İki dev, Kodak patentleri için birleşti

Dünyanın iki büyük teknoloji devi Apple ve Google, iflas bayrağını çeken Kodak firmasının 1100 adet patentini satın almak için güçlerini birleştirdi.

Teknolojisi dünyasında patent ihlali ve mahkeme haberleri sık sık gündeme gelmektedir. Bu seferki gelişme ise diğer haberlere göre farklılık gösterdi ve bir ortaklık haberi gündeme geldi. Google ve Apple firmaları, Kodak'ın elinde bulundurduğu 1100 adet patenti almak için harekete geçti. Kodak daha öncede bazı patentlerini satışa çıkarmış ancak iflasını önleyememişti. İki devin, Kodak'ın elinde kalan patentleri almak için 500 milyon dolarlık teklif götüreceği söyleniyor. Bu gelişme sonucunda Kodak'ın çok önemli patentleri iki teknoloji devinin eline geçmiş olacak.

Daha öncede Microsoft, RIM ve Apple şirketleri birleşerek Nortel Networks isimli şirketin patentlerini satın almışlardı.