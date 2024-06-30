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    Anlık Bildirim

    Zemeckis'in yeni filminde Tom Hanks yapay zekayla gençleştirildi

    Robert Zemeckis'in yakında çıkacak filmi Here, yapay zekadan faydalanarak çekildi. Başrollerinde Tom Hanks ve Robin Wright'ın yer aldığı filmde yapay zeka destekli gençleştirme tekniği kullanıldı.
    Zemeckis'in yeni filminde Tom Hanks yapay zekayla gençleştirildi Tam Boyutta Gör
    Robert Zemeckis'in yakında çıkacak filmi Here, yapay zekadan faydalanarak çekildi. Bir yüzyılı kapsayan nesiller boyu yaşamı konu alacak olan film, sabit kamerayla, kameranın açısı bile değiştirilmeden çekildi.

    15 Kasım'da vizyona girecek olan filmin başrollerinde Tom Hanks ve Robin Wright yer alıyor. 104 dakikalık film, Richard McGuire'ın 2014 tarihli çizgi romanından uyarlandı. Senaryosunu Zemeckis ve Forrest Gump'ın yazarı Eric Roth'un yazdığı film, tek bir evde farklı zamanlarda yaşayan insanların hikayesini anlatıyor. 

    Filmin baş karakterlerin ilk günlerinden başlayarak yaşlılık yıllarına kadar görünümlerindeki değişiklikleri göstermek için gençleştirme teknikleri kullanılıyor. Hanks, Vietnam kökenli genç Richard'ı canlandırırken, Wright onun kız arkadaşı ve sonunda eşi Margaret'ı canlandırıyor. Variety'nin haberine göre ikili, makyaj ve gençleştirme teknikleriyle filme ergenlik çağında başlıyor ve 80'li yaşlarına kadar hikayeleri anlatılıyor.

    Gençleştirme için üretken yapay zeka kullanıldı

    Zemeckis'in yeni filminde Tom Hanks yapay zekayla gençleştirildi Tam Boyutta Gör
    Üretken yapay zeka destekli Metaphysic Live aracının filmde Hanks ve Wright'ın yaşını azaltmak için kullanıldığı belirtiliyor. Fragmana baktığımızda yapay zekanın iyi iş başarmış olduğu görülüyor. Gelecekte yapay zekanın sinemada daha sıklıkla kullanılacağı şüphesiz. Hatta tamamen yapay zeka tarafından üretilen filmler dahi görebiliriz. Bu durum yapay zekanın girdiği birçok alanda olduğu gibi, sinema alanında da tartışmalara yol açacarak, sinema sektörünün geleceği konusunda endişeleri de doğuracak gibi görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    Halilcv 2 dakika önce

    https://t.me/pandastic_bot?start=REFTRZ1954 Bedava Dolar Kazan Binance onaylı

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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