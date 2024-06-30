Zemeckis'in yeni filminde Tom Hanks yapay zekayla gençleştirildi

15 Kasım'da vizyona girecek olan filmin başrollerinde Tom Hanks ve Robin Wright yer alıyor. 104 dakikalık film, Richard McGuire'ın 2014 tarihli çizgi romanından uyarlandı. Senaryosunu Zemeckis ve Forrest Gump'ın yazarı Eric Roth'un yazdığı film, tek bir evde farklı zamanlarda yaşayan insanların hikayesini anlatıyor.
Filmin baş karakterlerin ilk günlerinden başlayarak yaşlılık yıllarına kadar görünümlerindeki değişiklikleri göstermek için gençleştirme teknikleri kullanılıyor. Hanks, Vietnam kökenli genç Richard'ı canlandırırken, Wright onun kız arkadaşı ve sonunda eşi Margaret'ı canlandırıyor. Variety'nin haberine göre ikili, makyaj ve gençleştirme teknikleriyle filme ergenlik çağında başlıyor ve 80'li yaşlarına kadar hikayeleri anlatılıyor.
Gençleştirme için üretken yapay zeka kullanıldıBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.