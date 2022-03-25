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    IKEA, Spotify Tap desteğine sahip hoparlör lambasını tanıttı: Vappeby

    IKEA, hem lamba hem de hoparlör olarak kullanılabilecek yeni Bluetooth hoparlörünü tanıttı. Vappeby, Spotify Tap desteğine sahip ilk hoparlör olma özelliğini taşıyor.
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    IKEA, Spotify desteğine sahip hoparlör lambasını tanıttı: Vappeby

    IKEA, Bluetooth hoparlör serisini piyasadaki Spotify Tap özellikli ilk hoparlör olan Vappeby'yle genişletti. IP65 toz ve su sıçraması direnci sunan hoparlör, iki farklı ışık moduna sahip yerleşik bir LED ampule de sahip.

    Nisan ayında satışa sunulacak

    Hem lamba hem de hoparlör olarak kullanılabilen Vappeby, 360 ses sunuyor. Fenerden ilham alınarak geliştirilen hoparlörün, tutacağı sayesinde hareket halindeyken de kullanışlı bir ürün olduğu belirtiliyor.

    Şimdiye kadar yalnızca kulaklıklarda mevcut olan Spotify Tap, hoparlördeki güç düğmesine basıldığında bağlı cihaz üzerinden Spotify'da kalınan yerden akış tekrar sağlanacak.

    IKEA, Spotify desteğine sahip hoparlör lambasını tanıttı: Vappeby

    IKEA'dan Stjepan Begic: "Vappeby'yi balkonda, bahçede veya ihtiyaç duyulan her yerde vazgeçilmez bir yol arkadaşı olarak görüyoruz. Arkadaşlarınız ve ailenizle büyülü günlük anlar yaratırken ses ve ışık el ele gider. İki farklı ışık modu, uzun pil ömrü ve iyi dayanıklılık, uygun bir modun belirlenmesine yardımcı olacaktır." diyor.

    USB-C üzerinden şarj olan Vappeby, tek şarjla 12 saate kadar pil ömrü sunacak. Şirket, hoparlörün Nisan ayından itibaren çoğu IKEA pazarında mavi ve gri renklerde satışa sunulacağını duyurdu.

    Kaynakça https://www.engadget.com/ike-as-latest-bluetooth-speaker-doubles-as-an-outdoor-led-lamp-120025062.html https://about.ikea.com/en/newsroom/2022/03/21/new-bluetooth-speaker-lamp-brings-light-and-music-outside
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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    sickbrain 1 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 1 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 1 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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