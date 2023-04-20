Tarihin en güçlü roketi Starship fırlatılıyor: İşte canlı yayın

Tam Boyutta Gör Tarihin en büyük ve en güçlü roketi olan SpaceX Starship için geri sayımın sonuna yaklaşılıyor. Sadece dakikalar sonra fırlatılması planlanan Starship, insanlığın derin uzay görevleri için kilit öneme sahip olacak. Test uçuşu başarılı bir şekilde gerçekleştirilirse çok önemli bir kilometre taşı geride bırakılmış olacak.

Starship ikinci denemeye hazır

SpaceX, Starship’in test uçuşunu Türkiye saati ile 16:28’de başlatacak. Fırlatma sürecini hemen alttaki canlı yayından izleyebilirsiniz. Ancak bunun bir test olduğunu, yaşanılabilecek aksaklıkların olasılık bakımından yüksek olduğunu unutmamak gerek.

Starship test görevi neleri içeriyor?

Tam Boyutta Gör Starship'in test uçuşunda dört ana hedefi olacak. Birincisi Starbase istasyonundan sağlıklı bir kalkış. İkincisi 235 kilometre (yörüngenin bir tık altı) irtifaya çıkmak ve ardından Super Heavy roketinin ayrılması. Super Heavy roketi ayrıldıktan sonra Meksika körfezine, denize sert iniş gerçekleştirecek. Starship ise yoluna bir süre daha devam ettikten sonra atmosfere tekrar giriş yaparak Pasifik Okyanusu'na dalış yapmadan önce Dünya’yı neredeyse tam tur dönecek. Starship’ün üst kısmının kalkıştan yaklaşık 90 dakika sonra suya inmesi bekleniyor.

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Tam Boyutta Gör Bu haftanın başında planlanan ilk test uçuşu Super Heavy birinci aşama güçlendiricisindeki donmuş bir valf nedeniyle iptal edilmişti. Starship, iki aşamadan oluşan 120 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğinde bir roket olacak: Super Heavy ve Starship. Super Heavy, 69 metre uzunluğa sahipken Starship, 50 metre uzunluğa sahip. Super Heavy (ilk aşama) roketinde 33 Raptor motoru bulunuyor ve 17.6 milyon libre itme gücü oluşturuyor. Starship (ikinci aşama) ise altı Raptor motoruna sahip olacak ve toplamda 3.3 milyon libre itme gücü üretecek.

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