Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    IKEA'nın en yeni AR uygulaması ile mobilyalarınızı odadan silebiliyorsunuz

    Mobilya devlerinden IKEA'nın yenilenen iOS uygulaması, odanızdaki mobilyaları silmenize ve yerine, almayı düşündüğünüz eşyaları yerleştirmenize olanak sağlıyor.     
    Oy Ver

    IKEA'nın uygulaması ile mobilyalarınızı odadan silebiliyorsunuz
    Tam Boyutta Gör

    IKEA, evinizdeki mobilyaları artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisiyle önizlemenize zaten izin veriyordu. Ancak en yeni AI destekli iOS uygulaması bu işlevi daha da ileri seviyelere taşıyor.

    IKEA Kreativ olarak adlandırılan bu sistemle, LiDAR (lazer darbeleri kullanılarak bir nesne veya bir yüzeyin uzaklığını ölçmeye yarayan teknoloji) kullanarak odalarınızı tarayabilir, 3D kopyasını oluşturabilir ve ardından mevcut mobilyalarınızı silebilirsiniz. Ardından da yeni IKEA kanepelerini, masalarını vb. deneyebilir ve evinizde nasıl görüneceklerine dair çok daha iyi bir fikir edinebilirsiniz. Bu tarama işlemi eğer iPhone'unuzda varsa LiDAR kullanılarak, IKEA Kreativ'in Scene Scanner olarak adlandırdığı özelliğiyle yapılıyor.

    Web sürümü de mevcut

    Web'de veya LiDAR'sız bir mobil cihazda kullanmak içinse, odanın bir dizi fotoğrafını girmeniz gerekiyor. IKEA'ya göre bu fotoğraflar daha sonra otomatik olarak işleniyor ve doğru boyutlar ve perspektifle alanın geniş açılı, etkileşimli bir kopyası oluşturuluyor. Daha sonra ise mevcut mobilyaları silebilir, yeni IKEA eşyalarını yerleştirebilir, alternatifleri hızlıca deneyebilir ve odayı tamamen tasarlayabilirsiniz.

    IKEA'nın uygulaması ile mobilyalarınızı odadan silebiliyorsunuz
    Tam Boyutta Gör

    Öte yandan tüm fikirlerinizi daha sonra hayata geçirmek üzere kaydedilebilmeniz ve başkalarıyla paylaşılabilmeniz de mümkün. Doğal olarak uygulama, tercih ettiğiniz ürünleri alışveriş sepetinize eklemenize de olanak tanıyor.

    IKEA IKEA IKEA IKEA Shopping Ücretsiz 124,2 MB

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Katlanabilir kayık: Oru Lake

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    POCO M4 Pro
    POCO M4 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C350.5005-4C00E
    Casper Nirvana C350.5005-4C00E
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PQUEEN-GAMER
    PQUEEN-GAMER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız