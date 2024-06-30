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Tam Boyutta Gör Robert Zemeckis'in yakında çıkacak filmi Here, yapay zekadan faydalanarak çekildi. Bir yüzyılı kapsayan nesiller boyu yaşamı konu alacak olan film, sabit kamerayla, kameranın açısı bile değiştirilmeden çekildi.

15 Kasım'da vizyona girecek olan filmin başrollerinde Tom Hanks ve Robin Wright yer alıyor. 104 dakikalık film, Richard McGuire'ın 2014 tarihli çizgi romanından uyarlandı. Senaryosunu Zemeckis ve Forrest Gump'ın yazarı Eric Roth'un yazdığı film, tek bir evde farklı zamanlarda yaşayan insanların hikayesini anlatıyor.

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Filmin baş karakterlerin ilk günlerinden başlayarak yaşlılık yıllarına kadar görünümlerindeki değişiklikleri göstermek için gençleştirme teknikleri kullanılıyor. Hanks, Vietnam kökenli genç Richard'ı canlandırırken, Wright onun kız arkadaşı ve sonunda eşi Margaret'ı canlandırıyor. Variety'nin haberine göre ikili, makyaj ve gençleştirme teknikleriyle filme ergenlik çağında başlıyor ve 80'li yaşlarına kadar hikayeleri anlatılıyor.

Gençleştirme için üretken yapay zeka kullanıldı

Tam Boyutta Gör Üretken yapay zeka destekli Metaphysic Live aracının filmde Hanks ve Wright'ın yaşını azaltmak için kullanıldığı belirtiliyor. Fragmana baktığımızda yapay zekanın iyi iş başarmış olduğu görülüyor. Gelecekte yapay zekanın sinemada daha sıklıkla kullanılacağı şüphesiz. Hatta tamamen yapay zeka tarafından üretilen filmler dahi görebiliriz. Bu durum yapay zekanın girdiği birçok alanda olduğu gibi, sinema alanında da tartışmalara yol açacarak, sinema sektörünün geleceği konusunda endişeleri de doğuracak gibi görünüyor.

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Zemeckis'in yeni filminde Tom Hanks yapay zekayla gençleştirildi