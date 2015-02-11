Ikea Emoticon odaklı klavyesini yayınladı

Bir çok geliştirici mobil platformlarda çeşitli araçlar geliştiriyor, hatta bir çok satış mağazası da mobil uygulamalardan satışlarının önemli bir kısmını gerçekleştiriyor. Peki ya bir mağaza klavye uygulaması yaparsa?

Google Play uygulamaya ulaşmak ve denemek isteyen kullanıcılar için : iTunes

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Bu sorunun cevabını İsveç kökenli uluslar arası mobilya mağazası Ikea veriyor. Şirket insanlar arasındaki iletişimin zor olduğunu ve mobil ortamda bu iletişimi kolaylaştırmak için emojilere yer verilen bir klavye geliştirdiklerini açıkladı. "Evrensel sevgi ve anlayış" sağlamak için yayınlanan uygulamanın malesef eksikleri ile şimdilik bu anlayışı çok kolay sağlayacağı söylenemez. Seçtiğiniz emojiyi kopyalayıp yazışma kutusuna yapıştırmanız gerekirken büyük boyuttaki emojiler de konuşmayı negatif yönde etkileyebiliyor.