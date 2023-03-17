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    IKEA duşta müzik dinlemeyi sevenler için suya dayanıklı Bluetooth hoparlör çıkardı

    IKEA, Vappeby ses ürünleri portföyünü yeni bir mini hoparlörle genişletti. Suya dayanıklı olması sayesinde duşta kullanıma uygun olan Bluetooth hoparlör stereo eşleştirme desteği de sunuyor.
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    IKEA suya dayanıklı Bluetooth hoparlör çıkardı Tam Boyutta Gör
    İsveç merkezli mobilya devi IKEA, Vappeby ses ürünleri yelpazesini bir başka modelle genişletti. Şirket duşta kullanıma uygun, suya dayanıklı bir Bluetooth hoparlör çıkardı. Yeni ürünün 15 dolar gibi bir yurt dışı fiyatına sahip.

    Hoparlör kırmızı, siyah ve sarı renk seçenekleri ile geliyor. Üzerinde duşa kolayca asılabilmesini sağlayan bir kordon da var. Plastik gövdeyle sunulan cihazdaki batarya, yüzde 50 ses seviyesinde 80 saat gibi bir pil ömrü vaat ediyor.

    IKEA suya dayanıklı Bluetooth hoparlör çıkardı Tam Boyutta Gör

    Stereo eşleştirme desteği

    IKEA'nın yeni Bluetooth hoparlörü stereo eşleştirme desteği de sunuyor. Yani iki adet satın alıp birbiriyle eşleştirerek stereo deneyimi yaşamak mümkün. Cihaz suya ve toza karşı IP67 koruması ile geliyor.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    F
    fehim71 6 saat önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 1 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 2 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 3 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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