Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İkinci Angry Birds tema parkı İngiltere'de açıldı

6 yıl
1,4b
1
6
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Mobil platformların en başarılı yapımı sayılan Angry Birds, hediyelik eşya ve elektronik aksesuar satışına başlayarak gelir alanını genişletmişti. Bunun yanında daha fazla kişiye hitap edebilmek için tema parkları da faaliyete geçirmeye başlamıştı.

Finlandiya'nın ardından ikinci Angry Birds tema parkı İngiltere'de kullanıma açıldı. Çin'de de gayri resmi olarak bir tema farkı faaliyet gösteriyor.

Nottinghamshire bölgesinde ailelere gezi alanı olarak ayrılmış Sundown Adventureland'de inşa edilen park, oyunun tüm nesnelerin bünyesinde barındırıyor.

Tematik Angry Birds gezisi, dev sapan, rollercoaster gibi çocuklara yönelik eğlence araçları da bulunuyor. Parkın hedef kitlesi çocuklar olsa da David Cameron, Salman Rüştü gibi pek çok ünlü isim de parkta vakit geçirebiliyor.

http://www.guardian.co.uk/travel/shortcuts/2012/aug/22/angry-birds-uk-theme-park Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
nedensiz07 6 yıl en beğenilen
zamanla bence popülerliğini yitirecektir ..
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nurettinaz 6 yıl
Adamlar ne para kazandı walla daha da çok kazanırlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Illuminn 6 yıl
Çin'de de gayri resmi olarak bir tema farkı faaliyet gösteriyor.


Tema farkı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eco67 6 yıl
Tek bir oyuna bu kadar üstelemenin anlamı yok ki. Tamam tutmuş olabilir ama bu tarz oyunlar bi süreden sonra popülerliğini yitirir. Zamanında istediklerinde şirketi satmalıydılar. En fazla 1 sene sonra piyasadan silinecektir. Başka bir oyunla gündeme gelip zirvede kalmayı başaramazlarsa.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
trsinapsis 6 yıl
nedensiz07
zamanla bence popülerliğini yitirecektir ..

Nedense bana da öyle geliyor. Rovio bu işin üstüne çok daha fazla şey eklemeli. Bir zamanlar saatlerce oynardım şimdi açmaya bile tenezzül etmiyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nedensiz07 6 yıl en beğenilen
zamanla bence popülerliğini yitirecektir ..
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Peregrino 6 yıl
Türkiye'ye de bekleriz demek isterdim.ama olmayacagını biliyorum :(
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Uygulama Haber 19. Bölüm "Mobil Dünyanın Vazgeçilmezleri Olan Oyun ve Uygulamalarla Yine Birlikteyiz" 6 yıl Casio Exilim EX-Z28 Fotoğraf Makinesi Video İnceleme 6 yıl Mobilite: Rekor kıran telefon, LG'nin yeni amiral gemisi, Android'li kamera, PS Vita ve daha fazlası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim