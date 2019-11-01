İki yeni Pentium ve Celeron işlemcisi duyuruldu

Intel’in 14nm sürecindeki son serisi olan ve düşük güç tüketimiyle ultra ince dizüstüler ile ikisi bir arada tablet modelleri için geliştirilen Comet Lake mimarisi iki yeni üyeye daha kavuştu. Pentium ve Celeron işlemciler serinin en altında yer alıyor.

Pentium 6405U ve Celeron 5205U özellikleri

14nm++ üretim süreci ile geliştirilen Intel Comet Lake ailesinde 10xxx ile başlayan isimlendirmeler görmekteydik. Pentium 6405U ve Celeron 5205U işlemcileri bir anlamda bu isimlendirmeyi çeşitlendirmiş oldu. Bu iki işlemci kendisine Comet Lake-U serisinde yer bulmuş.

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Pentium 6405U işlemcisinde 2 çekirdek ve 4 izlek birimi görüyoruz. 2.4GHz taban hızı aslında serinin en yükseği diyebiliriz. 2MB L3 ön bellek barındıran işlemci 15W enerji tüketiyor. UHD 610 grafik birimi ise 950MHz seviyesinde. DDR4 2400MHz desteği sunan işlemci için 161$ fiyat etiketi belirlenmiş.

Celeron 5205U işlemcisi ise 2 çekirdekli ve izlek birimi yok. Çekirdekler 1.9GHz hızında çalışıyor. UHD 610 grafik birimi ise 900MHz seviyesinde. Ön bellek, TDP ve bellek desteği abisi ile aynı. İşlemci 107$ fiyat etiketine sahip.

https://www.guru3d.com/news-story/intel-adds-low-end-pentium-gold-6405u-and-celeron-5205u-comet-lake-cpus.html