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İki dev, Kodak patentleri için birleşti

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünyanın iki büyük teknoloji devi Apple ve Google, iflas bayrağını çeken Kodak firmasının 1100 adet patentini satın almak için güçlerini birleştirdi.
Teknolojisi dünyasında patent ihlali ve mahkeme haberleri sık sık gündeme gelmektedir. Bu seferki gelişme ise diğer haberlere göre farklılık gösterdi ve bir ortaklık haberi gündeme geldi. Google ve Apple firmaları, Kodak'ın elinde bulundurduğu 1100 adet patenti almak için harekete geçti. Kodak daha öncede bazı patentlerini satışa çıkarmış ancak iflasını önleyememişti. İki devin, Kodak'ın elinde kalan patentleri almak için 500 milyon dolarlık teklif götüreceği söyleniyor. Bu gelişme sonucunda Kodak'ın çok önemli patentleri iki teknoloji devinin eline geçmiş olacak.
Daha öncede Microsoft, RIM ve Apple şirketleri birleşerek Nortel Networks isimli şirketin patentlerini satın almışlardı. 

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regaibyigit. 6 yıl en beğenilen
Heygidi kodak neydin ne oldun..
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SystemApps 6 yıl
akbaba gibi mubarek üşüşmüşler hemen
2 Yanıt Yanıtla +7
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alp0007 6 yıl
Apple ve Google çıkar söz konusu olunca ortak olabiliyor. Forumdaki fanatikler ibret alsın.
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DH Misafiri 6 yıl
Apple nasıl bir ticaret kafası ve kurtluktur. Çakallar sizi bi taşla iki kuş hem Kodak hem Google :D
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BLACK PRINCE 6 yıl
Zanana ayak uydurmak gerek ...
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CoreXXX 6 yıl
FERFEROS
Patentler iki firmanında şimdi olmasa bile ileride oldukça işlerine yarayacaktır. Kodakın iflas eşiğinde olması üzücü tabi.

iflasın eşiğindemi? batalı 6 ay oldu firma günaydın:)
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CoreXXX 6 yıl
SystemApps
akbaba gibi mubarek üşüşmüşler hemen

bunu bu şekilde düşünmek yanlış. patentler elbet satılacak elini çabuk tutan ve parası hazır olan alır. ayrıca iş dünyası bu duygusallık olmaz
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RRoRR 6 yıl CoreXXX
CoreXXX

SystemApps

akbaba gibi mubarek üşüşmüşler hemen


bunu bu şekilde düşünmek yanlış. patentler elbet satılacak elini çabuk tutan ve parası hazır olan alır. ayrıca iş dünyası bu duygusallık olmaz

Doğru ama insan içine atamıyor
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Tall Man 6 yıl
Leş yiyiciler gibi daha ölmeden üşüşmüşler üstüne
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jay jay justified 6 yıl
Haberin kaynağı yok. Klasik bir DH haberi. Kaynaksız, arak haber.
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Lord Melkor 6 yıl
Kodakın batma nedenini bilmeyenlere açıklıyım
Hani hastahanelerde kırık çıkık olduğunda veya başka zamanlarda röntgen çekilirdi
Siyah bi dilm verilirdi onda özel maddeler vs kullanılırd ve buda baya pahalıydı o tozun ismini unuttum :)ı
O konudaki tüm herşey kodakın elindeydi
Artık filmi bırakıp dijitale geçinde doğal olarakta kodağın en büyük geliri kesilmiş oldu
Buda doğal olarak firmanın iflasa sürüklenmesine neden oldu
Ordan gelen tüm gelirinin baya bi çoğunluğuydı yüzde 80 civarıydı sanırsam
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OverClocK1ng 6 yıl
Google'ın tek başına almasını isterdim. Şimdi Apple patentler için yine ona buna bir sürü saçma sapan davalar açacak.
Bazı arkadaşlar bana katılmayabilir. Apple düşmanısın o yüzden öyle söylüyorsun diyebilir.
Ama benim Apple'a düşmanlığım yok. Sadece özgür ve teknolojiyi gelişmesine katkı sağlayan şeyleri seviyorum. Apple yeni bir teknoloji icat ederse ve birisi bunu geliştirip hayata daha iyi katkı sağlayacak bir şey ortaya çıkartırsa Apple bu firmadan para almayı değil, o şeyi yasaklatarak tamamen ortadan kaldırmayı düşünüyor. Bu da o hayatı kolaylaştıran şeyin daha da geliştirilememesi anlamına geliyor. Apple ve davalarına bakın. Hiçbiri tazminat almak değil hepsi yasaklatmak üzerine kurulu.
Piyasada mobil teknolojiler adına Dünyada en çok patent Motorolanın yani Google'ın elinde bulunuyor. Veya en çok patentlerden diyelim.
Google'ın Motorola'yı aldıktan sonra para kazanmak amaçlı veya başka bir şey amaçlı olsun herhangi bir firmaya dava açtığını duyan var mı? Veya burada hiç böyle bir haber çıktı mı? Ben hiç okumadım. Sadece Apple'a karşı bir tek davada kullandı ki o da kendisine karşı açılan bir davada "Sen bu davada bu patentleri kullanırsan, ben de sana karşı şu patentleri kullanırım" şeklinde idi.
Onun haricinden hiç duymadım. Belki de o kadar az duymuşumdur ki belki 1 tane , o yüzden hatırlamıyorumdur.
Fakat Apple... Dünyada teknoloji açısından ilerleyebilecek ne varsa, kendisi ile ilgili bir patent içeriyorsa direk onu yasaklatmaya çalılıyor.
Bir Apple, Bir de Philips..
Philips'te pil teknolojisinda Xenium diye bir şey icat etti. Hem de yıllar oldu. Bu teknolojiyi bir tane firmaya bile lisanslamıyor , sadece kendisi kullanıyor.
Eğer Philips bunu 6-7 sene önce başka firmaya lisanslasaydı belki de o teknolojiyi o firmalardan bir veya birkaçı öyle bir geliştirebilecekti ki şu an biz 2000mAh ama 15 gün çalışan akıllı telefonlar kullanıyor olabilecektik.
Fakat kimseye lisanslamıyor ve 7-8 senedir sadece kendisi kullanıyor.
Örnek:
Philips Xenium X528 : gsmarena.com/...
1500mAh pil, 30 saat konuşma ! , 2400 Saat !!! (100 GÜN) !!! Bekleme süresi...
İşte ben böyle firmaları sevmiyorum. Teknolojinin gelişmesini değil, sadece kaymağını kendileri yesin istiyorlar. Olay bu...
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bocekgrafik 6 yıl
Patent yağlaması için ittifak.
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FERFEROS 6 yıl
Patentler iki firmanında şimdi olmasa bile ileride oldukça işlerine yarayacaktır. Kodak'ın iflas eşiğinde olması üzücü tabi.
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