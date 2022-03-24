Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    NVIDIA, otonom araçlar için yeni haritalama platformunu duyurdu: DRIVE Map

    NVIDIA, yüksek düzeyde otonom sürüş sağlamaya yönelik olarak dünyanın dijital ikizinin oluşturulmasını sağlayacak yeni haritalama platformu DRIVE Map'i duyurdu.  
    Oy Ver

    NVIDIA'nın DRIVE Map'i gelişmiş otonom sürüşe yardımcı olacak
    Tam Boyutta Gör

    Otonom araçların geleceğin dünyasında önemli bir yere sahip olacağı düşünüldüğünde güvenlik, akla ilk gelen etmenlerden biri oluyor. NVIDIA, santimetre düzeyinde doğrulukla dünyanın dijital ikizini oluşturarak otonom araçların gelişmiş ve güvenli sürüş kararları vermesine odaklanan DRIVE Map'i tanıttı.

    Tüm araç üreticileri için erişilebilir olacak

    Çok modlu bir haritalama platformu olan NVIDIA DRIVE Map, şirketin satın aldığı ve son altı yılda otonom araçlar için ayrıntılı haritaların geliştirilmesine odaklanan DeepMap girişiminin teknolojisine dayanıyor.

    NVIDIA'nın DRIVE Map'i gelişmiş otonom sürüşe yardımcı olacak
    Tam Boyutta Gör

     Üç yerelleştirme katmanına sahip DRIVE Map'in kamera katmanı; yol işaretleri, yol sınırları, trafik ışıkları ve işaretlerinden oluşurken bir diğer katman olan radar katmanı; özellikle zayıf aydınlatma ve kötü hava koşullarında yapay zekanın radar dönüşleriyle çevredeki nesnelere dayalı olarak yerelleştirme yapmasına olanak tanıyor. Üçüncü katman olan lidar katmanı ise yüksek doğrulukla dünyanın 3 boyutlu bir temsilini oluşturuyor.

    NVIDIA'ya göre Drive Map, 2024 yılına kadar dünya çapında 500.000 km karayolunu kapsayacak. Seviye 3 ve Seviye 4 otonom araçların dağıtımını daha güvenli hale getirecek yeni teknoloji, tüm otonom araç endüstrisi için kullanılabilir olacak.

    Kaynakça https://newatlas.com/automotive/nvidias-drive-map-roads-autonomous-cars/ https://blogs.nvidia.com/blog/2022/03/22/drive-map-multi-modal-mapping-engine/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    sickbrain 2 saat önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 2 saat önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 1 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO X3 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    MSI BRAVO 15 B5DD-022XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    DA-V4.5
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız