların çoğu çeşidiyle uyumlu çalışabiliyor(listeye buradan bakabilirsiniz). iPhone ve iPod Touch'larda kullanılabilecek Sleep uygulmaması ile de daha gelişmiş özellikler(alarm, hava durumu gibi güncel bilgiler, uyku istatistikleriniz vs) sunuyor. Ürün kulanım sırasında bağlanılan cihazı şarj edebiliyor. Kendine özel Reson8 isimli ses teknolojisini(daha derin, güçlü ve temiz bir ses vaad ediyor) kullanan sürücüleri ile tatminkar ses kalitesi amaçlayan iA5, line-in çıkışı sayesinde iPod ve iPhone dışındaki cihazlar ile de çalışabiliyor. Ekolayzır ayarları ise iPod/iPhone'ların bu konudaki bilinen eksiklerini hissettirmemeye çalışacak. 3 Adet AAA boyutundaki pil ile de çalışabilen iA5, 100 Dolar'lık fiyat etiketi ile alıcılarını bekliyor.

 


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birinsan 8 yıl
""3 Adet AAA boyutundaki pil ile de çalışabilen"" bu aletde böyle bir özellik YOK ben sırf bu özelliği için aldım fakat hüsrana uğradım.
Aynı zamanda iphone'a free olan programını yüklemeden çok özelliğini kullanamıyorsunuz, (radyo özellikli olan programı 1,99 dolar) ses kaliteside tatmin edici değil
Bulabilirseniz Sony ICF-CL75 almanızı tavsiye ederim
ben yandım siz yanmayın arkadaşlar
TAVSİYE ETMİYORUM
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01000101e 9 yıl
Tam olarak benim için yapılmış cihazlardan birisi değişmeyen tek şey pahalı olması. İhtiyacın olmadığından sana gereksiz gelebilir tabiki ama benim gibi sürekli yüksek sese ihtiyacın yok:) Dansci olmak kolay değil ipodun var elinde harika ses potansiyeli var kulaklıkla dans ediyorsun bu mal napıyor diyebiliyorlar:) ben olsam bende derdim ama boyle portable speaker'lar dan bir tane olsa bangır bangır hem ben çoşsam hem beni seyredenler :D bu yüzden anlamlı anlatabildim inşallah :)
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quzman 9 yıl
Cep telefonu gibi mobil bir aleti böylesine irikıyım ve sabit cihazlara bağlamak nedense bana anlamsız geliyor ...
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hitmachine16 9 yıl
Radyo da koysalarmış fena olmazmış. Artık radyo standart haline geldi nerdeyse dock uyumlu hoparlörlerde.
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kymelria 8 yıl

quzman
Cep telefonu gibi mobil bir aleti böylesine irikıyım ve sabit cihazlara bağlamak nedense bana anlamsız geliyor ...

iPhoneun mobil cihaz olması ile ne alaka?

iPhone mobil diye Bu cihazı yanında taşımıyorsun. Evde müzik seti niyetine kullanıyorsun biliyorsun değil mi
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sinuhe.s 9 yıl
güzelmiş

ah bide ayfonee şöle güzel bi arayüz geliştirse..

os 4.0 ile
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