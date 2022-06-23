IKEA'nın en yeni AR uygulaması ile mobilyalarınızı odadan silebiliyorsunuz

IKEA, evinizdeki mobilyaları artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisiyle önizlemenize zaten izin veriyordu. Ancak en yeni AI destekli iOS uygulaması bu işlevi daha da ileri seviyelere taşıyor.
IKEA Kreativ olarak adlandırılan bu sistemle, LiDAR (lazer darbeleri kullanılarak bir nesne veya bir yüzeyin uzaklığını ölçmeye yarayan teknoloji) kullanarak odalarınızı tarayabilir, 3D kopyasını oluşturabilir ve ardından mevcut mobilyalarınızı silebilirsiniz. Ardından da yeni IKEA kanepelerini, masalarını vb. deneyebilir ve evinizde nasıl görüneceklerine dair çok daha iyi bir fikir edinebilirsiniz. Bu tarama işlemi eğer iPhone'unuzda varsa LiDAR kullanılarak, IKEA Kreativ'in Scene Scanner olarak adlandırdığı özelliğiyle yapılıyor.
Web sürümü de mevcut
Web'de veya LiDAR'sız bir mobil cihazda kullanmak içinse, odanın bir dizi fotoğrafını girmeniz gerekiyor. IKEA'ya göre bu fotoğraflar daha sonra otomatik olarak işleniyor ve doğru boyutlar ve perspektifle alanın geniş açılı, etkileşimli bir kopyası oluşturuluyor. Daha sonra ise mevcut mobilyaları silebilir, yeni IKEA eşyalarını yerleştirebilir, alternatifleri hızlıca deneyebilir ve odayı tamamen tasarlayabilirsiniz.
Öte yandan tüm fikirlerinizi daha sonra hayata geçirmek üzere kaydedilebilmeniz ve başkalarıyla paylaşılabilmeniz de mümkün. Doğal olarak uygulama, tercih ettiğiniz ürünleri alışveriş sepetinize eklemenize de olanak tanıyor.
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