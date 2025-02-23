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    Marvel, X-Men filminin yanı sıra bir de X-Academy dizisi hazırlıyor

    X-Men karakterlerini çok yakında sinematik evrenine dâhil edecek olan Marvel, hazırlık aşamasındaki X-Men filminin yanı sıra bir de X-Academy dizisi üzerinde çalışıyor.  
    X-Men Tam Boyutta Gör
    Şu anda özellikle TV tarafında projelerini yeniden gözden geçirme aşamasında olan Marvel, bu hafta başında üç dizi projesini rafa kaldırdı. Bunlardan biri de Doctor Strange'in genç büyücüler için açtığı büyücülük okulunda geçecek Strange Academy'di.

    Marvel, Doctor Strange'in okulunda geçecek projeyi şimdilik rafa kaldırırken, başka bir okul dizisi için hazırlıklara başladı. Hollywood içinden bilgi aktaran önemli kaynaklardan biri olan Jeff Sneider'ın aktardığına göre Marvel, bir X-Academy dizisi hazırlıyor.

    X-Men, Marvel Sinematik Evreni'ne Dâhil Oluyor

    X-Academy, isminden de tahmin edebileceğiniz üzere X-Men ile bağlantılı olacak ve Profesör X'in genç mutantlar için açtığı okulda geçecek. Dizinin çizgi-romanlardaki Academy X serisinden uyarlanabileceği konuşuluyor. Bu seri;  Anole, Armor, Dust, Elixir, Pixie gibi pek tanınmayan genç mutantlara odaklanıyordu. Yani Marvel asıl X-Men karakterlerini sinema tarafında işlerken, TV tarafında da daha az tanınan genç mutantlara yer verebilir.

    2019 yılında tamamlanan Fox anlaşmasıyla X-Men serisini geri alan Marvel, nihayet bu karakterleri sinematik evrenine dâhil etmeye başlıyor. Son haftalarda gelen haberler, yeni X-Men ekibini canlandıracak oyuncular için görüşmelerin başladığını gösteriyor. İlk olarak Avengers: Doomsday gibi filmlerde karşımıza çıkacak olan bu karakterler, daha sonra yeni X-Men filmi için tekrar bir araya gelecekler. 

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    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 2 gün önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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