İki otomotiv devi Ford ve Volkswagen ortaklığının detayları belli oldu

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İki otomotiv devi Ford ve Volkswagen arasındaki ortaklık iddiaları geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkmış, geçen sürede çeşitli açıklamalar yapılmasına karşın anlaşmanın kapsamı net olarak açıklanmamıştı. Dün imzaların atılmasıyla birlikte detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Ford ve Volkswagen arasındaki ortaklığın ticari araçlar, elektrikli araçlar ve otonom sürüş teknolojileri üzerine olacağını zaten biliyorduk. Yapılan basın açıklamasına göre iki şirket, ürünlerin yaşam döngüsü boyunca birlikte toplamda 8 milyon ticari araç üretmeyi planlıyor.

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Bu kapsamda Volkswagen, önümüzdeki süreçte küçük bir van modeli (Caddy) tasarlayacak ve Ford’un satacağı küçük van modeli de bu temeller üzerine inşa edilecek. Aynı şekilde Ford da, iki markanın kullanımı için 1 ton taşıma kapasiteli kapalı kasa van geliştirecek. Bu araçların üretiminden de Ford sorumlu olacak. Bunun yanı sıra, Volkswagen’in pickup modeli Amarok’un halefi de ilerleyen süreçte yeni nesil Ranger’ın altyapısına taşınacak.

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Ford, Avrupa pazarında satmak üzere Volkwagen’in MEB platformunu kullanan yeni bir elektrikli araç üretecek. Böylece Avrupa’da oldukça katı bir şekilde uygulanan emisyon kurallarına uyum göstermeye bir adım daha yaklaşmış olacak. 2023 yılı için planlanan bu araçtan 600 bin adet üretilmesi ön görülüyor.

Anlaşma kapsamında iki şirket de Argo AI firmasının sürücüsüz araç teknolojileri üzerine geliştirmeler yapacak. Alman üretici bu konuda ilk adımı geçen hafta atmış ve Argo’ya yatırımda bulunmuştu.

Ford ve Volkswagen arasındaki iş birliği kapsamında herhangi bir hisse alışverişi bulunmuyor. Yani yapacakları ortaklıkla Ar-Ge ve üretim maliyetlerini düşürmeyi hedefleyen ikili pazarda birbirlerine rakip olmaya devam edecek.

https://media.ford.com/content/fordmedia/feu/en/news/2020/06/10/Ford-Volkswagen-Sign-Agreements.html

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