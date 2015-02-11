Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ikea Emoticon odaklı klavyesini yayınladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,5b
1
5
Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Ikea Emoticon odaklı klavyesini yayınladı
Bir çok geliştirici mobil platformlarda çeşitli araçlar geliştiriyor, hatta bir çok satış mağazası da mobil uygulamalardan satışlarının önemli bir kısmını gerçekleştiriyor. Peki ya bir mağaza klavye uygulaması yaparsa?

Bu sorunun cevabını İsveç kökenli uluslar arası mobilya mağazası Ikea veriyor. Şirket insanlar arasındaki iletişimin zor olduğunu ve mobil ortamda bu iletişimi kolaylaştırmak için emojilere yer verilen bir klavye geliştirdiklerini açıkladı. "Evrensel sevgi ve anlayış" sağlamak için yayınlanan uygulamanın malesef eksikleri ile şimdilik bu anlayışı çok kolay sağlayacağı söylenemez. Seçtiğiniz emojiyi kopyalayıp yazışma kutusuna yapıştırmanız gerekirken büyük boyuttaki emojiler de konuşmayı negatif yönde etkileyebiliyor. 

uygulamaya ulaşmak ve denemek isteyen kullanıcılar için : iTunes, Google Play

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ryso 4 yıl
Umarım programı da sıfırdan monte etmiyoruzdur
3 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Simple Man 4 yıl Ryso
Ryso
Umarım programı da sıfırdan monte etmiyoruzdur

Kodları veriyorlar biz kalananı hallediyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 4 yıl Ryso
Ryso

Umarım programı da sıfırdan monte etmiyoruzdur

.tar gz olarak indiriyorsun, sonra paketi hazırlıyorsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl Ryso
Ryso
Umarım programı da sıfırdan monte etmiyoruzdur

Çok iyiydi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl ASUS ROG GR8 Konsol PC inceleme videosu "Konsol mu PC mi sorusuna ilginç cevap" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
PlayStation Plus Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim