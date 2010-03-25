iHome Audio, iA5 iPod Dock hoparlörünü duyurdu.

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iHome iA5 iPod Dock uyumlu hoparlör



Medya oynatıcıları pazarında önemli bir yere sahip olan iPod'lar, sadece kendilerinin oluşturduğu pazar ile değil, kendisine özel olarak geliştirilen aksesuarların oluşturduğu pazarlar ile de kullanıcı ve üreticilerin ilgisini çekiyor. Bu pazarlardan birini de iPod Dock'lı hoparlörler oluşturuyor. Her gün bir yenisi çıkan bu ürünlerden bir yenisi de iHome Audio'nun iA5 model isimli hoparlörü.

iA5, iPod ve iPhone'ların çoğu çeşidiyle uyumlu çalışabiliyor(listeye buradan bakabilirsiniz). iPhone ve iPod Touch'larda kullanılabilecek Sleep uygulmaması ile de daha gelişmiş özellikler(alarm, hava durumu gibi güncel bilgiler, uyku istatistikleriniz vs) sunuyor. Ürün kulanım sırasında bağlanılan cihazı şarj edebiliyor. Kendine özel Reson8 isimli ses teknolojisini(daha derin, güçlü ve temiz bir ses vaad ediyor) kullanan sürücüleri ile tatminkar ses kalitesi amaçlayan iA5, line-in çıkışı sayesinde iPod ve iPhone dışındaki cihazlar ile de çalışabiliyor. Ekolayzır ayarları ise iPod/iPhone'ların bu konudaki bilinen eksiklerini hissettirmemeye çalışacak. 3 Adet AAA boyutundaki pil ile de çalışabilen iA5, 100 Dolar'lık fiyat etiketi ile alıcılarını bekliyor.