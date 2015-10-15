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İki yeni X-Men dizisi için hazırlıklar başladı

3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Erhan Tan
Haber Editörü
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İki yeni X-Men dizisi için hazırlıklar başladı

Marvel çizgi roman dünyasının en sevilen serileri arasında yer alan X-Men serisinin uyarlama haklarını elinde bulunduran 20th Century FOX stüdyosu, beyaz perdeye başarıyla uyarladığı seriyi şimdi de televizyon dünyasına taşımaya hazırlanıyor. Bir süredir görüşme halinde olduğu Marvel'le nihayet anlaşmaya varan FOX stüdyosu, bu sabah yayınladığı açıklamayla iki yeni X-Men dizisi için çalışmalara başlandığını duyurdu.

X-Men serisininden uyarlanacak televizyon dizileri uzun süredir FOX'un gündeminde olsa da, serinin televizyon haklarının hala Marvel'in elinden olması stüdyonun planlarının önüne geçiyordu. Marvel'in serilerinin haklarına sahip olan diğer stüdyolara karşı son dönemde daha uzlaşmacı davranmaya başlaması, X-Men dizilerinin de yolunu açmış oldu. Geçtiğimiz aylarda Sony ile de benzer bir anlaşmaya varan Marvel, uyarlama hakları Sony'de bulunan Örümcek-Adam'ı Avengers'ın bir parçası haline getirmek için yeni Örümcek-Adam filmlerine katkı sağlamayı kabul etmişti.

Marvel ve 20th Century FOX arasında varılan anlaşma sonrası hazırlanacak iki yeni X-Men dizisinden biri açık bir kanal olan FOX için, diğeri ise kablolu kanalı olan FX için geliştirilecek. X-Men filmlerinin yönetmeni olan Bryan Singer, X-Men: Geçmiş Günler Gelecek'in senaristi Simon Kinberg ve Marvel'in televizyon bölümünden sorumlu olan Jeph Loeb her iki dizinin de yapımcıları arasında yer alacaklar. 
İki yeni X-Men dizisi için hazırlıklar başladı

Batman'in önemli karakterlerinden Jim Gordon'un gençlik yıllarını anlatan Gotham dizisine de ev sahipliği yapan FOX kanalı tarafından hazırlanacak X-Men dizisi, 24 dizisinin yazarlarından Evan Katz ve Manny Coto tarafından kaleme alınacak Hellfire olacak. 1960'lı yıllarda geçen Hellfire, dünyaya kendi çıkarları doğrultusunda yön vermek isteyen The Hellfire Club adlı gizli bir örgütü ve bu örgütle birlikte çalışan süper güçlere sahip tehlikeli bir kadını durdurmak için uğraşan genç bir özel ajanın hikayesini anlatacak. X-Men evreninin önemli bir parçası olan The Hellfire Club, daha önce X-Men: Birinci Sınıf filminde de karşımıza çıkmıştı.
İki yeni X-Men dizisi için hazırlıklar başladı

Amerikan kablolu kanalı FX tarafından hazırlanacak X-Men dizi ise Legion olacak. American Horror Story ve Sons of Anarchy gibi cesur dizilerin kanalı olan FX tarafından hazırlanacak Legion'un Hellfire'a kıyasla daha yetişkin işi olması bekleniyor. Fargo dizisinin yaratıcısı olan Noah Hawley tarafından kaleme alınacak olan Legion, X-Men'in kurucusu Charles Xavier'in oğlu olan David Haller'ın hikayesini anlatacak. Çocukluğundan beri akıl hastalıklarıyla boğuşan ve şizofreni tanısı konan David, yıllardır akıl hastanelerine girip çıkmaktadır. Ancak bir gün akıl hastanesinde şahit olduğu bir olay David'in duyduğu seslerin ve gördüğü şeylerin düşünüldüğü gibi şizofreniden kaynaklanmadığını fark etmesine neden olacak.
http://deadline.com/2015/10/x-men-marvel-series-legion-fx-pilot-hellfire-fox-1201582209/ Yorum Yaz
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Mr. Jingles 3 yıl
Bilindik karakterler olmayınca dizi sıkar. Ben Professor X'i, Magneto'yu, Wolverine'i, Cyclops'u görmedikten sonra ne kıymeti var? Zaten biri tutarsa tutar. İkisi de tutmayacaktır. En azından karakterlerin çocukluğundan başlayıp orjin hikayelerini anlatsalar daha sonra yeteneklerini farkedip nasıl büyüdüklerini ve X-Men olduklarını ve birbirleri arasındaki zıtlaşmayı geniş bir şekilde ele alsalar olurdu ama bu haliyle pek ihtimal vermiyorum.
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Mianfei 3 yıl
Emma Frost ufaklık kabarıyor bros.
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Dark Shade 3 yıl
koyun işte wolverine i magnetoyu cyclopsu ne kastırıyorsunuz geçmişlerini inceleyeceğiz diye.
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crazy585858 3 yıl
iyicene sabah hürriyet haber sitelerine döndü bu site herşeyin haberini yapıyorsunuz.. hadi tesla araba haberlerini elektrikli araba haberleri bir şekilde anlıyoruz teknoloji ile bağlantılı ama bu nedir artık arkadaş..
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Tom Waits 3 yıl crazy585858
crazy585858

iyicene sabah hürriyet haber sitelerine döndü bu site herşeyin haberini yapıyorsunuz.. hadi tesla araba haberlerini elektrikli araba haberleri bir şekilde anlıyoruz teknoloji ile bağlantılı ama bu nedir artık arkadaş..

ne alaka?
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John Sheppard 3 yıl
1 tane nelerine yetmiyordu da 2 tane yapıyorlar
Sinemadaki filmleri çok iyiydi, umarım dizileri de aynı kalitede olur. Emma Frost karakterini de filmdeki gibi January Jones canlandırsın

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