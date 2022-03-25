IKEA, Spotify Tap desteğine sahip hoparlör lambasını tanıttı: Vappeby

IKEA, Bluetooth hoparlör serisini piyasadaki Spotify Tap özellikli ilk hoparlör olan Vappeby'yle genişletti. IP65 toz ve su sıçraması direnci sunan hoparlör, iki farklı ışık moduna sahip yerleşik bir LED ampule de sahip.

Nisan ayında satışa sunulacak

Hem lamba hem de hoparlör olarak kullanılabilen Vappeby, 360 ses sunuyor. Fenerden ilham alınarak geliştirilen hoparlörün, tutacağı sayesinde hareket halindeyken de kullanışlı bir ürün olduğu belirtiliyor.

Şimdiye kadar yalnızca kulaklıklarda mevcut olan Spotify Tap, hoparlördeki güç düğmesine basıldığında bağlı cihaz üzerinden Spotify'da kalınan yerden akış tekrar sağlanacak.

IKEA'dan Stjepan Begic: "Vappeby'yi balkonda, bahçede veya ihtiyaç duyulan her yerde vazgeçilmez bir yol arkadaşı olarak görüyoruz. Arkadaşlarınız ve ailenizle büyülü günlük anlar yaratırken ses ve ışık el ele gider. İki farklı ışık modu, uzun pil ömrü ve iyi dayanıklılık, uygun bir modun belirlenmesine yardımcı olacaktır." diyor.

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USB-C üzerinden şarj olan Vappeby, tek şarjla 12 saate kadar pil ömrü sunacak. Şirket, hoparlörün Nisan ayından itibaren çoğu IKEA pazarında mavi ve gri renklerde satışa sunulacağını duyurdu.

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