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    İki yeni Pentium ve Celeron işlemcisi duyuruldu

    Intel Comet Lake-U serisinde yer alan Pentium Gold 6405U ve Celeron 5205U işlemcileri düşük çekirdek ölçeklemesinde biraz daha yüksek saat frekansları sunuyor.
    3 hf.
    3,6b
    1
    36
    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    İki yeni Pentium ve Celeron işlemcisi duyuruldu

    Intel’in 14nm sürecindeki son serisi olan ve düşük güç tüketimiyle ultra ince dizüstüler ile ikisi bir arada tablet modelleri için geliştirilen Comet Lake mimarisi iki yeni üyeye daha kavuştu. Pentium ve Celeron işlemciler serinin en altında yer alıyor.

    Pentium 6405U ve Celeron 5205U özellikleri

    14nm++ üretim süreci ile geliştirilen Intel Comet Lake ailesinde 10xxx ile başlayan isimlendirmeler görmekteydik. Pentium 6405U ve Celeron 5205U işlemcileri bir anlamda bu isimlendirmeyi çeşitlendirmiş oldu. Bu iki işlemci kendisine Comet Lake-U serisinde yer bulmuş.

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    Pentium 6405U işlemcisinde 2 çekirdek ve 4 izlek birimi görüyoruz. 2.4GHz taban hızı aslında serinin en yükseği diyebiliriz. 2MB L3 ön bellek barındıran işlemci 15W enerji tüketiyor. UHD 610 grafik birimi ise 950MHz seviyesinde. DDR4 2400MHz desteği sunan işlemci için 161$ fiyat etiketi belirlenmiş.

    Celeron 5205U işlemcisi ise 2 çekirdekli ve izlek birimi yok. Çekirdekler 1.9GHz hızında çalışıyor. UHD 610 grafik birimi ise 900MHz seviyesinde. Ön bellek, TDP ve bellek desteği abisi ile aynı. İşlemci 107$ fiyat etiketine sahip.



    https://www.guru3d.com/news-story/intel-adds-low-end-pentium-gold-6405u-and-celeron-5205u-comet-lake-cpus.html Yorum Yaz
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    babgozd 3 hf. en beğenilen
    2 çekirdek 0 izlek 107 dolar Allah bereket versin.
    1 Yanıt Yanıtla +27
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    interwap 2 hf.
    @gun Güne böyle uyandık. Ayda bir kaç kez bununla karşılaşıyoruz.

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    Yanıtla +9
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    Alkımm 2 hf.
    1.7 Pentium a param yetmediği için 1.7 celeron almıştım hiç unutmam Gta -vice city de 1024x720 den 1280x720 ye çıkınca kafayı yiyordu. O zaman o dandik sistemi kullanmasam bu kadar hırs yapmazdım herhalde .

    Not: CELERON allah belanı versin
    Yanıtla +1
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    SEHZADE63 2 hf.
    Bu iişlemcileri 9. Nesil diyip lenovo asus hp gibi laptoplara koyup 2000-2500tl satmaya başlarlar artik kar 100% bereket versin:)
    1 Yanıt Yanıtla
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    ipli jeton 2 hf. SEHZADE63
    Abartıyorsunuz. Bu sınıftaki BGA Celeron işlemciler yıllardır olan bir şey. İlk kez piyasaya çıkmıyor.

    Dediğiniz gibi millete iteleyecek olsalar bunu çoktan yapmış olmaları lazımdı.
    Yanıtla +1
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    interwap 2 hf. ipli jeton
    Evet, işte bu yüzden de ARM ile bu kulvardalar. Ama x86 avantajı büyük
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    ipli jeton 2 hf.
    Yalnız gözden kaçan birşey var. Bu işlemciler SoC yapıda. Yani Çipset komple herşeyiyle bunun içinde. Bu da maliyete yansıyan bir unsur. Sonuçta bunu alan firma çipset masrafına girmeyecek. Herşey tek yongada olduğundan, tek yongalı bir anakartı tasarlaması üretmesi daha kolay olacaktır.



    Bu işlemciler LGA değil, BGA yapıda. Yani i5 i7 gibi çarşıdan alıp takayım olayı yok. Firmalar bu işlemciyi alacak kendi ürünlerine koyup piyasaya sunacak.
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    CoreXXX 2 hf.
    celeron 107 dolar. amd hemen dizüstü piyasında yer edinmeli. yoksa intel masaüstünde yapamadığını mobilde yapacak:) nerden milleti kazıklarım hesabı yapan bir firma
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    vesaire86 2 hf.
    En az 4 çekirdek olmayan bir işlemciye 600-700 lira mı :) hayatta başarılar diliyorum.
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    alemburda34 2 hf.
    şu işlemcilerin mümkünse ülkeye girişi yasaklansın ne celeronmuş be
    Yanıtla +3
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    Eeltorm 2 hf.
    i3 serisini celeronun yerine getirip celeron ve pentiumların satışını durdurması lazım ama Intel milleti kazıklamak varken neden iyi bir şey yapsın.
    Yanıtla +2
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    interwap 2 hf.
    Yorumlar çok saçma. Belki kullanım amacında göre bu x86 işlemci fazla bile olabilir. Her işlemci ağır işler için üretilecek diye bir kaide yok.
    1 Yanıt Yanıtla
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    oklawa 2 hf. interwap
    Mobil işlemci tabiki. Ihtiyaca göre birileri ürünlerine bunları koyacaktır ama fiyatları çok uçuk değil mi sizce?



    Amazon dan baktım şimdi;

    i5-9400F' (6/6) 145$,

    i3-9100 (4/4) 143$.



    Bunlar ise;

    Pentium 6405U (2/4) 161$

    Celeron 5205U (2/2) 107$
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    4Yankee 2 hf.
    bu işlemcinin yapılış amacı nedir ?
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