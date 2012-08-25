İkinci Angry Birds tema parkı İngiltere'de açıldı

Mobil platformların en başarılı yapımı sayılan Angry Birds, hediyelik eşya ve elektronik aksesuar satışına başlayarak gelir alanını genişletmişti. Bunun yanında daha fazla kişiye hitap edebilmek için tema parkları da faaliyete geçirmeye başlamıştı.





Finlandiya'nın ardından ikinci Angry Birds tema parkı İngiltere'de kullanıma açıldı. Çin'de de gayri resmi olarak bir tema farkı faaliyet gösteriyor.





Nottinghamshire bölgesinde ailelere gezi alanı olarak ayrılmış Sundown Adventureland'de inşa edilen park, oyunun tüm nesnelerin bünyesinde barındırıyor.





Tematik Angry Birds gezisi, dev sapan, rollercoaster gibi çocuklara yönelik eğlence araçları da bulunuyor. Parkın hedef kitlesi çocuklar olsa da David Cameron, Salman Rüştü gibi pek çok ünlü isim de parkta vakit geçirebiliyor.