İki dev, Kodak patentleri için birleşti

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Dünyanın iki büyük teknoloji devi Apple ve Google, iflas bayrağını çeken Kodak firmasının 1100 adet patentini satın almak için güçlerini birleştirdi.
Teknolojisi dünyasında patent ihlali ve mahkeme haberleri sık sık gündeme gelmektedir. Bu seferki gelişme ise diğer haberlere göre farklılık gösterdi ve bir ortaklık haberi gündeme geldi. Google ve Apple firmaları, Kodak'ın elinde bulundurduğu 1100 adet patenti almak için harekete geçti. Kodak daha öncede bazı patentlerini satışa çıkarmış ancak iflasını önleyememişti. İki devin, Kodak'ın elinde kalan patentleri almak için 500 milyon dolarlık teklif götüreceği söyleniyor. Bu gelişme sonucunda Kodak'ın çok önemli patentleri iki teknoloji devinin eline geçmiş olacak.
Daha öncede Microsoft, RIM ve Apple şirketleri birleşerek Nortel Networks isimli şirketin patentlerini satın almışlardı.
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iflasın eşiğindemi? batalı 6 ay oldu firma günaydın:)
bunu bu şekilde düşünmek yanlış. patentler elbet satılacak elini çabuk tutan ve parası hazır olan alır. ayrıca iş dünyası bu duygusallık olmaz
Doğru ama insan içine atamıyor
Hani hastahanelerde kırık çıkık olduğunda veya başka zamanlarda röntgen çekilirdi
Siyah bi dilm verilirdi onda özel maddeler vs kullanılırd ve buda baya pahalıydı o tozun ismini unuttum :)ı
O konudaki tüm herşey kodakın elindeydi
Artık filmi bırakıp dijitale geçinde doğal olarakta kodağın en büyük geliri kesilmiş oldu
Buda doğal olarak firmanın iflasa sürüklenmesine neden oldu
Ordan gelen tüm gelirinin baya bi çoğunluğuydı yüzde 80 civarıydı sanırsam
Bazı arkadaşlar bana katılmayabilir. Apple düşmanısın o yüzden öyle söylüyorsun diyebilir.
Ama benim Apple'a düşmanlığım yok. Sadece özgür ve teknolojiyi gelişmesine katkı sağlayan şeyleri seviyorum. Apple yeni bir teknoloji icat ederse ve birisi bunu geliştirip hayata daha iyi katkı sağlayacak bir şey ortaya çıkartırsa Apple bu firmadan para almayı değil, o şeyi yasaklatarak tamamen ortadan kaldırmayı düşünüyor. Bu da o hayatı kolaylaştıran şeyin daha da geliştirilememesi anlamına geliyor. Apple ve davalarına bakın. Hiçbiri tazminat almak değil hepsi yasaklatmak üzerine kurulu.
Piyasada mobil teknolojiler adına Dünyada en çok patent Motorolanın yani Google'ın elinde bulunuyor. Veya en çok patentlerden diyelim.
Google'ın Motorola'yı aldıktan sonra para kazanmak amaçlı veya başka bir şey amaçlı olsun herhangi bir firmaya dava açtığını duyan var mı? Veya burada hiç böyle bir haber çıktı mı? Ben hiç okumadım. Sadece Apple'a karşı bir tek davada kullandı ki o da kendisine karşı açılan bir davada "Sen bu davada bu patentleri kullanırsan, ben de sana karşı şu patentleri kullanırım" şeklinde idi.
Onun haricinden hiç duymadım. Belki de o kadar az duymuşumdur ki belki 1 tane , o yüzden hatırlamıyorumdur.
Fakat Apple... Dünyada teknoloji açısından ilerleyebilecek ne varsa, kendisi ile ilgili bir patent içeriyorsa direk onu yasaklatmaya çalılıyor.
Bir Apple, Bir de Philips..
Philips'te pil teknolojisinda Xenium diye bir şey icat etti. Hem de yıllar oldu. Bu teknolojiyi bir tane firmaya bile lisanslamıyor , sadece kendisi kullanıyor.
Eğer Philips bunu 6-7 sene önce başka firmaya lisanslasaydı belki de o teknolojiyi o firmalardan bir veya birkaçı öyle bir geliştirebilecekti ki şu an biz 2000mAh ama 15 gün çalışan akıllı telefonlar kullanıyor olabilecektik.
Fakat kimseye lisanslamıyor ve 7-8 senedir sadece kendisi kullanıyor.
Örnek:
Philips Xenium X528 : gsmarena.com/...
1500mAh pil, 30 saat konuşma ! , 2400 Saat !!! (100 GÜN) !!! Bekleme süresi...
İşte ben böyle firmaları sevmiyorum. Teknolojinin gelişmesini değil, sadece kaymağını kendileri yesin istiyorlar. Olay bu...
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