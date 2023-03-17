IKEA duşta müzik dinlemeyi sevenler için suya dayanıklı Bluetooth hoparlör çıkardı

Hoparlör kırmızı, siyah ve sarı renk seçenekleri ile geliyor. Üzerinde duşa kolayca asılabilmesini sağlayan bir kordon da var. Plastik gövdeyle sunulan cihazdaki batarya, yüzde 50 ses seviyesinde 80 saat gibi bir pil ömrü vaat ediyor.
Stereo eşleştirme desteği
IKEA'nın yeni Bluetooth hoparlörü stereo eşleştirme desteği de sunuyor. Yani iki adet satın alıp birbiriyle eşleştirerek stereo deneyimi yaşamak mümkün. Cihaz suya ve toza karşı IP67 koruması ile geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)