IKEA duşta müzik dinlemeyi sevenler için suya dayanıklı Bluetooth hoparlör çıkardı

Tam Boyutta Gör İsveç merkezli mobilya devi IKEA, Vappeby ses ürünleri yelpazesini bir başka modelle genişletti. Şirket duşta kullanıma uygun, suya dayanıklı bir Bluetooth hoparlör çıkardı. Yeni ürünün 15 dolar gibi bir yurt dışı fiyatına sahip.

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Hoparlör kırmızı, siyah ve sarı renk seçenekleri ile geliyor. Üzerinde duşa kolayca asılabilmesini sağlayan bir kordon da var. Plastik gövdeyle sunulan cihazdaki batarya, yüzde 50 ses seviyesinde 80 saat gibi bir pil ömrü vaat ediyor.

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Stereo eşleştirme desteği

IKEA'nın yeni Bluetooth hoparlörü stereo eşleştirme desteği de sunuyor. Yani iki adet satın alıp birbiriyle eşleştirerek stereo deneyimi yaşamak mümkün. Cihaz suya ve toza karşı IP67 koruması ile geliyor.

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