Tarihin en güçlü roketi Starship fırlatılıyor: İşte canlı yayın

Starship ikinci denemeye hazır
SpaceX, Starship’in test uçuşunu Türkiye saati ile 16:28’de başlatacak. Fırlatma sürecini hemen alttaki canlı yayından izleyebilirsiniz. Ancak bunun bir test olduğunu, yaşanılabilecek aksaklıkların olasılık bakımından yüksek olduğunu unutmamak gerek.
Starship test görevi neleri içeriyor?Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
[resim] mükemmel
www.chatgpt4.com.tr
www.chat.chatgpt4.com.tr Turkey OpenAI
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)