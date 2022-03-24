NVIDIA, otonom araçlar için yeni haritalama platformunu duyurdu: DRIVE Map

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Otonom araçların geleceğin dünyasında önemli bir yere sahip olacağı düşünüldüğünde güvenlik, akla ilk gelen etmenlerden biri oluyor. NVIDIA, santimetre düzeyinde doğrulukla dünyanın dijital ikizini oluşturarak otonom araçların gelişmiş ve güvenli sürüş kararları vermesine odaklanan DRIVE Map'i tanıttı.

Tüm araç üreticileri için erişilebilir olacak

Çok modlu bir haritalama platformu olan NVIDIA DRIVE Map, şirketin satın aldığı ve son altı yılda otonom araçlar için ayrıntılı haritaların geliştirilmesine odaklanan DeepMap girişiminin teknolojisine dayanıyor.

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Üç yerelleştirme katmanına sahip DRIVE Map'in kamera katmanı; yol işaretleri, yol sınırları, trafik ışıkları ve işaretlerinden oluşurken bir diğer katman olan radar katmanı; özellikle zayıf aydınlatma ve kötü hava koşullarında yapay zekanın radar dönüşleriyle çevredeki nesnelere dayalı olarak yerelleştirme yapmasına olanak tanıyor. Üçüncü katman olan lidar katmanı ise yüksek doğrulukla dünyanın 3 boyutlu bir temsilini oluşturuyor.

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NVIDIA'ya göre Drive Map, 2024 yılına kadar dünya çapında 500.000 km karayolunu kapsayacak. Seviye 3 ve Seviye 4 otonom araçların dağıtımını daha güvenli hale getirecek yeni teknoloji, tüm otonom araç endüstrisi için kullanılabilir olacak.

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NVIDIA'nın DRIVE Map'i gelişmiş otonom sürüşe yardımcı olacak